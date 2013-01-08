Анонс на 9 января

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка и председателя Государственного агентства земельных ресурсов Сергея Тимченко.

* Пресс-конференция руководителя группы советников председателя Национального банка Украины Валерия Литвицкого на тему: "О ценовой ситуации в Украине по итогам 2012 года". На пресс-конференции Валерий Литвицкий расскажет о причинах и последствиях формирования супернизкой динамики цен, о прогнозах развития ситуации в 2013 году, а также о роли Национального банка Украины в обеспечении ценовой стабильности в государстве.

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда. Будут рассматриваться: Предложения Президента к Закону "О внесении изменений в Закон Украины "Об охране труда"; Проект Закона о введении моратория на принудительную реализацию жилья и др.

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