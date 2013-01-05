Кожара на встрече с Томбинским подтвердил неизменность еврокурса Украины

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара и председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский обсудили ключевые вопросы повестки дня отношений Украина-ЕС.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, встреча Л.Кожары и Я.Томбинского состоялась в Министерстве иностранных дел Украины.

Посол поздравил Л.Кожару с назначением на должность министра иностранных дел Украины и пожелал успехов в реализации приоритетов внешней политики нашего государства.

В ходе беседы министр подтвердил неизменность евроинтеграционного курса Украины и очертил ключевые направления деятельности Правительства Украины в контексте реализации реформ, направленных на приближение к Европейскому Союзу.

В центре внимания собеседников находились ключевые вопросы повестки дня отношений Украина-ЕС, в частности ход подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации и перспективах введения безвизового режима. Была достигнута договоренность углублять взаимодействуе на всех направлениях двустороннего сотрудничества.

Стороны высказались за целесообразность активизации политического диалога между Украиной и ЕС на всех уровнях и обсудили график двусторонних контактов на ближайшую перспективу, в т.ч. в контексте подготовки к 16-у Саммиту Украина-ЕС, который запланирован на 25 февраля 2013 г. в Брюсселе.

Читайте также:

Большинство украинцев поддерживают курс на ЕС, сторонников восточного вектора все меньше

Вектор Украины: ни в ТС я не пойду, ни в ЕС я не пойду...