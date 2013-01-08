ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Рынок вторичной недвижимости Киева окончил год со стабильными показателями» пишет: по итогам декабря 2012 года, по сравнению с ноябрем, средняя стоимость вторичного жилья в Киеве увеличилась на 0,05% и составила 16 130 грн/кв. м, что свидетельствует о продолжении тренда ценовой стабильности на рынке…

http://delo.ua/business/rynok-vtorichnoj-nedvizhimosti-kieva-okonchil-god-so-stabilnymi-po-193911/

* * *

Также «Дело» в публикации «Банкиры пошли в суд отстаивать право продавать залоговые квартиры с прописанными несовершеннолетними» пишет: на рассмотрении в Высшем административном суде Украины находится принципиальное для функционирования банковской системы дело...

http://delo.ua/finance/bankiry-poshli-v-sud-otstaivat-pravo-prodavat-zalogovye-kvartir-193746/

* * *

«Дело» в публикации «За III квартал украинцы начислили 941 млн долл. из-за рубежа» пишет: между тем, данный показатель ниже, чем во 2 квартале 2012 года…

http://delo.ua/ukraine/za-iii-kvartal-ukraincy-nachislili-941-mln-iz-za-rubezha-193935/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Сигареты и алкоголь вновь подорожают», в котором пишет: курильщики почти сразу после запрета курения в общественных местах получили очередной «подарок» от власти. С 1 января изменились ставки акциза на табачные изделия, что приведет к подорожанию сигарет нижнего ценового сегмента стоимостью до 5-6 грн.

http://www.kommersant.ua/doc/2101086

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Год за два», в котором пишет: в Партии регионов попытаются удержать контроль над принятием решений в парламенте, как минимум, до конца 2013 года. За это время Верховная Рада не сможет принять каких-либо исторических решений, а сосредоточится на таких вопросах, как наполнение госбюджета и поддержание президентской власти, считают эксперты. С приближением даты выборов главы государства расстановка сил в Раде будет меняться в пользу наиболее рейтингового кандидата в президенты…

http://www.kommersant.ua/doc/2097905

* * *

«Сегодня» в публикации «На этой неделе депутаты поработают в зале только два дня» пишет: в пятницу будет закрыта первая сессия парламента седьмого созыва…

http://www.segodnya.ua/politics/power/Na-etoy-nedele-deputaty-porabotayut-v-zale-tolko-dva-dnya.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Эксперт: Украинцы перестали верить банкам и начали вкладывать деньги в недвижимость» пишет: по уверению аналитика, число инвестиций в квардратные метры растет…

http://www.segodnya.ua/economics/realty/Ekspert-Ukraincy-perestali-verit-bankam-i-nachali-vkladyvat-dengi-v-nedvizhimost.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Репутацию компании Зияда Манасира суд оценил в рекордную сумму» пишет: деловое письмо в «Газпром» ценой в 10 млн рублей сочинил обиженный невниманием к своей продукции директор компании-поставщика…

http://izvestia.ru/news/542458

* * *

Также «Известия» в публикации «Жители Камбоджи насторожились к русским» пишут: к тюрьме, где сидит российский бизнесмен, а теперь еще и пират Сергей Полонский с двумя товарищами, ведет тропа из желтого песка. Почти как дорожка из желтого кирпича. Только заканчивается она не страной Оз, а исправительным заведением камбоджийской провинции Сиануквиль…

http://izvestia.ru/news/542544

(УНИАН)