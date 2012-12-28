70% поляков негативно оценивают деятельность своего правительства - опрос

Варшава. 69% граждан Польши негативно оценивают деятельность своего правительства, сформированного по результатам прошлогодних парламентских выборов прошлого года, а деятельность его главы - Дональда Туска - критикуют 60% опрошенных.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствует опрос, проведенный в начале декабря компанией TNS Polska.

Позитивно правительство оценивает 23% поляков, 22% из которых говорят, что кабинет министров работает, "скорее, хорошо", а 1% уверены в этом.

Деятельность Д.Туска, который стал первым за два десятилетия премьером Польши два строка подряд, считают позитивной 29% опрошенных.

Из них только 2% уверены, в том, что он делает все правильно, а 27% думают, что "скорее всего" это так.

TNS Polska, который провел свой опрос на группе 1000 человек, отмечает, что половина опрошенных позитивно оценила деятельность избранного Президентом более двух лет тому назад Бронислава Коморовского на фоне 38% негативных оценок.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года возглавляемая Д.Туском партия "Общественная плафторма" (РО) выиграла очередные парламентские выборы, что позволило ей сформировать очередное коалиционное правительство со своим партнером по предыдущему Кабмину "Польской крестьянской партией" (PSL).