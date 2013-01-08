Анонс на 8 января

Возле прокуратуры г. Киева состоится акция «Прокуроры, защитите заповедник «Древний Киев» от церковников-застройщиков!». В Десятинном переулке, 3–5, на месте разрушенного застройщиками исторического памятника 1857 г. и фундамента более чем 1000-летнего Княжеского дворца, Украинская Православная Церковь (Киевский патриархат) начала строительство офисно-жилищного центра. Общественные активисты требуют от прокуратуры г. Киева отменить разрешительные документы на строительство и решения Киевсовета о выделении земельного участка под застройку Десятинного переулка.

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8 января Верховная Рада Украины будет работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

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