ТОП-10 (28 декабря)

Показатель финансирования импорта за счет резервов НБУ опустился ниже критического уровня

Кабмин создал департамент по вопросам ассоциации и интеграции в ЕС

Экспортировать кукурузу в Китай готовы две компании

Кабмин продлил запрет на экспорт нефти в 2013 году

Кабмин направил 710,5 млн грн на погашение долгов перед бюджетниками

Дефицит платежного баланса Украины увеличился в 1,4 раза

В Украине долги по зарплате достигли почти миллиарда гривен

Задолженность населения за коммунальные услуги выросла до 11,6 млрд грн

В Украине введут финансовый вексель для оформления бюджетных долгов

Президент одобрил налогообложение операций с ценными бумагами

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Показатель финансирования импорта за счет резервов НБУ опустился ниже критического уровня

Показатель финансирования импорта будущего периода за счет международных резервов Национального банка Украины (НБУ) в ноябре опустился ниже критического уровня (3 месяца - УНИАН) и составил 2,9 месяца. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

«В ноябре дефицит сводного платежного баланса (539 млн долл. США) был профинансирован за счет резервных активов, также состоялось очередное плановое погашение кредитов МВФ в размере 932 млн долл. США. В результате международные резервы сократились до 25,4 млрд долл. США, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 2,9 месяца», - говорится в сообщении.

Согласно предоставленной информации, дефицит текущего счета в ноябре 2012 года сократился до 841 млн долл. по сравнению с 1,6 млрд долл. США в ноябре прошлого года.

Это произошло из-за сокращения дефицита торгового баланса (на 262 млн долл. США) и снижение выплат по доходам от прямых инвестиций (на 460 млн долл. США).

В ноябре экспорт товаров составил 6 млрд долл. США (на 5,1% меньше, чем в прошлом году). Низкие объемы экспорта в ноябре и в целом в 2012 году обусловлены слабым мировым спросом на металлургическую продукцию. Кроме того, остался низким экспорт нефтепродуктов из-за остановки Лисичанского НПЗ.

В тоже время, по данным Нацбанка, высокий урожай и благоприятная внешняя конъюнктура на рынке зерна способствовали тому, что экспорт зерновых культур продолжил достигать новых исторических максимумов - 877 млн долл. США в ноябре (на 55.6% больше, чем в прошлом году). Благодаря этому продукция АПК уже третий месяц подряд оставалась крупнейшей экспортной группой.

Объемы импорта товаров сократились на 7.8% (по сравнению с ноябрем 2011 года) до 7,4 млрд долл. США. Прежде всего это связано со снижением энергетического импорта (на 22,3%) через уменьшение стоимостных объемов импорта газа (на 5,7%), нефти (на 78.5%) и нефтепродуктов (на 19.7%). Кроме того, четвертый месяц подряд после окончания Евро-2012 снижался импорт продукции машиностроения (в ноябре - на 19,7%). В тоже время поставки продукции АПК и химической отрасли продолжили расти (на 26,4% и 10,3% соответственно).

Сальдо счета операций с капиталом и финансовых операций в ноябре снова стало положительным - 302 млн долл. США. Формирование профицита было обусловлено увеличением притока прямых иностранных инвестиций и размещением еврооблигаций Украины. За 11 месяце 2012 года профицит капитального и финансового счета составил 9,1 млрд долл. США (за аналогичный период прошлого года - 6,7 млрд долл. США).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в ноябре составил 685 млн долл. США. Приток прямых иностранных инвестиций в Украину с начала года составил 7,2 млрд долл. США, что на 17% больше, чем за 11 месяцев 2011 года. В реальный сектор экономики было направлено 94% объемов инвестиций.

Чистые привлечения по кредитам и облигациям в ноябре составили 984 млн долл. США (с начала года - 5,2 млрд долл. США, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2011 года).

Прирост наличной валюты вне банков снизился до 1,5 млрд долл. США (по сравнению с 1,8 млрд. долл. США в октябре). Всего за 11 месяце 2012 года прирост наличной валюты составил 8,1 млрд долл. США, что на 22,2% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).

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Кабмин создал департамент по вопросам ассоциации и интеграции в ЕС

Кабинет министров сформировал департамент по вопросам ассоциации и интеграции в Евросоюз в структуре Секретариата Кабмина.

Об этом сказано в постановлении правительства, размещенном на его официальном сайте.

Как сказано в сообщении, одновременно Кабмин ликвидировал департамент европейской интеграции, созданный в 2010 году.

На сегодняшний день в структуре Секретариата Кабмина работает 9 департаментов и 6 профильных управлений. Положение о Секретариата Кабмина было утверждено в августе 2009 года.

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Экспортировать кукурузу в Китай готовы две компании

На сегодняшний день осуществлять экспорт кукурузы в Китай планируют две компании – «Райз» и «Райз-Максимко», входящие в агрохолдинг UkrLandFarming, а также Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ).

Об этом сообщается на сайте Государственной службы карантина растений Украины.

Согласно сообщению, указанные компании прошли первичную регистрацию в соответствии с приказом Министерства аграрной политики и продовольствия №690 «Об утверждении порядка регистрации лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с производством и оборотом объектов регулирования».

На сайте Госслужбы карантина растений опубликован список мест, где хранится подготовленная к экспорту кукуруза.

Напомним, по информации Минагропрода, Украина в текущем году впервые получила квоту на экспорт кукурузы в Китай в объеме 2 млн тонн.

В ноябре Украина завершила согласование фитосанитарных требований относительно поставок кукурузы в Китай.

По оценкам Минагропрода, урожай кукурузы в Украине в 2012 году составил около 21 млн тонн против 22,8 млн. тонн в 2011 году.

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Кабмин продлил запрет на экспорт нефти в 2013 году

Кабинет министров продлил действие нулевой квоты на экспорт нефти украинского происхождения на 2013 год.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1201 от 19 декабря 2012 года.

Согласно документу, квота на экспорт природного газа украинского происхождения по прежнему не определена, предполагается установить ее в соответствии с прогнозным годовым балансом поступления и распределения природного газа, утвержденным Кабинетом министров.

В постановлении также отмечено, что в случае повышения квоты на экспорт нефти соответствующие лицензии будут выдаваться с учетом решения специальной комиссии, созданной Министерством экономического развития и торговли.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением установил квоту на экспорт сырой нефти украинского происхождения в 2012 году на уровне 0 тонн. Квота на экспорт природного газа украинского происхождения не была определена.

В 2010 и 2011 годах природный газ и нефть украинского происхождения входили в перечень товаров, подлежащих лицензированию, но объем квот по их экспорту не утверждался.

По данным Государственной службы статистики Украины, в январе-ноябре Украина не осуществляла экспорт природного газа и сырой нефти с газовым конденсатом.

Верховная Рада 17 июня 2011 года разрешила экспорт украинского природного газа. Закон «Об основах функционирования рынка природного газа» был дополнен положением, разрешающим НАК «Нафтогаз Украины» и его дочерним предприятиям экспортировать добываемый в стране природный газ в объеме, утверждаемом профильным министерством.

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Кабмин направил 710,5 млн грн на погашение долгов перед бюджетниками

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 24 декабря осуществил перераспределение ранее нераспределенных дотаций госбюджета в пользу местных бюджетов на сумму 710,5 млн грн с целью недопущения просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений по оплате энергоносителей и выплате зарплаты работникам бюджетной сферы.

Согласно распоряжению, средства выделены как дотация на выравнивание финансовой обеспеченности.

Минфину предписано внести соответствующие изменения в роспись госбюджета, а облгосадминистрациям – осуществить распределение ассигнований между областными бюджетами, бюджетами городов областного подчинения и районными бюджетами.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало декабря задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов, составляла более 1,3 млрд грн. Вместе с тем, новоназначенный министр социальной политики Украины Наталья Королевская пообещала приложить все усилия для погашения долгов еще до конца 2012 года.

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Дефицит платежного баланса Украины увеличился в 1,4 раза

Дефицит платежного баланса Украины за январь-ноябрь 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 1,4 раза - до 3,336 млрд долл.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Дефицит текущего счета за 11 месяцев т.г. вырос на 37,5% - до 12,443 млрд долл., а профицит финансового счета увеличился на 36% - до 9,107 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (сальдо) остался приблизительно на уровне соответствующего периода прошлого года — 5,993 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года дефицит сводного платежного баланса составил 0,539 млрд долл. В том числе дефицит текущего счета — 0,841 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций - 302 млн долл.

Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).

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В Украине долги по зарплате достигли почти миллиарда гривен

Задолженность по зарплате в Украине на 1 декабря 2012 года выросла по сравнению с показателем на 1 ноября 2012 года на 5,9% (53,6 млн грн) - до 950,5 млн грн.

Об этом сказано в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Как следует из сообщения, 51% долга сформировали экономически активные предприятия, 43,5% долга – предприятия-банкроты и 5,5% - экономически неактивные предприятия.

Наибольший размер долга зафиксирован в промышленности – 528 млн грн, наименьший – в сфере культуры и спорта – 2,2 млн грн.

В региональном разрезе наибольший размер долга зафиксирован в Донецкой области – 158,758 млн грн и Харьковской области – 124,972 млн грн. Наименьший размер долга – в Черновицкой области – 45 тыс. грн и в Ривненской области – 1,580 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 ноября сократилась по сравнению с 1 октября на 3%, или 30 млн грн и составила 896,906 млн грн.

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Задолженность населения за коммунальные услуги выросла до 11,6 млрд грн

Жители Украины в январе-ноябре 2012 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги 33,1 млрд грн, что составляет 99,2% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Винницкой и Закарпатской областях (103,2 и 102,8%), самый низкий – в Киевской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской, Луганской и Ривненской областях (97,3-97,9%, соответственно).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в ноябре т.г. уменьшились на 5,2% по сравнению с ноябрем 2011 года и с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) составили 443,6 грн.

В Госстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2012 года увеличилась на 8,8% по сравнению с октябрем 2012 года и на конец ноября т.г. составила 11 млрд 686,9 млн грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,8 месяца. Увеличение задолженности произошло во всех регионах Украины.

В частности, в ноябре задолженность за три и более месяца имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 28,2% владельцев лицевых счетов, за вывоз бытовых отходов – 18,6%, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 21,5%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 18,7%, за газоснабжение – 19,1%.

В январе-ноябре т.г. население уплатило за электроэнергию 9 млрд 339,9 млн грн, что составляет 144% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень оплаты за электроснабжение, с учетом погашения долгов за предыдущие периоды, наблюдался в Севастополе, Херсонской, Одесской и Закарпатской областях (221,9-209%), самый низкий – в Черниговской, Сумской и Житомирской областях (80,9%-96,2%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на конец ноября 2012 года составила 2 млрд 869 млн грн.

В январе-ноябре 2012 г. население Украины заключило 64,5 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 183,7 млн грн, а сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 149,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, жители Украины в январе-октябре 2012 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги 30,3 млрд грн, что составляет 102,4% от начисленных за этот период сумм.

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В Украине введут финансовый вексель для оформления бюджетных долгов

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины № 5518-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», которым в Украине вводится финансовый вексель для оформления задолженности, в том числе бюджетной.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, закон был принят Верховной Радой 6 декабря.

Согласно пояснению, размещенному на официальном сайте ВР, закон дополняет положения Бюджетного кодекса и предоставляет Кабинету министров, Национальному банку право определять порядок оборота, учета и расчетов с использованием финансовых векселей для уплаты согласованных денежных обязательств, долгов перед бюджетом и бюджетного финансирования. Кроме того, закон устанавливает порядок определения фиктивности эмитента ценных бумаг, включения такого эмитента в реестр специалистами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Государственной налоговой службой. Предусматривается также возможность приостановки оборота эмитированных ценных бумаг в судебном порядке. Закон также устанавливает административную ответственность за нарушение ведения наличных расчетов и расчетов с использованием электронных платежных средств.

Финансовые вексели, как предполагается, будут использоваться при оформлении задолженности по НДС, подтвержденная сумма которой, по официальным данным Госналогслужбы, составляет 5,5 млрд грн. Государственная налоговая служба Украины ожидает, что механизм введения казначейских векселей как инструмента оформления платежей по возмещению налога на добавленную стоимость заработает уже в первом квартале 2013 года. Министр доходов и сборов А.Клименко утверждал, что финансовый вексель будет весьма интересным финансовым инструментов для бизнеса.

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Президент одобрил налогообложение операций с ценными бумагами

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины № 5519-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», которым вводится налогообложение операций с ценными бумагами.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря Верховная Рада предыдущего созыва внесла изменения в налоговое законодательство в отношении налогообложения операций на фондовом рынке. В соответствии с этими изменениями на внебиржевые операции с ценными бумагами предлагается ввести налог в размере 0,1-1,5% от стоимости реализуемых ценных бумаг. При этом биржевые операции с государственными и муниципальными ценными бумагами, с целевыми облигациями, с инвестиционными сертификатами, с сертификатами фондов операций с недвижимостью, с целевыми облигациями от этого налога освобождены.

С критикой этих новаций выступили работающие на рынке профессиональные организации, включая Ассоциацию украинских банков и Украинскую ассоциацию инвестиционного бизнеса.

Вместе с тем, новоназначенный министр доходов и сборов Александр Клименко уверен, что принятие закона об акцизе на операции с ценными бумагами не приведет к дополнительной нагрузке на реальный сектор экономики, а очистит рынок от «мусорных бумаг» и подтолкнет его к цивилизованным условиям работы.

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