Анонс на 3 января

03.01.2013 Заседание Кабмина Брифинг главы Государственной регистрационной службы Ефименко

Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства планируется брифинг председателя Государственной регистрационной службы Леонида Ефименко. *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter