ТОП-10 (3 января)

Вопросы сотрудничества Украины и Таможенного союза обсудят в Киеве 13-14 января

Кадастровая карта стала доступной через Интернет

Прогноз импорта российского газа в 2013 году будет озвучен на следующей неделе

Мировые фондовые рынки положительно отреагировали на бюджетный компромисс в США

Минфин привлек 1 млрд грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе 3 января

Нацкомиссия по ценным бумагам хочет усовершенствовать работу акционерных обществ

Азаров требует от Королевской регулярных отчетов о выплате зарплаты

Азаров обещает льготы приоритетным инвестпроектам

«Энергорынок» возьмет у «Ощадбанка» кредит на 800 млн грн

Янукович: результаты 2012 года оказались значительно хуже, чем прогнозировались

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Вопросы сотрудничества Украины и Таможенного союза обсудят в Киеве 13-14 января

Вопросы сотрудничества Украины с Таможенным Союзом будут обсуждаться во время визита в Украину министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова 13-14 января 2013 года. Об этом перед заседанием Кабинета министров сказал министр иностранных дел Украины Леонид Кожара

"13-14 января в Украину прибывает министр иностранных дел (Российской Федерации - УНИАН). Эти первые месяцы мы активизируем диалог с РФ относительно форматов сотрудничества Украины с ТС не будучи членом Союза", - сказал Л.Кожара. При этом он не детализировал какие дополнительные вопросы будут выноситься на обсуждения во время визита С.Лаврова в Украину. "Это (повестка дня визита - УНИАН) согласовывается", - сказал Л.Кожара

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Николай Азаров заявлял, что если Украина не сможет договориться с Таможенным союзом о сотрудничестве, то потеряет огромный рынок экспорта своей продукции. По мнению главы правительства, в сотрудничестве и с ТС, и с Евросоюзом Украина считает приоритетом свои экономические интересы. Премьер также подчеркивал, что какие-либо соглашения с ТС будут подписываться только после того, как будут найдены согласованные решения о сотрудничестве с этой организацией.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина "постепенно будет присоединяться к правилам Таможенного Союза".

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Кадастровая карта стала доступной через Интернет

С 2 января через интернет можно посмотреть кадастровую карту.

Как сообщает пресс-служба Госземагентства, в начале дня из-за большого количества посещений официальный сайт земельного ведомства не выдержал нагрузок трафика. Специалисты земельного ведомства обратились с просьбой к желающим ознакомиться с публичной кадастровой картой, заходя непосредственно по адресу (http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta).

Напомним, что публичная кадастровая карта является лишь одним из элементов общей Национальной кадастровой системы, которая также запускается с начала года. Кроме того, открывается доступ к базе данных кадастра для нотариусов, банков (для обеспечения кредитных операций), ипотечных учреждений и лицензиатов - организаций, ведущих землеустроительные работы.

Картографическая технология, которую применяют специалисты земельного ведомства при создании кадастра, включает десятки характеристик земельного участка. Она предоставляет наиболее рентабельные и точные модусы для описания наделов земли. Электронные данные Государственного земельного кадастра становятся платформой для успешной межведомственного взаимодействия по ведению градостроительного, лесного, водного и других отраслевых кадастров. Это вообще дает полную и четкую картину ресурсов страны, контроль и управление ими.

«Теперь в Украине есть кадастр. Он полностью прозрачен, автоматизирован и высокотехнологичен. Украина одна из последних стран в Европе, которая строит систему государственного кадастра, поэтому ее разработчики - специалисты Госземагентства Украины и Центра ГЗК - на базе геоинформационной системы воспользовались лучшим программным обеспечением, новейшими хай-тек разработками и оборудованием», - отмечает председатель Госземагентства Украины Сергей Тимченко.

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Прогноз импорта российского газа в 2013 году будет озвучен на следующей неделе

Объем импорта российского газа и потребления Украиной этого вида топлива в 2013 году может быть озвучен уже на следующей неделе, сообщил УНИАН министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

"По балансу на следующей неделе детально доложу", - сказал министр.

По его словам, цена газа также остается вопросом обсуждения с российским газовым монополистом компанией «Газпром». Отвечая на вопрос о том, какой будет стоимость топлива для Украины в ближайшие месяцы, министр ответил: "Будем работать".

Напомним, министр иностранных дел Украины Леонид Кожара перед сегодняшним заседанием Кабинета министров сообщил журналистам, что 13-14 января в ходе визита в Киев министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова будет продолжено обсуждение вопросов сотрудничества Украины с Таможенным союзом.

Ранее представители российского правительства заявляли, что Россия может пойти на снижение цены на газ для Украины лишь после ее присоединения к Таможенному союзу.

Как сообщал УНИАН, Украина за 11 месяцев 2012 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 27,1% - до 30,367 млрд куб. м. Ранее вице-премьер-министр Юрий Бойко заявлял, что Украина в текущем году сократит импорт российского газа до 26 млрд куб. м, и оплата будет производиться только за данный объем.

Напомним, контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа. Действующий долгосрочный контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ожидает увеличения поставок газа от немецкой компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

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Мировые фондовые рынки положительно отреагировали на бюджетный компромисс в США

Мировые рынки ответили ростом на заключение соглашения о предотвращении "финансового обрыва" в США, в частности, индекс Dow Jones вырос при открытии торгов на 1,8%, а европейские рынки поднялись в среднем на 2%, сообщает BBC.

Меры, получившие прозвище "фискальный обрыв", вступили в силу в первый день Нового года после того, как истек срок действий налоговых льгот, введенных еще при президенте Джордже Буше.

Законопроект, поддержанный сенатом, был принят после длительных переговоров между вице-президентом Джо Байденом и руководством республиканцев.

Он предусматривает повышение налогов для богатых американцев. На достижение соглашения о мерах по сокращению федеральных расходов отведено еще два месяца.

Многие обозреватели выражали опасения, что в случае провала законопроекта американская экономика могла снова оказаться в рецессии.

Провал этой сделки означал бы немедленное введение автоматических мер по сокращению дефицита федерального бюджета США и повышению налогов, что могло ввергнуть крупнейшую в мире экономику Америки в новую рецессию.

Достигнутый в последнюю минуту компромисс отложил повышение налогов на 536 млрд долларов, а также снижение федеральных расходов на 109 млрд долларов.

Повышение налогов на заработную плату является самой значительной из этих мер по объемам собираемых средств, количеству налогоплательщиков, которых она коснется, и воздействию на экономику.

Такой налог взимается со всех работающих в США. Три года назад администрация президента Барака Обамы ввела сокращенную ставку этого налога, понизив ее с 6,2% до 4,2% с целью стимулирования потребительского спроса.

По мнению политиков и экспертов, нерешенными остаются два вопроса - размеры государственного долга и меры по сокращению дефицита федерального бюджета. Законодателям предоставлена отсрочка в два месяца для достижения нового компромисса.

Социальные расходы постоянно растут - в ближайшие десятилетия, с выходом на покой поколения, родившегося после Второй мировой войны, они превратятся в главную статью расходов государственной казны США.

Большинство обозревателей предупреждают, что нынешнее компромиссное соглашение окажет очень краткое и ограниченное по масштабам воздействие на состояние мировой экономики.

Компромиссное соглашение содержит уступку демократов - они согласились поднять потолок доходов для повышения налогов до 400 тысяч долларов в год. Первоначально они требовали потолка в 250 тысяч.

Соглашение предусматривает также отсрочку в два месяца на ввод в действие ранее принятых автоматических мер по сокращению федеральных расходов в объеме 1,2 триллиона долларов.

Кроме повышения ставок подоходного налога, соглашение предусматривает: повышение налога на наследство с 35% до 40% на суммы свыше 5 млн долларов или 10 млн для семейной пары, повышение налогов на капитал до 20%, которое коснется пенсионных фондов и иных форм инвестиций, продление на год выплаты пособий по безработице, которое затронет два миллиона американцев, продление на пять лет налоговых кредитов, которые введены в помощь бедным и малоимущим семьям.

Справка УНИАН. Термин "фискальный обрыв" означает, что если бы в США не был принят новый закон, с 1 января 2013 года одновременно должны были вырасти налоги и сократится государственные расходы на общую сумму 600 млрд долл.

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Минфин привлек 1 млрд грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе 3 января

Министерство финансов Украины в четверг, 3 января, привлекло в государственный бюджет 1,006 млрд грн на внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, Минфин разместил 5-летние гособлигации под 14,3% годовых. Была подана только одна заявка на покупку госбумаг.

Как сообщал УНИАН, Минфин объявил о проведении в четверг, 3 января, внепланового аукциона по ОВГЗ, тогда как согласно обнародованному ранее графику проведения ОВГЗ-аукционов на январь в текущем месяце планировалось провести четыре аукциона - 8, 15, 22 и 29 января.

В декабре Минфин провел только один аукцион по продаже ОВГЗ 18 декабря, на котором разместил двухлетние бумаги на 48,2 млн долл.

Справка УНИАН. По состоянию на 3 января объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 185,82 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 105,566 млрд грн, в собственности банков - 66,05 млрд грн, нерезидентов - 5,44 млрд грн.

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Нацкомиссия по ценным бумагам хочет усовершенствовать работу акционерных обществ

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разработала законопроект о внесении изменений в ряд законодательных актов относительно деятельности акционерных обществ и вынесла его на рассмотрение Кабинета министров. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Нацкомиссии Дмитрий Тевелев во время брифинга в Кабинете министров.

«Мы разработали законопроект об усовершенствовании деятельности акционерных обществ, который вносит изменения в целый ряд законодательных актов – в том числе о госрегистрации предпринимателей, об аудиторской деятельности, о функционировании фондового рынка и т д», - сказал Д.Тевелев.

По его словам, предлагаемые нововведения касаются усовершенствования механизма выкупа акций у мелких акционеров, в том числе посредством улучшения процедур рыночной оценки стоимости акций, вопросов проведения сборов акционеров путем заочного голосования и опроса, существования корпоративного секретаря. В законе также прописываются принципы и механизмы предоставления информации, а также ее содержание.

«Этот закон призван урегулировать вопросы корпоративной культуры и корпоративного управления, который далек от лучших мировых стандартов. Это отставание будет преодолено. Мы меняем наши практики и нормы и приводим их в соответствие с лучшими мировыми стандартами», - подчеркнул Д.Тевелев.

Справка УНИАН. Закон Украины «Об акционерных обществах» был принят в сентябре 2008 года. Закон определяет порядок создания, деятельности акционерных обществ, их правовой статус, права и обязанности акционеров.

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Азаров требует от Королевской регулярных отчетов о выплате зарплаты

Премьер-министр Николай Азаров требует от министра социальной политики Наталии Королевской проводить еженедельный мониторинг выплаты зарплаты и социальной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

Глава правительства отметил, что в конце прошлого года в отдельных регионах возникли задержки с выплатой заработной платы бюджетникам.

"Причем в большинстве областей - подчеркиваю, в большинстве областей - руководители органов местной власти, а это их личная ответственность, сумели мобилизовать ресурсы и самостоятельно решить проблему. Безответственность других руководителей пришлось компенсировать правительству. Из государственного бюджета было дополнительно выделено 3,3 млрд грн на погашение задолженности по заработной плате работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов всех уровней. На 1 января долгов, как мы и обещали, нет", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что требует от руководителей министерств и ведомств, региональных администраций с первых дней нового года взять эту ситуацию под личный контроль.

"Зарплаты, отпускные, больничные, социальная помощь и прочее должны выплачиваться полностью и своевременно. Нужно организовать работу таким образом, чтобы раз и навсегда поставить точку в этой теме. Требую также, чтобы Министерство социальной политики ввело еженедельный мониторинг выплаты зарплаты и социальной помощи. И регулярно докладывало правительству о состоянии дел. В нашей повестке дня больше не должно быть вопроса о долгах по зарплате", - подчеркнул Н.Азаров.

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Азаров обещает льготы приоритетным инвестпроектам

Премьер-министр Николай Азаров заявил, что в числе льгот при реализации приоритетных инвестиционных проектов будет предусмотрено упразднение уплаты ввозной пошлины на импортное оборудование, которое не выпускается в Украине, а также введение для них нулевой ставки на прибыль до 2017 года. Об этом премьер-министр Николай Азаров заявил, выступая на заседании Кабинета Министров Украины.

«Инвестиционным проектам в приоритетных отраслях будет предоставлена государственная поддержка в виде освобождения от уплаты ввозной пошлины на оборудование, которое не выпускается в Украине, а также в налогообложении прибыли инвестиционного проекта по нулевой ставке до 2017 года», - сказал глава правительства. При этом он заявил, что на долгосрочной основе такие стимулы от государства получат только успешные проекты, которые на практике докажут свою эффективность. «Подчеркиваю, что это не льготы, которые действуют независимо от результата, а поощрения, которые можно и отменить, если положительного эффекта нет. За этим должны тщательно следить соответствующие министерства и ведомства», - сказал Н.Азаров.

В числе отраслей, где инвестпроекты будут особенно приветствоваться, Н.Азаров назвал сельскохозяйственное машиностроение, авиационную промышленность, судостроение.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года Президент Украины Виктор Янукович дал поручение проанализировать эффективность налоговых льгот как стимула развития отраслей и реального сектора экономики. Вместе с тем, по оценкам Минфина, за счет действия налоговых льгот и преференций национальные производители в 2012 году получат дополнительную прибыль около 62 млрд грн, в 2013 году этот показатель достигнет 70 млрд грн. Позднее, в октябре 2012 года глава ныне министр доходов и сборов Александр Клименко заявлял, что Госналогслужба намерена к февралю 2013 года проанализировать эффективность предоставления налоговых льгот отдельным предприятиям и целым отраслям промышленности Украины.

Отметим также, что общий инвестиционный ресурс от предоставления льгот субъектам хозяйствования в Государственном бюджете на 2013 год зафиксирован на уровне 70,4 млрд грн, в том числе за счет льгот по налогу на добавленную стоимость - 35 млрд грн и по налогу на прибыль – 30,7 млрд грн.

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«Энергорынок» возьмет у «Ощадбанка» кредит на 800 млн грн

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, возьмет у государственного «Ощадбанка» кредит в размере 800 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные средства планируется привлечь сроком на 1 год.

Конечный срок заключение договора – 28 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2012 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О принципах функционирования рынка электрической энергии Украины».

Законопроект содержит предложения относительно создания действенного и конкурентного рынка путем урегулирования вопросов функционирования рынка электрической энергии Украины на принципах: свободного выбора энергопоставщика потребителем; равенства прав на продажу и покупку электрической энергии; равной возможности доступа к магистральным и межгосударственным и/или местным (локальным) электрическим сетям; равных возможностей доступа к рынку электрической энергии; функционирования конкурентных рынков электрической энергии: рынка двусторонних договоров, рынка «на сутки вперед», балансирующего рынка, рынка вспомогательных услуг, розничного рынка электрической энергии; обеспечения бесперебойности электроснабжения потребителям путем урегулирования деятельности гарантированных поставщиков электроэнергии; гарантирования полноты и своевременности финансирования расчетов за электроэнергию с гарантированными энергопоставщиками; урегулирования принципов расчетов между участниками рынка электрической энергии, внедрения счетов со специальным режимом использования и механизма деления средств по принципу алгоритма.

Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов Оптового рынка электрической энергии Украины.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.

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Янукович: результаты 2012 года оказались значительно хуже, чем прогнозировались

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что результаты 2012 года оказались значительно хуже, чем прогнозировались.

Об этом он сказал в интервью "Комсомольской правде в Украине". (интервью полностью будет опубликовано в печатной версии газеты 4 января - ред.)

то же время, по словам главы государства, ключевым, «можно сказать, историческим» достижением является успешное проведение Евро-2012. «Мир открыл для себя Украину с самой лучшей стороны. Наши усилия и затраты полностью оправдали себя», - сказал В.Янукович.

Среди других яркий событий ушедшего года, Президент также назвал избрание нового парламента и назначение нового состава Кабинета министров.

Отвечая на вопрос, по каким критериям проходил отбор на должности министров и почему Президент решил оставить на посту главы правительства Николая Азаров, В.Янукович отметил, что знает Н.Азарова как опытного и ответственного управленца. «Именно на его плечи легло спасение Украины от дефолта, который нам прогнозировали многие иностранные эксперты в 2010 году. В то же время, стоит признать, что предыдущий состав Кабинета министров не полностью выполнил поставленные задачи по выполнению реформ и обеспечению роста экономики. Это привело к тому, что результаты 2012 года оказались значительно хуже, чем прогнозировались», - в частности, заявил Президент Украины.

Именно поэтому, по его словам, перед новым правительством поставлено задание совместно с учеными и предпринимателями в кратчайшие строки подготовить мероприятия по структурной перестройке экономики с целью расширения внутреннего рынка.

«Среди ключевых инструментов достижения этой цели я вижу внедрение активной политики импортозамещения, переход к системной политике социальной справедливости и продолжение политики дерегуляции», - отметил В.Янукович, добавив, что, исходя из поставленных задач, и отбирались претенденты на должности руководителей ведомств.

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