ТОП-10 (2 января)

Обама обещает подписать закон о предотвращении "фискального обрыва"

С 1 января вступил в силу закон о занятости населения

В Украине с этого года вводится налогообложение операций с ценными бумагами

В Украине введен налог на недвижимость

Аптечные киоски в Украине запрещены

Максимальное пособие по безработице теперь составляет 4 прожиточных минимума

ГНСУ назвала ставки единого налога для предпринимателей-«упрощенцев»

Прожиточный минимум в Украине с 1 января составляет 1108 грн, минимальная зарплата – 1147 грн

Украина отказалась от услуг американской компании по улучшению имиджа LNG-терминала

Налоговая будет принимать декларации о доходах до 1 мая

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Обама обещает подписать закон о предотвращении "фискального обрыва"

Палата представителей США поздно вечером во вторник, 1 января, одобрила поддержанный сенатом закон, направленный на предотвращение так называемого "фискального обрыва". Американский президент Барак Обама приветствовал принятие документа, добавив, что подпишет его, сообщает BBC.

По словам Б.Обамы, соглашение, достигнутое между демократами и республиканцами, отвечает целям его президентской кампании: прекращению роста налогов для среднего класса и повышению налогов для богатых.

Президент также заявил, что готов к компромиссу в дальнейших переговорах о бюджете, отметив, что нужно сокращать госрасходы "сбалансированно".

По его словам, меры экономии не должны привести к сокращению медицинских программ в стране, которые, с учетом старения населения, вносят основной вклад в растущий государственный долг США.

Он назвал одобренный конгрессом законопроект о "фискальном обрыве" лишь одним шагом из более широких усилий по укреплению американской экономики.

Ранее представители республиканской партии США выразили серьезную озабоченность по поводу этого документа. Они хотели внести поправки в принятый сенатом законопроект, предусматривающие более серьезное сокращение госрасходов. Впоследствии они отказались от идеи отправить его на доработку.

Палата подвергалась серьезному давлению с тем, чтобы голосование по законопроекту состоялось до того, как в среду утром откроются торговые площадки.

Меры, получившие прозвище "фискальный обрыв", вступили в силу в первый день Нового года после того, как истек срок действий налоговых льгот, введенных еще при президенте Джордже Буше. Однако из-за того, что 1 января в США было выходным днем, их воздействие на экономику было минимальным.

Законопроект, поддержанный сенатом, был принят после длительных переговоров между вице-президентом Джо Байденом и руководством республиканцев.

Он предусматривает повышение налогов для богатых американцев. На достижение соглашения о мерах по сокращению федеральных расходов отведено еще два месяца.

Многие обозреватели выражали опасения, что в случае провала законопроекта американская экономика могла снова оказаться в рецессии.

Компромиссное соглашение содержит уступку демократов - они согласились поднять потолок доходов для повышения налогов до 400 тысяч долларов в год. Первоначально они требовали потолка в 250 тысяч.

Соглашение предусматривает также отсрочку в два месяца на ввод в действие ранее принятых автоматических мер по сокращению федеральных расходов в объеме 1,2 триллиона долларов. Это позволит конгрессу и Белому дому приступить к новым переговорам.

Кроме повышения ставок подоходного налога, соглашение предусматривает: повышение налога на наследство с 35% до 40% на суммы свыше 5 млн долларов или 10 млн для семейной пары, повышение налогов на капитал до 20%, что коснется пенсионных фондов и иных форм инвестиций, продление на год выплаты пособий по безработице, что затронет два миллиона американцев, продление на пять лет налоговых кредитов, которые введены в помощь бедным и малоимущим семьям.

Справка УНИАН. Термин "фискальный обрыв" означает, что если бы в США не был принят новый закон, с 1 января 2013 года одновременно должны были вырасти налоги и сократится государственные расходы на общую сумму 600 млрд долл.

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С 1 января вступил в силу закон о занятости населения

С 1 января в Украине вступил в силу новый закон о занятости населения, подписанный Президентом Украины в июле 2012 года.

Закон, в частности, предусматривает ряд льгот, в том числе по уплате единого взноса, работодателям, трудоустраивающим молодежь, лиц старше 50 лет или инвалидов на срок более двух лет с предоставлением должного размера заработной платы.

Закон также предусматривает введение стимулов повышения инвестиционной привлекательности регионов с целью создания новых рабочих мест. Малым предпринимателям, трудоустраивающим население, согласно нормам закона, положена ежемесячная компенсация в размере минимального страхового взноса.

В свою очередь, безработные получат возможность переобучения и переквалификации за счет государства. Законом определяется правовой статус Государственной службы занятости как центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции. Бюджет фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и основные направления государственной политики в сфере занятости населения на среднесрочный период будут, как и ранее, утверждаться правлением Фонда. При этом сохраняется принцип социального партнерства в управлении общеобязательным государственным социальным страхованием на случай безработицы.

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В Украине с этого года вводится налогообложение операций с ценными бумагами

В Украине вступают в силу положения Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», которым вводится налогообложение операций с ценными бумагами.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря Президент Украины Виктор Янукович подписал этот закон, ранее принятый Верховной Радой Украины предыдущего созыва.

В соответствии с положениями закона, на внебиржевые операции с ценными бумагами вводится налог в размере 0,1-1,5% от стоимости реализуемых ценных бумаг. При этом биржевые операции с государственными и муниципальными ценными бумагами, с целевыми облигациями, с инвестиционными сертификатами, с сертификатами фондов операций с недвижимостью, с целевыми облигациями от этого налога освобождены.

С критикой этих новаций в свое время выступали работающие на рынке профессиональные организации, включая Ассоциацию украинских банков и Украинскую ассоциацию инвестиционного бизнеса.

Вместе с тем, новоназначенный министр доходов и сборов Александр Клименко уверен, что введение закона об акцизе на операции с ценными бумагами не приведет к дополнительной нагрузке на реальный сектор экономики, а очистит рынок от «мусорных бумаг» и подтолкнет его к цивилизованным условиям работы.

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В Украине введен налог на недвижимость

В Украине с 1 января вступила в силу норма Налогового кодекса о введении налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, плательщиками которого являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, - собственники жилой недвижимости.

Как сказано в кодексе, если недвижимость находится в собственности сразу нескольких собственников, все они являются плательщиками налога на свою часть недвижимости. Если недвижимость не поделена, но остается в собственности нескольких собственников, плательщиком налога может быть один собственник по согласованию сторон.

Согласно норме закона, не является объектом налогообложения жилая площадь, находящаяся в собственности государства или территориальных общин, находящаяся в зоне отчуждения или принудительного отселения, принадлежащая детским домам семейного типа. Не облагаются налогом общежития, дачные или садовые усадьбы, но не более одной в расчете на одного налогоплательщика, жилая недвижимость, находящаяся в собственности многодетных семей и семей с приемными детьми, но в расчете не более одного объекта недвижимости на семью.

База налогообложения жилой площади, находящейся в собственности физического лица – плательщика налога, уменьшается для квартир площадью 120 кв. м и домов площадью 250 кв. м. Квартиры и дома площадью до 120 кв. м и до 250 кв. м, согласно Налоговому кодексу, налогом не облагаются.

Ставка налога рассчитывается местными органами власти на 1 кв. м жилой пощади. В частности, для квартир площадью до 240 кв. м и домов площадью до 500 кв. м ставка налога не может превышать 1% от установленной суммы минимальной заработной платы (1 147 грн на 1 января 2013 года). Для квартир и домов большей площадью ставка налога рассчитывается с учетом 2,7% от размера минимальной зарплаты.

Базовый отчетный период для плательщиков налога на недвижимость составляет год.

Налоговое сообщение-решение о сумме налога, обязательной к оплате собственником недвижимого имущества, присылается ему по месту нахождения объекта налогообложения до 1 июля.

Согласно нормам Налогового кодекса, плательщик налога на недвижимость имеет право обратиться в налоговые органы с просьбой разъяснить порядок уплаты налога, а также расчеты сумм к оплате.

Срок уплаты налога составляет 60 дней с момента получения уведомления для физических лиц – налогоплательщиков. Юридическим лицам надлежит осуществлять ежеквартальные авансовые платежи.

Как сообщал УНИАН, законодательные изменения в Налоговый кодекс относительно введения налога на недвижимое имущество были приняты Верховной Радой в конце мая 2012 года. Тогда же Кабинет министров Украины своим постановлением №476 утвердил порядок предоставления органами государственной регистрации прав на недвижимое имущество и органами, осуществляющими регистрацию места проживания физических лиц, сведений, необходимых для расчета налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

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Аптечные киоски в Украине запрещены

Лекарственные средства будут реализовываться только через аптеки или аптечные пункты. С 29 декабря 2012 года утратили силу нормы законодательства, которые позволяли субъектам хозяйствования осуществлять розничную торговлю лекарственными средствами через аптечные киоски, сообщает пресс-служба Государственной службы по лекарственным средствам.

Требование о закрытии аптечных киосков обосновано тем, что с точки зрения качества обслуживания населения лекарственными средствами указанные аптечные учреждения не обеспечивают должного уровня предоставления фармацевтических услуг.

В частности, в аптечном киоске допускалось отсутствие торгового зала, норматив площади аптечного киоска очень ограничен, условия хранения лекарственных средств постоянно нарушаются.

Прекращение существования аптечных киосков не будет иметь существенного влияния на возможность граждан воспользоваться услугами аптечных учреждений. Тенденция развития аптечной сети дает возможность утверждать, что предпочтение отдается созданию аптечных учреждений в форме аптек. На конец декабря 2012 года в Украине функционирует почти 14,8 тыс. аптек. На аналогичную дату 2005 года этот показатель составлял 9,4 тыс. аптек.

С 2005 года значительно уменьшился такой показатель, как нагрузка на одно аптечное учреждение. По расчетам, которые исключают аптечные киоски, по состоянию на конец декабря 2012 одно аптечное учреждение (аптека или аптечный пункт) обслуживает 2264 населения, в то время как в конце 2005 года этот показатель составлял 3190. Заметим, что в Европейском Союзе в среднем одна аптека обслуживает 3,5 тыс. человек.

Характерными в этом разрезе есть регионы Украины, в которых в конце 2012 года осталось наибольшее количество киосков по сравнению с другими, в то время как обеспеченность населения аптеками и аптечными пунктами у них выше, чем в среднем по Украине.

Например, в таких областях, как Одесская и Днепропетровская, нагрузка на один аптечное учреждение (аптеку или аптечный пункт) составляет соответственно 2144 и 2217 человек, что ниже среднего показателя по Украине.

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Максимальное пособие по безработице теперь составляет 4 прожиточных минимума

Максимальная помощь по безработице с 1 января 2013 года составляет 4 прожиточных минимума и не будет привязана к средней зарплате по региону.

Такие положения предусмотрены новым законом о занятости населения, который вступил в силу с 1 января 2013 года, сообщил глава Государственной службы по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил Бродский.

«Максимальная помощь по безработице составит 4 прожиточных минимума. В среднем - более 4 тыс. грн. Это существенное увеличение», - подчеркивал М.Бродский.

Как сообщал УНИАН, в августе 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины "О занятости населения".

В свою очередь в октябре 2012 года правительство одобрило программу содействия занятости населения и стимулирование создания новых рабочих мест на период до 2017 года. Ожидается, что в результате реализации программы в 2017 году численность занятого населения увеличится до 21,4 млн человек, из которых официально трудоустроенными будут почти 17 млн.

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ГНСУ назвала ставки единого налога для предпринимателей-«упрощенцев»

С 1 января 2013 года ставка единого налога для налогоплательщиков первой группы составит 10% от размера минимальной зарплаты (1 147 грн), для плательщиков второй группы - 20% размера минимальной зарплаты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госналогслужбы в Киеве со ссылкой на вступившие в силу с 1 января 2013 года положения Налогового кодекса, устанавливающие ставки единого налога для физических лиц – субъектов предпринимательства, использующих упрощенную систему налогообложения. «Таким образом, в 2013 году ежемесячный размер единого налога для субъектов предпринимательства, находящихся на упрощенной системе налогообложения, составит 114,7 грн для налогоплательщиков 1-ой группы и 229,4 грн для налогоплательщиков 2-ой группы», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Президент Украины Виктор Янукович 18 ноября 2011 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности". Законом определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе.

К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%.

Законодательными изменениями, вступившими в действие с 1 июля 2012 года, база налогообложения единым налогом была расширена, в частности, были введены 5 и 6 группы «упрощенцев».

Как сообщал УНИАН, объем поступлений в государственный бюджет от уплаты единого налога предпринимателями, работающими по упрощенной системе налогообложения, за 10 месяцев 2012 года составил 2,9 млрд грн, что втрое больше прошлогоднего показателя.

В государственном бюджете на 2013 год объем сбора единого налога предусмотрен в размере 4,572 млрд грн.

Напомним также, что 24 декабря указом Президента Украины Виктора Януковича на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы было создано Министерство доходов и сборов. Министром был назначен Александр Клименко, возглавлявший Госналогслужбу с ноября 2011 года.

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Прожиточный минимум в Украине с 1 января составляет 1108 грн, минимальная зарплата – 1147 грн

С 1 января 2013 года размер прожиточного минимума в Украине в расчете на одного человека в месяц составляет 1108 грн, минимальной зарплаты – 1147 грн.

Такие изменения предусмотрены законом Украины «О государственном бюджете на 2013 год».

В законе также сказано, что в почасовом измерении минимальная зарплата составит с 1 января - 6,88 грн в час, с 1 декабря - 7,3 грн в час.

К 1 декабря 2013 года прожиточный минимум будет увеличен до 1176 грн, а минимальная зарплата - до 1218 грн.

Прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет с 1 января 2013 года составит 972 грн, с 1 декабря – 1032 грн. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет прожиточный минимум составит с 1 января 1210 грн, а с 1 декабря – 1286 грн.

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Украина отказалась от услуг американской компании по улучшению имиджа LNG-терминала

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами отказалось от консультационных услуг компании APCO Worldwide Іnc. (США) по улучшению имиджа и информированию потенциальных инвесторов об условиях реализации проекта строительства LNG-терминала в Украине.

Об этом сообщается на веб-портале "Государственные закупки".

Как говорится в сообщении, основанием для отказа от сотрудничества с APCO Worldwide является отсутствие дальнейшей потребности в услугах компании.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «Национальный проект «LNG-терминал» создан для координации работы по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал») завершено компанией

Socoin 30 января 2012 года и утверждено Кабинетом министров на заседании 8 августа. Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа Украина планирует получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

26 ноября Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) вызвавшее скандал соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал».

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Налоговая будет принимать декларации о доходах до 1 мая

Государственная налоговая служба Украины, которая в скором времени вольется в новосозданное Министерство доходов и сборов, напомнила, что в стране стартовала кампания по декларированию доходов, и декларации о доходах будут приниматься вплоть до 1 мая 2013 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Как сказано в сообщении, для удобства налогоплательщиков декларацию можно подать в электронном виде при наличии электронного ключа цифровой подписи и соответствующего программного обеспечения. С деталями подачи декларации можно ознакомиться на официальном сайте ГНСУ.

Как сообщал УНИАН, на 1 июля 2012 года в органы ГНСУ декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2011 году, подали 624,6 тыс. граждан Украины. Общая сумма задекларированного гражданами дохода составила 36,6 млрд грн.

Возможность подавать декларации в электронном виде появилась с открытием Центра сертификации ключей электронной подписи, который начал работу в мае 2012 года. При этом кампания по всеобщему декларированию может быть введена в Украине уже в 2014 году.

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