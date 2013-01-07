Президент Сирии предложил план поэтапного выхода страны из кризиса

Президент Сирии Башар Асад предложил план поэтапного выхода из кризиса, включающий создание нового правительства и объявления всеобщей амнистии после проведения конференции по национальному диалогу.

"Первым этапом выхода из кризиса должно стать обязательство иностранных государств о прекращении финансовой поддержки террористов. На втором этапе - созыв правительственной конференции по национальному диалогу. Третьим - создание нового правительства и объявление всеобщей амнистии", - сказал Б.Асад сегодня в своем обращении к сирийскому народу по поводу ситуации в стране, передает РИА «Новости».

Речь Б.Асада была организована в оперном зале Дамаска. Выступление Б.Асада транслировали многие зарубежные телеканалы.

Как сообщалось, конфликт между силами вооруженной оппозиции и правительственными войсками не прекращается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, жертвами противостояния за это время стали более 60 тыс. человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.