Природные катаклизмы в 2012 году были менее "убийственными" для людей и финансов, чем в предыдущем

Из- за наводнений, ураганов, засух и прочих природных катастроф в минувшем году в общей сложности по всему миру погибли 9,5 тыс человек, а нанесенный материальный ущерб составил 122 млрд евро. Такие данные привела сегодня в немецком Мюнхене страховая компания "Мюник Ре", пишет ИТАР-ТАСС.

Чаще всего природные катаклизмы происходили в США. Один лишь ураган "Сэнди", оставивший без крыши над головой тысячи жителей штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, нанес ущерб на 38 млрд евро, что составляет почти треть от общей суммы, говорится в докладе компании. Наибольшее число жизней унес тайфун "Бофа" на Филиппинах, в результате удара которого погибли более 1 тыс человек и было разрушено 65,5 тыс домов.

Последствия природных катастроф в минувшем году оказались куда менее крупными, чем в 2011, когда произошло землетрясение магнитудой 9 и образовалось цунами, накрывшее ряд префектур Японии (тогда серьезно пострадала атомная электростанция "Фукусима"). В тот год в результате катаклизмов погибли 27,2 тыс человек, а материальный ущерб составил 300 млрд евро.

Наибольшие потери были зарегистрированы в 1983 году, когда в мире из-за ударов стихии погибли до 300 тыс человек.

"В 2012 году лишь небольшое количество природных катастроф произошло на территории развивающихся государств, где гуманитарные последствия для населения могут быть куда серьезнее", - говорится в докладе "Мюник Ре".