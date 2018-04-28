Баланс недели: в экономике признали кризис, Таможенный союз конкретизировали, Кабмин не доукомплектовали

Межпраздничная неделя не отличилась особо яркими событиями, что вполне понятно – страна отдыхала от новогоднего застолья в преддверии Рождества. Для некоторых до сих пор непонятна последовательность этих праздников, а для многих сограждан - последовательность в действиях власти. Ее представители снова говорили о газе, более конкретно о Таможенном союзе в противовес «семимильным шагам» в сторону евроинтеграции и констатировали тяжелое экономическое положение в стране, озвучивая при этом амбициозные планы по заманиванию инвесторов и повышению темпов роста производства. Чем больше задумываешься о перспективах, тем сильнее погружаешься в скептицизм…

Об экономике на разных языках

Резонансным было на нынешней неделе интервью "Комсомольской правде в Украине" Президента Виктора Януковича, которое «порадовало» откровениями. Так, глава государства признал, что результаты 2012 года оказались значительно хуже, чем прогнозировались, назвав достоянием ушедшего года Евро-2012, избрание нового парламента и назначение нового состава Кабмина. Гарант очень похвалил «антикризисника» Азарова, правда, констатируя при этом, что «предыдущий состав Кабинета министров не полностью выполнил поставленные задачи», что и привело к экономическим поражениям. Выходом из положения Президент опять-таки видит «внедрение активной политики импортозамещения, переход к системной политике социальной справедливости и продолжение политики дерегуляции».

Тут хочется отметить, что дифирамбы Азарову напоминают похвалу при снятии полномочий – спасибо и прощайте. Это впечатление подкрепляет и заявление самого премьера на заседании Кабмина, которое никак на следует президентской логике.

«2012 год со всеми его проблемами и трудностями создал неплохой фундамент для продолжения преобразований и модернизации нашей страны в 2013 году. Нам необходимо активизировать экономическое развитие таким образом, чтобы в текущем году обеспечить, как минимум, до 3,5% роста ВВП. Как этого достичь: прежде всего, нужно привлечь инвестиционные ресурсы, улучшить инвестиционный климат, активнее проводить дерегулирование», - сказал Азаров.

Интересно, какие же инвесторы будут вкладывать в страну, которая продолжает находиться на грани дефолта, особенно если учесть, что за границей, происхождением откуда они должны быть, тоже не сладко?

Создается впечатление, что глава правительства промахов не видит, да и в принципе готов сдать портфель. Политологи прогнозируют, что новоназначенный первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов «спокойно» в апреле-июле сменит Азарова. Пока Арбузова «отправили» на стажировку к действующему премьеру - учиться, как в ручном режиме управлять экономикой. А делать это все трудней.

Не стоит забывать и о супер-мировой финансовой новости наступившего года -принятие сенатом США законопроекта о введении ряда экономических мер, позволяющих закрыть бюджетную «дыру» и избежать так называемого «финансового обрыва». Обама подписал закон и отправился догуливать отпуск. Фондовые рынки пока отреагировали подъемом. По мнению политиков и экспертов, нерешенными остаются два вопроса страны - главного "поставщика" доллара: размеры государственного долга и меры по сокращению дефицита федерального бюджета. Законодателям предоставлена отсрочка на два месяца для достижения нового компромисса. Чего ожидать? Пока неизвестно -украинский фондовый рынок всегда регировал "по-своему" на мировые тенденции.

Что ж, разрешения внутренних украинских "портфельных" проблем осталось ждать немного, но за страну, которая на фоне "клановых разборок" все больше погружается в кризисный хаос, обидно…

О Таможенном союзе с большей конкретикой

Не обошлось на прошедшей неделе и без разговоров о Таможенном союзе и газе, но все сообщения на эти темы больше были анонсированием будущих переговоров. Так, по словам министра иностранных дел Леонида Кожары, эти вопросы будут обсуждаться во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 13-14 января.

Если вспомнить заявления Президента, что Украине следует адаптировать законодательно нормы ТС, и Азарова, что если Украина не сможет договориться с Таможенным союзом о сотрудничестве, то потеряет огромный рынок экспорта своей продукции, то членство в этой организации вполне реально. Просто стороны все никак не могут договориться о преференциях для бизнеса.

Политологи считают, что приезд Лаврова может быть связан с подготовкой государственного визита Виктора Януковича в Россию после несостоявшегося в декабре. Скорее всего, новостей после переговоров в Киеве с российским министром не будет, а если и последуют, то традиционно от «источников». Все разрешится на «высоком» уровне – при встрече Януковича и Путина, но договоренности, конечно, ведутся сейчас.

Директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Фесенко считает, что ключевыми фигурами в наработке соглашений между Россией и Украиной относительно ТС и газовой сферы являются премьер-министры стран, вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко и министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Если будут их визиты в Москву в ближайшее время, это будет означать, что продолжается переговорный процесс по новому газовому соглашению, а соответственно, может обсуждаться и вопрос взаимодействия между Украиной и Таможенным союзом. Но такие вопросы – уже сфера компетенции премьер-министра», - сказал эксперт.

Также Фесенко убежден, что визит в Москву министра доходов и сборов Украины Александра Клименко будет означать серьезную фазу переговоров относительно той или иной формы участия Украины в Таможенном союзе.

Вероятно, не так легко найти компромисс двум «братским народам». Понятно, что ложиться под Кремль украинская власть не хочет, но и сидеть на двух стульях долго невозможно, особенно при такой цене газа. А она тесно связана с участием в ТС. Какой выход будет найден, можно только догадываться. Хотя, Брюссель тоже активизировался – так не хочется отдавать Москве такой лакомый кусок как Украина.

Остается по этой теме только добавить перепалку украинского и российского МИДов, которая так и не стала интригой, хотя, по замыслу «сценаристов», должна была это сделать. Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Александр Горбань заявил, что Россия не будет снижать для Украины цену на газ – «с чего бы это?..» По его словам, российская сторона предложила Украине вступить в Таможенный союз и получать газ по той же цене, что и Беларусь, «но Украина хочет одновременно сохранить два вектора: и вступить в Евросоюз, где на нее особо и не ожидают, и принять участие в Таможенном союзе, но только по тем параметрам, которые ей выгодные. Но так не бывает. Нельзя быть немножко беременным».

В МИД Украины посчитали оскорбительным комментарий Горбаня и заявили: рассчитываем, что в дальнейшем высокопрофессиональный российский МИД будет комментировать такую деликатную тему более сдержанно и с уважением к своим партнерам. На этом «таможенный диалог» и утих.

Скандал с продолжением

Порадовала на прошедшей неделе новость о том, что Госагентство по инвестициям отказалось от услуг компании APCO Worldwide Іnc. (США) на 330 тыс. долларов по улучшению имиджа проекта LNG-терминал, который сильно пострадал от «казуса» с подписанием документов по его реализации с компанией Gas Natural Fenosa. Да и как можно поднять имидж проекта, который уже который год находится на «бумажной» стадии, или, если хотите, разговорной. Остается только догадываться, куда могли пойти данные деньги. Конечно, это не миллиарды, но для страны практически банкрота сумма непустяшная. Кстати, в упомянутом интервью Президент заявил, что случай должен быть расследован и сделаны конкретные выводы. То есть, головы полетят. Обидно, что такой важный для Украины проект, призванный обеспечить реальную энергетическую независимость, остается в неприглядном состоянии. Народный депутат Украины (БЮТ) нескольких созывов, министр энергетики оппозиционного правительства Александр Гудыма считает, что «все делается в пику России - и сланцевый газ, и СПГ-терминал, и рыночные поставки газа. Власти поставили задачу, заставить россиян пойти на уступки по соглашению о цене газа. Но из этого ничего не выйдет, Россию нельзя шантажировать заявлениями, что будет через 50-80 лет. Газ власти нужен дешевле, чтобы дожить до президентских выборов. А с такими фокусами, которые они демонстрируют, дешевого газа не будет. Шансов убедить Россию нет».

"Кабмин-долгострой"

Несколько затянулось отложенная с прошлого года "доукомплектация" нового Кабинета министров. До сих пор в правительстве остаются две вакансии - министра промышленной политики и министра культуры, и это при том, что основной состав нового правительства был утвержден почти две недели назад - еще 24 декабря 2012 года. К слову, в этот же день премьер Азаров сказал, что кандидатуру на должность министра промышленной политики представит вице-премьер-министр Юрий Бойко, который и будет курировать промышленность. Сроков не уточнил, а процесс впоследствии затянулся.

В СМИ пишут, что задержка связана с борьбой олигархических групп за право "продавить" на должность министра промышленности "своего" человека. В комментарии УНИАН Владимир Фесенко предположил, что на должность министра промполитики «...пытаются продвинуть своего человека и группа Рината Ахметова, и группа Фирташа». Эксперт, впрочем, не исключил сюрпризов при назначении этого министра. Кроме того, по его мнению, фаворита на должность в настоящее время нет. «Если бы он был, чиновник, который был бы оптимальной фигурой, у нас бы сразу появился министр промышленной политики», - сказал Фесенко.

А в интервью "Комсомольской правде" Виктор Янукович дал понять, что не забывает о пустующем кресле в правительстве. Президент напомнил, что именно он принял решение восстановить Министерство промышленной политики и выразил уверенность, что "...этот шаг будет способствовать улучшению ситуации...". В общем, может оказаться что еще до Рождества обе вакансии будут заполнены.

Новые законы в новом году

Напоследок добавим законодательную хронику.

С 1 января размер прожиточного минимума в Украине составляет 1108 грн, минимальной зарплаты – 1147 грн, минимальной пенсии - 894 грн, максимальная помощь по безработице - 4 прожиточных минимума.

Кроме того, с 1 января вступили в силу положения двух кодексов, 52 законов, 36 актов Кабинета министров и одного указа Президента.

Основные законы: «О Государственном бюджете Украины на 2013», «О Государственном земельном кадастре», «Об общественных объединениях», «Об утверждении Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года», «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений», «Об Общегосударственной целевой программе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2013-2017 годы», «О занятости населения», «Об экстренной медицинской помощи», «О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест», «О проведении экономического эксперимента относительно государственной поддержки судостроительной промышленности». Кроме того, заработали отдельные статьи или части двух кодексов – Бюджетного кодекса Украины и Налогового кодекса Украины, а также 6 базовых законов - «О культуре», «О регулировании градостроительной деятельности», «О бесплатной правовой помощи», «О выборах народных депутатов Украины», «Об административных услугах», «О государственных лотереях в Украине».

Нана Черная (УНИАН)