70% поляков довольны своей жизнью - опрос

Варшава. 71% граждан Польши, которая является крупнейшим западным непосредственным соседом Украины и членом Европейского Союза, довольны своей жизнью, в том числе 20% - "очень довольны". За последний год количество "очень довольных" своей жизнью возросло вдвое - с 10% в 2011 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса СBOS, опубликованные сегодня «Газетой Выборчей».

Больше всего поляков радуют их дети - 92% опрошенных вспомнили о них, 82% - их семейная жизнь, 78% - место жизни, 77% - друзья и знакомые, и 59% - работа и здоровье.

По данным CBOS, за последние 18 лет количество поляков, довольных своим финансовым положением возросло до 23 с 9%, а материальным состоянием - до 51 с 24%.

Профессор Януш Чапинский, комментируя результаты этого опроса изданию, сказал, что люди традиционно свою жизнь оценивают лучше, чем других.

"Это явление называется "оптимистическая иллюзия". И, хотя может казаться неоправданным оптимизмом, это необходимо нам для нормальной жизни", - отмечает он.

CBOS в рамках этого исследования опросил 1135 человек.

Справка УНИАН. По данным Европейской Комиссии, 38-миллионная Польша продемонстрировала за последние 5 лет наивысший темп развития своей экономики среди всех 27 держав ЕС - почти 19% на фоне экономического спада в части европейских государств.

В то же время, уровень заработков поляков остается ниже, чем средний в Евросоюзе, что делает привлекательным труд за рубежом, где, по официальным данным, работают около 2 млн поляков.

По данным последнего опроса TNS Polska, почти 70% поляков не удовлетворены деятельностью своего правительства, которое было сформировано по результатам выборов, состоявшихся осенью прошлого года.