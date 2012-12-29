Россия сползла по вертикали власти в застой - Reuters

Пережившее кризис, выборы и народные волнения правительство Путина-Медведева после очередной рокировки тандема окончательно потеряло способность мыслить стратегически и действовать слаженно, пишет Reuters со ссылкой на заявления экспертов и чиновников.

Как отмечает издание, системный кризис госуправления в России, усугубившийся в уходящем году, дезориентировал и бизнес, и бюрократов, а надежды на оживление экономики после выборов сменились гаданиями о том, сколько продлится застой.

Дмитрий Медведев, уступивший кресло президента России своему патрону Владимиру Путину, употребил термин "застой" применительно к путинской вертикали власти еще полтора года назад на бизнес-форуме в Петербурге. Сам он не смог перейти от слов к делу в заявленных "модернизации" и борьбе с коррупцией, а падение цен на нефть и экономический кризис окончательно спутали карты и закрепили переход к ситуативной политике: решать проблемы по мере поступления.

Надежды на возврат к продуманной стратегии и непопулярным, но нужным преобразованиям некоторые связывали с переездом политического тяжеловеса Путина в Кремль по окончании конституционной пересменки. Правящий уже 13 лет Путин вернул себе верховную власть под гул массовых уличных протестов и сформулировал новую стратегию указами, определив цели, но умолчав о способе их достижения.

"Нет ни повестки, ни команды. Поговорить не с кем, что называется. Как, что мы делаем?" - делится впечатлениями с Reuters высокопоставленный источник в одном из ведомств экономического блока правительства.

"Последние полгода - ощущение полного застоя. Нет повестки, - говорит другой высокопоставленный чиновник, близкий к Кремлю. - Первое, что я слышу, придя в Белый дом, - жалобы на администрацию президента; придя в Кремль - жалобы на правительство".

Старых министров Путин забрал с собой в Кремль, а Медведев набрал себе новых.

"Многие люди в правительстве пока не дотягивают по политическому весу до тех, которые были у Путина. Тяжелее стало решения продвигать, - жалуется высокопоставленный чиновник Белого дома. - Администрация — хорошая организация, но умничать всегда проще, чем принимать конкретные решения".

Существование двух параллельных правительств лишь запутывает ситуацию в отсутствие внятной экономической стратегии и порождает вал спонтанных и порой противоречащих друг другу решений.

"Налицо системный кризис в управлении страной, потому что долгосрочные задачи противоречат тактическим", - говорит Владимир Назаров из Института Гайдара.

"То, что выгодно группам интересов и то, что необходимо делать исходя из сложившейся системы, во многом подрывает либо стабильность системы, либо долгосрочное развитие страны. Этот конфликт объективен и будет только обостряться. И если власть даже захочет что-то сделать из лучших побуждений, она не сможет снять этот конфликт, потому что необходимо менять всю модель всех институтов в нашей стране, а это нынешняя власть сделать не может".

Мода на "реформы" уступила место увлечению "дорожными картами". Чиновники обсуждают их на совещаниях, создают рабочие группы, дают поручения, согласовывают позиции.

"Госпрограммы принимаются как минимум в двух вариантах - непонятно, какой из них будет исполняться. Соответственно, непонятно, какие цели будут достигнуты", - говорит бывший глава Минфина Алексей Кудрин, уволенный осенью 2011 года за критику политики тогда еще президента Медведева.

В уходящем году Медведев смог отстоять жесткий федеральный бюджет на 2013-2015 годы, ограничивающий расходы казны и призванный снизить зависимость бюджета от цен на нефть. Однако ничто не мешает отменить так называемое "бюджетное правило", вернуться к мягкой политике и вновь увеличить траты казны, особенно в условиях, когда у регионов может не хватить денег на исполнение майских указов Путина, на две трети финансируемых из местных бюджетов.

Ежегодное наращивание расходов в расчете на дорогую нефть поставило под угрозу устойчивость бюджетной системы, и в условиях развивающегося политического кризиса в России и экономического - в Европе власти решили ввести с 2013 года бюджетное правило, которое ограничивает траты казны средней за несколько лет ценой на нефть, что лишило чиновников возможности традиционного увеличения расходов.

Широко разрекламированную Путиным "стабильность ради развития" подтачивают непредсказуемость и спонтанность решений власти, утратившей способность ставить стратегические задачи и добиваться их выполнения, жалуются эксперты и чиновники.

Стратегию-2020, которая разрабатывалась по поручению Путина накануне выборов, правительство Медведева положило под сукно, не предложив ничего взамен.

После громких споров о многомиллиардных программах перевооружения армии и приватизации правительство и Кремль в очередной раз продемонстрировали склонность к спонтанным решениям при сокращении накопительной части пенсии, говорят наблюдатели.

Без внешнего шока ничто не угрожает застою в России в наступающем году, говорят эксперты.

"Следующий год может оказаться более инерционным, поскольку никаких серьезных инициатив в сфере экономической политики от властей ждать не приходится", - говорит президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев.

"Ухудшение в Европе может создать новые риски. Для российской экономики в этой связи вызовами являются и возможное снижение цены на нефть, и продолжение оттока капитала, и ухудшение кредитов в банковской сфере. В случае выхода Греции из ЕС, рост может быть ниже двух процентов", - полагает Кудрин.

"С учетом увеличения президентского срока (до 6 с 4 лет), можно удобными для реформ считать три года после выборов. Ну вот, два из трех будут уже упущены", - говорит Кудрин.