Азаров пообещал поддержать в 2013 году рост внутреннего рынка и защищать рабочие места

Премьер-министр Украины Николай Азаров пообещал украинцам в 2013 году поддержать рост внутреннего рынка и защищать рабочие места.

Об этом сказано в новогоднем поздравлении главы Кабмина, обнародованном на Правительственном портале.

Премьер напомнил, что в прошлом году Украина провела европейский чемпионат по футболу, который стал настоящим праздником для болельщиков. «Украинцы убедили себя и весь мир, что на пути к высокой цели для нас нет непреодолимых препятствий», - добавил он.

По словам Н.Азарова, также в 2012 году украинцы развивали внутреннее производство, строили школы, детские сады и больницы, мосты и аэропорты; вырастили неплохой урожай; обеспечили достаток в государстве.

Правительство открыло для украинских производителей внешние рынки, заключив соглашения о зонах свободной торговли с разными странами.

Кроме того, в 2012 году Украина предприняла исторический шаг к ассоциации с Европейским Союзом.

По словам Н.Азарова, в прошлом году правительство начало воплощать новую социальную политику Президента Украины, которая позволяет постепенно, но постоянно повышать уровень жизни наших людей.

Премьер напомнил, что народ Украины на демократических выборах свободно выразил свою волю. Приступили к работе новый парламент и правительство.

«Теперь мы преисполнены решительности сплотить в творческой работе во благо народа Украины все конструктивные политические силы. Потому что в Новом году нас ожидает много сложной работы. Мы приложим все силы, чтобы поддержать рост внутреннего рынка, будем защищать каждое рабочее место в Украине, будем поддерживать экспорт украинских товаров. Мы и дальше будем повышать зарплаты, пенсии, социальную помощь, улучшать наше образование и здравоохранение. Все это вместе является надежной основой благосостояния в Украине. К этому мы стремимся, для этого работаем», - подчеркнул премьер-министр.

Н.Азаров пожелал украинцам в новом году мира, любви, здоровья, оптимизма и воплощения в жизнь лучших надежд.