Янукович снова назначил Елену Лукаш представителем Президента в Конституционном Суде

Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 768/2012 назначил министра Кабинета министров Украины Елену Лукаш представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря В. Янукович назначил Елену Лукаш на должность министра Кабинета министров.

Перед этим Е.Лукаш была уволена с должности советника Президента - представителя Президента в Конституционном Суде Украины.