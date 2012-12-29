ТОП-10 (29 декабря)

Дефицит госбюджета Украины вырос в 3,7 раза - до 41,2 млрд грн

Янукович снова назначил Елену Лукаш представителем Президента в Конституционном Суде

Минфин выделил местным бюджетам в целом 3,345 млрд грн дотаций на выплату зарплат

Королевская: до 30 декабря долги по зарплатам бюджетников должны быть ликвидированы

«Энергоатом» сделает повторную попытку привлечь кредит на 400 млн грн

ФГИУ продал последний госпакет акций Харьковской ТЭЦ-5 за 16 млн грн

Министр обороны обещает, что призыв в армию отменят уже в 2013 году

КрАСЗ приостановил производство из-за проблем с импортом кузовов

НБУ разрешил Лагуну купить 100% акций "Кредитпромбанка"

Кабмин отсрочил предоставление сертификатов GMP при импорте лекарств в Украину

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Дефицит госбюджета Украины вырос в 3,7 раза - до 41,2 млрд грн

Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2012 года сведен с дефицитом 41,222 млрд грн, что в 3,7 раза больше, чем за соответствующий период 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Дефицит общего фонда госбюджета по сравнению с прошлым годом вырос в 3,9 раза — до 38,618 млрд грн.

В январе-ноябре 2012 года доходы госбюджета составили 305,641 млн грн, что составляет 82% от планового показателя на текущий год. В т.ч. в общий фонд госбюджета поступило 259,250 млрд грн, что составляет 80% от годового планового показателя.

Поступления НДС составили 166,795 млрд грн, что на 8,6% больше, чем за соответствующий период 2011 года. Бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость денежными средствами за январь-ноябрь 2012 г. осуществлено в объеме 43,868 млрд грн. По сравнению с январем-ноябрем 2011 года возмещение НДС увеличилось на 11,2%, или на 4434,1 млн грн.

Поступления налога на прибыль предприятий составили 50,909 млрд грн, что на 2,1% меньше показателя января-ноября 2011 года и обусловлено снижением с 1 января т.г. ставки налога с 23% до 21%.

Кроме того, общий фонд госбюджета получил 21,445 млрд грн акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров. К аналогичному периоду прошлого года поступления налога увеличились на 7%.

В специальный фонд государственного бюджета за 11 месяцев 2012 года поступило 46,391 млрд грн, на 5,5% больше, чем годом ранее.

Собственные поступления бюджетных учреждений в государственный бюджет за январь-ноябрь 2012 г. составили 18,393 млрд грн, что на 2,884 млрд грн меньше аналогичного показателя 2011 г. В Минфине это объясняют тем, что часть собственных поступлений бюджетных учреждений была перенесена из специального фонда в общий фонд с целью упорядочения предоставления платных услуг бюджетных учреждений.

Кассовые расходы госбюджета за январь-ноябрь 2012 г. составили 342,450 млрд грн, что составляет 83% от планового показателя на текущий год. В т.ч. расходы общего фонда составили 298,311 млрд грн, что составляет 72% от запланированных расходов на весь 2012 год.

В январе-ноябре 2012 года на покрытие дефицита Пенсионного фонда для выплаты пенсий за счет средств государственного бюджета было перечислено 13,813 млрд грн.

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Янукович снова назначил Елену Лукаш представителем Президента в Конституционном Суде

Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 768/2012 назначил министра Кабинета министров Украины Елену Лукаш представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря В. Янукович назначил Елену Лукаш на должность министра Кабинета министров.

Перед этим Е.Лукаш была уволена с должности советника Президента - представителя Президента в Конституционном Суде Украины.

Дотации выравнивания в январе-ноябре 2012 года из государственного бюджета местным бюджетам перечислены в сумме 47,205 млрд грн, субвенции и дополнительные дотации — 56,796 млрд грн.

За счет возврата кредитов в Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2012 г. поступило 1,356 млрд грн, в том числе в общий фонд 683,8 млн грн. При этом из госбюджета предоставлены кредиты в сумме 5,768 млрд грн, в том числе из общего фонда - 240,7 млн грн.

За январь-ноябрь 2012 года от приватизации в государственный бюджет поступило 6,683 млрд грн.

По данным Минфина, сводный бюджет за январь-ноябрь выполнен с дефицитом 33,915 млрд грн. При этом сумма доходов сводного бюджета составила 395,331 млрд грн, расходов — 42,480 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 373,960 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 322,227 млрд грн, расходы — 413,605 млрд грн, в частности расходы общего фонда — 360,501 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован в размере 38,807 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда — 34,923 млрд грн.

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Минфин выделил местным бюджетам в целом 3,345 млрд грн дотаций на выплату зарплат

Министерство финансов Украины полностью распределило бюджетные дотации на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов в объеме 3,345 млрд грн, которые пошли на выплату заработной платы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной казначейской службы.

Как сказано в сообщении, средства выделялись в несколько этапов. 6 декабря 2012 года на счета местных бюджетов поступило 1,630 млрд грн. Еще 659,5 млн грн регионы получили 21 декабря. Два дня назад, 27 декабря, местные бюджеты пополнились еще на 710,5 млн грн. Вчера, 28 декабря, в регионы было направлено еще 345 млн грн.

Согласно данным Госказначества, наибольший объем дотаций получили Киев – 978, 8 млн грн, Черниговская область – 328,4 млн грн, Ивано-Франковская область – 231 млн грн, Донецкая область - 226,8 млн грн, и Днепропетровская область – 211 млн грн. Наименьший объем получила Волынская область – 2,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность по зарплате в Украине на 1 декабря 2012 года выросла по сравнению с показателем на 1 ноября 2012 года на 5,9% (53,6 млн грн) - до 950,5 млн грн. При этом задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов, составляла более 1,3 млрд грн.

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Королевская: до 30 декабря долги по зарплатам бюджетников должны быть ликвидированы

Министр социальной политики Наталья Королевская заявляет, что задолженность по зарплатам бюджетников должна быть ликвидирована до 30 декабря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

«Все регионы в полном объеме получили средства для выплаты зарплат работникам бюджетной сферы. Я лично проконтролировала, чтобы средства дошли до регионов. Сейчас руководители областей несут персональную ответственность, чтобы средства дошли до людей. На вчерашнем селекторном совещании я еще раз напомнила им об этом. Мы сделали все, чтобы работники бюджетной сферы встретили Новый год без долгов», - подчеркнула Н.Королевская.

Министр отметила, что усилен контроль за выплатой зарплат бюджетникам.

«При Минсоцполитики возобновлена работа Межведомственной комиссии по погашению задолженности по зарплате. Также министерство обратилось к профсоюзам для того, чтобы они своевременно информировали о возникновении задолженности в бюджетной сфере. Усилен мониторинг обращений граждан через «горячую» телефонную линию Кабинета министров Украины», - добавила Н.Королевская.

Пресс-служба напоминает, что премьер-министр Украины Николай Азаров 24 декабря поручил министру социальной политики Н.Королевской взять на контроль вопрос выплаты заработных плат.

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«Энергоатом» сделает повторную попытку привлечь кредит на 400 млн грн

Государственная компания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерена повторно привлечь кредит в размере 400 млн грн, после того как в первой декаде декабря компании не удалось привлечь кредит на аналогичную сумму.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания планирует привлечь кредит в форме мультивалютной возобновляемой кредитной линии сроком на один год.

Прием заявок на предоставление компании кредитных средств продлится до 11 часов 30 января 2013 года.

Раскрытие предложений конкурсных торгов планируется на 15 часов 30 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, за период с октября по декабрь «Энергоатом» привлек кредитные средства в размере около 800 млн грн у «Альфа-Банка» и «Укрэксимбанка», 35 млн долларов у Amsterdam Trade Bank, а также 600 млн евро у Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) для реализации инвестиционного проекта повышения безопасности атомных электростанций Украины.

Кабинет министров своим распоряжением от 26 декабря разрешил оператору всех действующих атомных станций Украины компании «Энергоатом» до конца 2012 года выпустить процентные облигации на 1,7 млрд грн.

Компания выпустит именные процентные облигации на десятилетний срок по ставке не выше 18% годовых.

Привлекаемые средства будут направлены на финансирование текущей деятельности и пополнение оборотных средств «Энергоатома».

По состоянию на 1 октября 2012 года дебиторская задолженность госпредприятия «Энергорынок» перед «Энергоатомом» за электроэнергию, отпущенную оптовому рынку электроэнергии, составляет 5,9 млрд грн. В то же время критическая кредиторская задолженность «Энергоатома» по решениям суда и исполнительным предписаниям на 1 октября 2012 года составляет 573 млн грн.

По словам директора Центра взаимодействия с органами государственной власти и оптовым рынком электроэнергии НАЭК «Энергоатом» Константина Запайщикова, в случае непродления действия закона №2711 с января 2013 года кредиторы компании автоматически начнут процесс ее банкротства, требуя возврата старых долгов.

НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства 45% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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ФГИУ продал последний госпакет акций Харьковской ТЭЦ-5 за 16 млн грн

Фонд государственного имущества Украины продал последний госпакет акций в размере 5,38% одной из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей Харьковская ТЭЦ-5 за 15,921 млн грн.

Пакет акций был реализован по стартовой цене — 1 грн за акцию. Имя покупателя не раскрывается.

Как сообщал УНИАН, малоизвестная киевская компания «Укристгаз» 7 ноября т.г. победила в конкурсе по продаже 94,48% госпакета акций крупнейшей в Украине теплоэлектроцентрали - Харьковской ТЭЦ-5, заплатив за пакет 339 млн 900 тыс. грн, что всего на 10,5 млн грн больше его начальной цены (329,4 млн грн - УНИАН).

В соответствии с фиксированными условиями конкурса покупатель, в частности, должен обеспечить на протяжении трех лет от даты перехода права собственности на пакет акций коэффициент использования установленной электрической мощности теплоэлектроцентрали до 67%, коэффициент использования установленной тепловой мощности до 45%.

Справка УНИАН. Харьковская ТЭЦ-5 - одна из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей, обеспечивает теплоснабжение Харькова. ТЭЦ расположена в Харьковской области на расстоянии 0,5 км от городской черты на малопродуктивных, болотистых землях.

Убыток ТЭЦ-5 по итогам 9 месяцев 2012 г. составил 389,8 млн грн, кредиторская задолженность - 493,5 млн грн, дебиторская задолженность - 81,7 млн грн.

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Министр обороны обещает, что призыв в армию отменят уже в 2013 году

Министр обороны Украины Павел Лебедев обещает, что в 2013 году будет приостановлен призыв на срочную воинскую службу с одновременным переходом к комплектованию армии исключительно по контракту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, поздравляя военнослужащих и работников ВС Украины, ветеранов Вооруженных Сил и членов их семей с новогодними и рождественскими праздниками П.Лебедев сказал: «Уже в новом году нас ожидают новые, масштабные задачи. Президентом Украины определены пути дальнейшего реформирования и развития Вооруженных Сил. В украинской армии состоятся коренные изменения. Будет пересмотрена структура и система управления Вооруженными Силами и улучшена система подготовки специалистов, приостановлен призыв на срочную воинскую службу с одновременным переходом к комплектованию армии исключительно по контракту, как это сделано сегодня в ведущих странах мира».

По словам министра, военная реформа не ограничится изменением структуры Вооруженных Сил, их численности и принципа комплектования, а “максимальное внимание будет сосредоточено на выполнении задач, которые ставит руководство государства относительно оснащения Вооруженных Сил Украины новыми и модернизированными образцами вооружения и военной техники, интенсификации боевой подготовки и повышения выучки личного состава, обеспечения социальных гарантий военнослужащих и их семей, участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности”.

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[29.12.2012 15:54]

КрАСЗ приостановил производство из-за проблем с импортом кузовов

ООО "ПО "Кременчугский автосборочный завод" ("КрАСЗ", Полтавская обл.) с 29 декабря остановило производство до 21 января 2013 года.

Об этом сообщили в отделе экономики горисполкома Кременчуга.

По их данным, предприятие сообщило в мэрии об остановке производства на время новогодних праздников.

На предприятии объяснили, что остановили производство из-за сложной ситуации на авторынке при импорте кузовов для легковых автомобилей, а также заявили, что имеют запас продукции для возможной реализации.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г. Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний "АИС". Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил выпуск автомобилей на 2% или на 109 автомобилей до 6450 ед.

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НБУ разрешил Лагуну купить 100% акций "Кредитпромбанка"

Национальный банк Украины разрешил основному акционеру "Дельта Банка" Николаю Лагуну приобрести 100% акций "Кредитпромбанка", сообщает пресс-служба "Дельта-Банка".

Как говорится в сообщении, Нацбанк также согласовал назначение председателем правления "Кредитпромбанка" Виталия Масюры, который по совместительству занимает должность первого заместителя председателя правления "Дельта Банка".

Предварительное разрешение Антимонопольного комитета Украины на осуществление этой сделки было получено 25 декабря.

Как сообщал ранее УНИАН, совладелец "Дельта Банка" (г. Киев) Николай Лагун приобретает крупный украинский банк "Кредитпромбанк" за символическую цену 1 доллар.

"Кредитпромбанк" работает на рынке Украины с 1997 года. По данным Национального банка, на 1 октября 2012 года банк занимает 19-е место среди 175-ти банков Украины (активы составляют 12,548 млрд грн).

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Кабмин отсрочил предоставление сертификатов GMP при импорте лекарств в Украину

Кабинет министров Украины отсрочил до 15 февраля введение обязательного требования к импортерам лекарств о предоставлении сертификатов производственного соответствия международным стандартам GMP.

Соответствующее решение было принято на расширенном совещании под председательством вице-премьер-министра Константина Грищенко, сообщает пресс-служба вице-премьера.

Ранее предлагалось ввести обязательное предоставление сертификатов с 1 января 2013 года.

Как сказано в сообщении, принятое решение даст импортерам время на получение требуемых сертификатов, а Государственной службе по лекарственным средствам – время на проведение проверок медпрепаратов с целью недопущения на рынок фальсифицированной и некачественной продукции.

«Нам удалось достичь принципиальной и компромиссной договоренности между Правительством и участниками фармацевтического рынка о том, что с 15 февраля 2013 года в Украину будут импортироваться исключительно те лекарственные средства, производство которых отвечает самым высоким международным стандартам качества, в частности, GMP», - цитирует пресс-служба К.Грищенко.

По его словам, введение сертификационных требований с 1 января могло бы привести к возникновению дефицита жизненно необходимых лекарств.

Как сказано в сообщении, Государственная служба по лекарственным средствам обязалась в кратчайшие сроки проработать все заявки на выдачу сертификата соответствия GMP и провести инспектирование производственных участков за рубежом в сроки, определенные производителями лекарств.

Как сообщал УНИАН, в октябре Государственная служба по лекарственным средствам объясняла введение в Украине жестких стандартов производства и контроля качества лекарственных средств обязанностью страны - участника международной Системы сотрудничества фармацевтических инспекций (PIC/S), к которой Украина присоединилась в 2011 году. По информации Гослекслужбы, для украинских предприятий требования GMP являются обязательными с 2010 года. На протяжении последних двух лет Гослекслужба регулярно проводила производственные проверки, в результате которых 25% украинских фармпроизводителей были лишены лицензии за несоответствие требованиям GMP.

В отношении иностранных предприятий, по данным Гослекслужбы, производится добровольная процедура инспекционных проверок. В результате таких проверок в 40% случаев инспекторы фиксировали критические несоответствия при производстве и контроле качества лекарств иностранного происхождения, импортируемых преимущественно из государств Юго-Восточной Азии.

Вместе с тем, в октябре Гослекслужба заявляла, что введение сертификации импорта не приведет к дефициту лекарств, даже несмотря на то, что в Государственном реестре лекарственных средств зарегистрирован 13 721 лекарственный препарат, из которых 9 824 – лекарства импортного производства.

Отметим также, что решение о введении обязательного предоставления сертификатов критиковали участники Американской торговой палаты и Ассоциации производителей инновационных лекарств «Апрад».

Справка УНИАН. Надлежащая производственная практика (Good Manufacturing Practice, GMP) - это международный стандарт качества, согласно которому осуществляется производство лекарственных средств в странах с жесткой регуляторной системой, таких как страны ЕС и страны, регуляторные органы которых являются членами Системы сотрудничества фармацевтических инспекций (PIC/S ), США, Япония и др. GMP требования - это часть системы качества, которая гарантирует, что лекарственные средства постоянно производятся и контролируются в соответствии со стандартами качества, которые отвечают их назначению, а также в соответствии с требованиями регистрационного досье и спецификации на продукцию.

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