Янукович решил, чем будет заниматься Грищенко

Президент Украины Виктор Янукович определил сферы, которыми будет заниматься вице-премьер-министр Константин Грищенко.

Соответствующий указ от 28 декабря 2012 года размещен на сайте главы государства.

В соответствии с решением главы государства, К.Грищенко будет заниматься сферами культуры, образования, науки, молодежи, спорта и здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент освободил К.Грищенко от должности министра иностранных дел и назначил его вице-премьер-министром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новый состав Кабинета министров