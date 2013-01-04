ТОП-10 (4 января)

Кабмин хочет улучшить жизнь для иностранных инвесторов в Украине

Азаров поручил Арбузову сократить негативного сальдо внешнеторгового баланса

Минфин 8 января проведет аукцион по продаже ОВГЗ

Буровая установка «Незалежність» прибыла в Украину из турецкого порта

ЗАЗ до 1 февраля остановил производство автомобилей

«Энергоатом» хочет взять у «Укрэксимбанка» еще 80 млн долл.

«Киевгаз» закупит у частной компании газ для промпотребителей на 1,2 млрд грн

Кожара и Лавров в Черновцах обсудят формат сотрудничества Украины с ТС

В Украине создадут Интернет-портал по предоставлению админуслуг

Янукович считает, что Украине следует адаптировать законодательно нормы ТC

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Кабмин хочет улучшить жизнь для иностранных инвесторов в Украине

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий и перечень первоочередных законопроектов, запланированных к рассмотрению в первом полугодии 2013 года и призванных улучшить деятельность иностранных инвесторов в Украине.

Об этом сказано в распоряжении правительства №1074, опубликованном на сайте Кабмина.

Согласно плану, к середине января Минэкономразвития совместно с рядом других ответственных ведомств должно внести свои предложения по усовершенствованию процедуры государственной регистрации иностранных инвестиций и порядка ее аннулирования. В феврале при содействии Министерства финансов и Министерства доходов и сборов, созданного на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, в Украине будет введена система электронного документооборота и электронного декларирования. В феврале же запланированы к рассмотрению предложения по усовершенствованию законодательства о соблюдении прав интеллектуальной собственности и повышении безопасности пищевых продуктов. К маю Министерство образования и науки, молодежи и спорта должно уточнить и подать на рассмотрение правительства перечень оборудования и материальных носителей, которые можно использовать в домашних условиях для воспроизведения фонограмм или видеоматериалов.

К маю Госслужба по регуляторной политике и предпринимательству совместно с Минэкономразвития должна представить проект закона о внесении изменений в действующее законодательство в части государственного контроля за хозяйственной деятельностью предприятий и упразднения дублирующих функций органов власти в этой сфере.

До 1 августа Кабмин намерен рассмотреть проект закона о трансфертном образовании.

Напомним, что презентация проекта закона о трансфертном образовании состоялась в декабре 2012 года. По мнению нынешнего руководства Министерства доходов и сборов законопроект может быть рассмотрен Кабмином и подан в Верховную Раду уже в январе текущего года.

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Азаров поручил Арбузову сократить негативного сальдо внешнеторгового баланса

Премьер-министр Украины Николай Азаров назвал первоочередные задачи правительства в сфере экономического развития на 2013 год и поручил первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову взять под свой контроль реализацию программы импортозамещения и обеспечить сокращение негативного сальдо внешнеторгового баланса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины.

Кроме того, согласно сообщению, С.Арбузову поручено контролировать вопрос эффективного регулирования государственной тарифной политики, а также жестко контролировать предоставление и анализ финансовых планов предприятий госсектора.

По словам главы правительства, также С.Арбузов должен обеспечить повышение исполнительной дисциплины в органах исполнительной власти.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович назначил новый состав Кабинета министров. Также 24 декабря Президент своим указом назначил Сергея Арбузова первым вице-премьер-министром Украины. До этого С.Арбузов с 2010 года занимал должность председателя Национального банка.

Также Президент Украины своим указом распределил полномочия между вице-премьер-министрами Украины. В частности, в сферу ответственности первого вице-премьер-министра С.Арбузова входит осуществление аграрной и продовольственной политики, политики экономического развития и торговли, социальной политики, вопросов финансов, доходов и сборов.

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Минфин 8 января проведет аукцион по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины объявило о проведении аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 8 января.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как и планировалось, на аукционе 8 января инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 9 месяцев, 5 и 7 лет (доразмещение), а также номинированные в валюте гособлигации со сроком обращения 2 и 3 года. Кроме того, Минфин предложит 5-летние валютные ОВГЗ с возможностью досрочного погашения.

Как сообщал УНИАН, на внеплановом ОВГЗ аукционе 3 января Минфин привлек в государственный бюджет 1,006 млрд грн, разместив 5-летние гособлигации под 14,3% годовых. Была подана только одна заявка на покупку госбумаг.

Согласно графику ОВГЗ аукционов на январь, в текущем месяце Минфин планирует провести четыре аукциона 8, 15, 22 и 29 января.

Справка УНИАН. По состоянию на 4 января объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 185,804 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 105,566 млрд грн, в собственности банков - 66,009 млрд грн, нерезидентов - 5,451 млрд грн.

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Буровая установка «Незалежність» прибыла в Украину из турецкого порта

Самоподъемная плавучая буровая установка «Незалежність» в конце декабря 2012 года прибыла в Украину из турецкого порта Гиресун.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Черноморнефтегаз».

Согласно сообщению, буксиры-суда обеспечения «Мыс Тарханкут» и «Федор Урюпин» провели буксировку самоподъемной плавучей буровой установки «Незалежність» из турецкого порта Гиресун в Крым.

«Буровая установка была установлена на рейде базы бурения и обустройства Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» у крымского поселка Черноморское и прошла таможенное оформление», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что сама буксировка буровой заняла четверо суток, преодолев путь в 418 миль.

Как ранее сообщал УНИАН, крупный украинский добытчик газа - ГАО «Черноморнефтегаз» планировал запустить буровую установку «Незалежність» на Одесском месторождении природного газа к концу 2012 года.

Самоподъемная плавучая буровая установка «Незалежність» была спроектирована и построена на сингапурской судоверфи Keppel FELS в 2012 году.

Оснащена самым современным оборудованием и вместе с СПБУ «Петр Годованец» станет самой высокотехнологичной и мощной СПБУ в Черноморском регионе.

Имеет наилучшие характеристики в своем классе как по глубине постановки (до 120 м), так и по глубине бурения (9 144 м). Способна бурить 12 скважин с одной постановки.

По погодным условиям СПБУ способна работать при шторме с высотой волн до 15 метров и скоростью ветра до 130 километров в час.

Одесское и Безымянное газовые месторождения были открыты в 1988 году. В 2006 году на Одесском месторождении начались работы по его освоению и был установлен блок-кондуктор БК-1. Однако из-за отсутствия средств работы были приостановлены. С этого момента до 2011 года на месторождениях проводились только геологоразведочные работы по уточнению запасов. Открытие нового продуктивного горизонта на Одесском месторождении позволило увеличить суммарные запасы обоих месторождений до 22 млрд кубометров природного газа.

«Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) в 2012 году добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2%, или 118 млн куб. м, больше чем в 2011 году.

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ЗАЗ до 1 февраля остановил производство автомобилей

Запорожский автомобилестроительный завод (ПАО «ЗАЗ» г. Запорожье) до 1 февраля остановил выпуск автомобилей.

Как сообщили УНИАН на заводе, выпуск приостановлен с 1 января 2013 года.

Согласно сообщению, «с начала года ЗАЗ работает в дежурном режиме: производство остановлено, на работу выходят только представители обслуживающих подразделений, а так же подразделений, ответственных за отгрузку ранее выпущенных автомобилей».

По словам собеседника агентства, в таком «дежурном режиме» завод будет работать до 1 февраля.

В качестве основных причин остановки производства на Запорожском автомобилестроительном заводе его представители называют введение утилизационного сбора Россией, негативно сказавшееся на экспортном потенциале завода и высокие кредитные ставки в банках Украины, крайне негативно сказывающиеся на уровне спроса на внутреннем рынке.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, производство легковых автомобилей в Украине в январе-ноябре 2012 года в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования сократилось на 25,8% - до 66,6 тыс. единиц.

Справка УНИАН. ПАО «ЗАЗ» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

ПАО «ЗАЗ» в 2011 году увеличил чистую прибыль в 10,8 раза, по сравнению с 2010 годом, до 107,663 млн грн.

В 2011 году ЗАЗ увеличил выпуск автомобилей на 33,86% по сравнению с 2010 г. – до 60 862 штук.

Экспорт авто производства ПАО «ЗАЗ» в 2011 году по сравнению с 2010 г. увеличился более чем на 40% - с 21 717 до 30 590 автомобилей.

В апреле 2012 года председатель правления ПАО «ЗАЗ» Николай Евдокименко заявлял о том, что завод планирует произвести в 2012 году 67 тыс. автомобилей, что на 10% больше, чем в 2011 году. В сентябре он уточнил, что предприятие планирует произвести около 55 тыс. автомобилей.

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«Энергоатом» хочет взять у «Укрэксимбанка» еще 80 млн долл.

Компания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерена привлечь у «Государственного экспортно-импортного банка Украины» («Укрэксимбанк», г. Киев) кредит в размере 80 млн долларов.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на официальном портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит привлекается на 1 год.

Конечный срок подписания договора - 26 января 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, за период с октября по декабрь «Энергоатом» привлек кредитные средства в размере около 800 млн грн у «Альфа-Банка» и «Укрэксимбанка», 35 млн долларов у Amsterdam Trade Bank, а также 600 млн евро у Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) для реализации инвестиционного проекта повышения безопасности атомных электростанций Украины.

Кабинет министров своим распоряжением от 26 декабря разрешил оператору всех действующих атомных станций Украины компании «Энергоатом» до конца 2012 года выпустить процентные облигации на 1,7 млрд грн.

Компания выпустит именные процентные облигации на десятилетний срок по ставке не выше 18% годовых.

Привлекаемые средства будут направлены на финансирование текущей деятельности и пополнение оборотных средств «Энергоатома».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

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«Киевгаз» закупит у частной компании газ для промпотребителей на 1,2 млрд грн

Компания «Киевгаз» закупит у малоизвестной частной компании «Экогазконтракт» (г. Киев) 285 млн куб. м природного газа на сумму 1,2 млрд грн для перепродажи промышленным потребителям.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на официальном портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, поставки природного газа по данному контракту будут осуществляться до конца 2013 года.

Конечный срок заключения контракта - 23 января 2013 года.

Справка УНИАН. ПАО «Киевгаз» (Киев) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Киеве.

28,46% акций ПАО «Киевгаз» принадлежат территориальной общине города. Кроме того, город контролирует еще 60% акций «Киевгаза». Этот пакет в 2006 году был передан «Киевэнергохолдингу», в уставном фонде которого городу принадлежит 61%.

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Кожара и Лавров в Черновцах обсудят формат сотрудничества Украины с ТС

14 января 2013 года в г. Черновцы под председательством министра иностранных дел Украины Леонида Кожары и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова состоится очередное, седьмое заседание Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

В рамках заседания планируется рассмотреть вопросы деятельности структурных органов Подкомитета, в частности, подкомиссий по вопросам борьбы с новыми вызовами и угрозами, пограничного и консульского сотрудничества, урегулирования региональных конфликтов в контексте председательства Украины в ОБСЕ, а также взаимодействия на международной арене.

Особое внимание будет уделяться экономической составляющей украинско-российского партнерства, в частности путям сотрудничества Украины с Таможенным союзом.

По результатам мероприятия предусматривается подписание итогового Протокола заседания Подкомитета и Плана взаимодействия между МИД Украины и МИД России на 2013 год.

Департамент информационной политики МИД Украины начинает аккредитацию представителей средств массовой информации на освещение седьмого заседания Подкомитета по международному сотрудничеству УРМК под председательством министров иностранных дел Украины и РФ.

Заседание состоится в Черновицком Национальном Университете им. Юрия Федьковича.

Также запланирована встреча Л.Кожары и С.Лаврова с професорсько-преподавательским составом и студентами Черновицкого Национального университета им. Ю.Федьковича.

Как сообщал УНИАН, 3 января министр иностранных дел Украины Л.Кожара сообщил, что во время визита в Украину министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 13-14 января 2013 года будут обсуждаться вопросы сотрудничества Украины с Таможенным союзом.

"13-14 января в Украину прибывает министр иностранных дел (Российской Федерации - УНИАН). В эти первые месяцы мы активизируем диалог с РФ о форматах сотрудничества Украины с ТС не будучи членом Союза", - сказал Л.Кожара. При этом он не детализировал, какие дополнительные вопросы будут выноситься на обсуждение во время визита С.Лаврова в Украину. "Это (повестка дня визита - УНИАН) согласовывается", - сказал Л.Кожара.

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В Украине создадут Интернет-портал по предоставлению админуслуг

Кабинет министров Украины утвердил порядок ведения Единого государственного портала административных услуг, которые будут предоставляться с помощью Интернета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информации, Кабинет министров на своем заседании 3 января одобрил соответствующее постановление.

Портал станет официальным источником информации о предоставлении административных услуг, и позволит пользователям загружать и заполнять в электронной форме заявления и другие документы, необходимые для получения административных услуг.

Заявления можно будет подавать с помощью современных средств телекоммуникационной связи.

Портал будет содержать информацию о центрах предоставления административных услуг и адреса электронной почты субъектов предоставления этих услуг, реестр административных услуг, реквизиты нормативно-правовых актов по вопросам предоставления административных услуг, электронные формы заявлений и других документов.

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Янукович считает, что Украине следует адаптировать законодательно нормы ТC

Украине стоит рассмотреть возможность адаптации в национальном законодательстве тех норм Таможенного союза, которые бы не противоречили ее международным обязательствам.

Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович в интервью газете “Комсомольская правда в Украине”.

Он подчеркнул, что сейчас над данным вопросом работают эксперты с обеих сторон.

“Планировалось, что к 18 декабря (дата планировавшегося приезда В.Януковича в Москву - УНИАН), визиту в Россию они подготовят конкретные предложения. Но встречу пришлось перенести на более поздний срок из-за того, что экспертам пока не удалось согласовать все нюансы будущих договоренностей”, - отметил он.

По словам В.Януковича, “Украина сегодня ищет инструменты и возможности для взаимовыгодного сотрудничества с этим интеграционным объединением. Ведь не стоит забывать, что страны Таможенного союза являются огромным рынком сбыта украинской продукции, товарооборот Украины с этой организацией превышает 60 млрд долларов США”.

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