Министр иностранных дел Швеции обвинил Россию в экономическом шантаже Украины

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт обвинил Россию в экономическом шантаже Украины.

«Очевидно, что Россия использует тяжелый экономический шантаж, чтобы вынудить Украину изменить политический курс», - написал он у себя в Twitter вечером в пятницу, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Поводом для этого высказывания стало заявление, сделанное директором Департамента экономического сотрудничества МИД России Александром Горбанем 1 января. Он сказал, что Москва не собирается снижать цену на газ для Украины, поскольку та должна сделать для себя выбор: либо она вступает в Европейский Союз, либо участвует в Таможенном союзе и автоматически получает снижение цены.

Как сообщал УНИАН, в МИД Украины расценивают как оскорбительный комментарий А.Горбаня о взаимоотношениях Киева с Таможенным союзом.

Об этом говорится в комментарии директора Департамента информационной политики МИД Украины Олега Волошина, размещенном на странице МИД Украины в сети Facebook.

Он подчеркнул, что в переговорах с Таможенным союзом, как и в переговорах с ЕС или любой другой международной организацией, заботится исключительно о своих национальных интересах. "Поэтому нам абсолютно непонятен несколько истерический тон господина Горбаня, который он допустил в своем комментарии об отношениях Украины с ТС", - отметил О.Волошин.

По его словам, Украина рассчитывает, что в дальнейшем высокопрофессиональный российский МИД будет комментировать такую деликатную тему более сдержанно и с уважением к своим партнерам.

Ранее А.Горбань заявил, что Россия не будет снижать для Украины цену на газ. "Что касается требований продавать Украине газ по таким же ценам, как и Беларуси, то они невыполнимы. Россия на это не пойдет. С чего бы это?", - сказал он, отметив, что Россия и Беларусь - члены Таможенного союза и движутся в Единый экономический союз. По его словам, российская сторона предложила Украине вступить в Таможенный союз и получать газ по тем же ценам, что и Беларусь. "Но Украина хочет одновременно сохранить два вектора: и вступить в Евросоюз, где на нее особо и не ожидают, и принять участие в Таможенном союзе, но только по тем параметрам, которые ей выгодные. Но так не бывает. Нельзя быть немножко беременным", - сказал А.Горбань.

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