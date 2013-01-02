Ирландия вступила в права государства-председателя ЕС

В столице Ирландии, на центральной площади Дублинского замка прошла торжественная церемония поднятия флага Европейского союза, которая ознаменовала переход к республике полугодичного председательства в руководящих органах ЕС. Предыдущим государством-председателем Евросоюза во второй половине 2012 года был Кипр. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

"Для Ирландии это уже будет седьмая такая миссия, которая символически совпадет с 40-летием вступления страны в Евросоюз. За эти четыре декады наши отношения с Европой улучшились в разы, - заявил премьер-министр Ирландии Энда Кенни, выступая перед представителями местного парламента и членами дипкорпуса. - Членство в ЕС стало основой для наших экономических и социальных изменений. Оно несомненно помогло нам найти наше место за европейским столом, позволило получить доступ к европейскому рынку и стать одной из самых открытых и динамичных экономик мира".

Глава ирландского кабинета министров не смог не затронуть экономические проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается ЕС. "Мы не понаслышке знаем о последствиях международного финансового кризиса. Граждане Ирландии и Евросоюза должны знать и понимать, что нам удалось добиться положительных результатов, что мы идем по пути восстановления, - отметил премьер. - Мотивом нашего председательства будут три простые вещи: стабильность, новые рабочие места и экономический рост. И мы намерены предпринять конкретные шаги для выполнения этих задач".

Торжественная церемония завершилась запуском в небо 40 воздушных шаров, символизирующих 40 лет членства Ирландии в Евросоюзе.