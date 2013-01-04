Янукович считает, что Украине следует адаптировать законодательно нормы ТC

Украине стоит рассмотреть возможность адаптации в национальном законодательстве тех норм Таможенного союза, которые бы не противоречили ее международным обязательствам.

Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович в интервью газете “Комсомольская правда в Украине”.

Он подчеркнул, что сейчас над данным вопросом работают эксперты с обеих сторон.

“Планировалось, что к 18 декабря (дата планировавшегося приезда В.Януковича в Москву - УНИАН), визиту в Россию они подготовят конкретные предложения. Но встречу пришлось перенести на более поздний срок из-за того, что экспертам пока не удалось согласовать все нюансы будущих договоренностей”, - отметил он.

По словам В.Януковича, “Украина сегодня ищет инструменты и возможности для взаимовыгодного сотрудничества с этим интеграционным объединением. Ведь не стоит забывать, что страны Таможенного союза являются огромным рынком сбыта украинской продукции, товарооборот Украины с этой организацией превышает 60 млрд долларов США”.

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