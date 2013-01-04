Крым в 2012 году принял рекордные 6,1 млн туристов

В Крыму в 2012 году отдохнули и оздоровились 6 млн 134 тыс. туристов - это рекордный показатель за время независимости Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики.

С 1 января 2012 по 1 января 2013 года на полуострове побывали на 8,1% отдыхающих больше, чем за аналогичный период 2011-2012 годов. «Впервые за годы независимости Украины наблюдается такой рост», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, заметно увеличилось число туристов, отдохнувших в Крыму 30-31 декабря. За это время в 2011 году полуостров выбрали для отдыха 25,9 тыс. туристов, в 2012 году - 27,5 тыс. (+6%).