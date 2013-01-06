Редакция сайта «УНИАН-экономика» поздравляет всех с Рождеством Христовым!

В этот светлый праздник желаем мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ!

Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!

Не заглядывайте в этот светлый день в интернет - лучше вглядитесь в лица близких и любимых людей; отвлекитесь хоть на день от суетного мельтешения новостей - задумайтесь о самой главной "НОВОСТИ" дня.

С 8 января сайт будет работать по обычному графику.