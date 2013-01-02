Украина в этом году председательствует в ОБСЕ и ОЧЭС

В 2013 году Украина будет председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Раньше экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко очертил ключевые приоритеты председательствования Украины в ОБСЕ в 2013 году, в числе которых особо отметил урегулирование длительных конфликтов, укрепление мер доверия и безопасности на территории ОБСЕ, использование потенциала Организации в обеспечении энергетической безопасности, содействие экономическому развитию, в том числе развитию новых торговых и транспортных коридоров.

Украина намерена инициировать новый диалог в рамках ОБСЕ, касающийся новых принципов будущего режима контроля над обычными вооруженными силами в Европе, который должен учитывать интересы безопасности всех стран-участниц ОБСЕ, независимо от их принадлежности к каким-либо политико-военным группировкам.

Также Украина будет уделять значительное внимание консолидации усилий ОБСЕ в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности, такими как терроризм, торговля людьми и наркотическими средствами, киберпреступность, организованная трансграничная преступность.

Среди приоритетов председательствования Украины в ОБСЕ значительное место будут занимать вопросы человеческого измерения, в частности, защиты фундаментальных прав и свобод человека на территории ОБСЕ. Экс-министр также поддержал необходимость более широкого привлечения гражданского общества для достижения целей Организации.

К. Грищенко также выразил надежду, что председательствование в ОБСЕ в 2013 году будет способствовать евроинтеграции Украины.

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара заявил о настроенности Украины обеспечить эффективное председательство в ОБСЕ в 2013 году.

Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что Украина во время председательствования в ОБСЕ в 2013 году хочет сделать свой вклад в укрепление безопасности.

Глава государства подчеркнул, что председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе является одной из самых ответственных и почетных задач Украины в современной истории ее дипломатии.

«Рассматриваем ОБСЕ как оптимальный инструмент для решения замороженных конфликтов и укрепления взаимного доверия», - сказал В.Янукович.

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Украина с 1 января официально начала председательство в ОЧЭС

Украина с 1 января официально начала председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

В прошлом году экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заверял, что усилия Украины в период председательствования в ОЧЭС будут направлены на укрепление региональной роли организации.

К.Грищенко предложил ряд региональных инициатив, среди которых, – реализация проектов и программ регионального значения, в частности, Черноморской окружной автомагистрали и морских магистралей, подписание многостороннего соглашения по интермодальным перевозкам и реализации проекта по прямому грузовому паромно-железнодорожному сообщению и тому подобное.

В частности, К.Грищенко отмечал, что Украина, руководствуясь Уставом ОЧЭС, Декларацией Стамбульского Саммита по случаю 20-летия организации и обновленной Экономической Повесткой дня ОЧЭС «будет продолжать продвижение развития многостороннего экономического сотрудничества. Эта работа будет осуществляться путем практического выполнения ранее утвержденных решений и заключенных соглашений, усиления проектно-ориентировочного подхода к деятельности ОЧЭС путем реализации проектов и программ регионального измерения. Украина будет уделять надлежащее внимание сферам торговли и транспорта, энергетики, науки и технологий, туризма, защиты окружающей среды и борьбы с организованной преступностью».

Экс-министр иностранных дел Украины также обращал внимание на необходимость эффективной координации в оценке экологических проблем, выявления региональных целей и задач устойчивого развития и отмечал, что организация должна уделять намного больше внимания решению проблем конкретных прибрежных районов, поселков и городов.

Председательство Украины в ОЧЭС будет продолжаться с 1 января по 30 июня 2013 года.

Справка. Процесс Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) был основан 25 июня 1992 года с подписанием его странами – участницами Стамбульской декларации и Босфорского заявления.

5 июня 1998 года на Ялтинском саммите ЧЭС был заключен Устав Организации ЧЭС.

В настоящее время членами Организации является 12 стран: Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.