Анонс на 3 января
17:55, 02 января 2013Разное
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03.01.2013 Заседание Кабмина Брифинг главы Государственной регистрационной службы Ефименко
Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства планируется брифинг председателя Государственной регистрационной службы Леонида Ефименко.
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