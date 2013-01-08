В ВР зарегистрирован проект постановления об освобождении Арбузова от должности главы НБУ

Президент Украины Виктор Янукович внес в парламент проект Постановления об освобождении Сергея Арбузова от должности председателя Национального банка Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Проект зарегистрирован под номером 1199. Представление - 24 декабря 2012 г.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент В.Янукович утвердил новый состав Кабинета министров во главе с премьером Николаем Азаровым и назначил С.Арбузова первым вице-премьером.

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