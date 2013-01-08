ТОП-10 (8 января)

Украинские заробитчане отправили на родину в 3 кв. 2012 года почти миллиард долларов

Цены производителей промпродукции в 2012 году выросли на 0,3%

"Нафтогаз" оплатил импортированный в декабре газ на сумму 618 млн долл.

13 угольных предприятий к марту подготовят к приватизации

ФГИУ в 2012 году существенно недовыполнил план поступлений от приватизации

АМКУ подсчитал, что экономический эффект от его работы в 2012 году составил 1,2 млрд грн

Владелец «Дельта Банка» Лагун хочет купить «Сведбанк»

Минфин привлек 533,6 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 8 января

Кабмин создаст делегацию для переговоров с ЕБРР и Euratom по проекту повышения безопасности АЭС

Доходы бюджета в 2012 году выросли на 10% - до 346 млрд грн

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Украинские заробитчане отправили на родину в 3 кв. 2012 года почти миллиард долларов

Украинские заробитчане выслали в 3 квартале 2012 года своим семьям почти миллиард долларов, сообщает ТСН со ссылкой на НБУ.

По данным регулятора, в III квартале 2012 года работники переслали через международные системы переводов 941 млн долларов, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2011 года, однако значительно меньше, чем за II квартал 2012 года, когда в Украину перевели почти 1,8 миллиарда долларов. Как сообщалось, объем денежных переводов из-за рубежа в 2011 году составил 7,019 млрд долларов, что составляет 4,2% ВВП за указанный период.

Как сообщал УНИАН, НБУ своим постановлением №476 от 16 ноября, обязал конвертировать в гривню валютные переводы в пользу физических лиц (резидентов и нерезидентов) на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) и более в течение одного месяца для одного человека. Требование обязательной продажи распространяется на поступления в иностранной валюте 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов и в российских рублях.

Объем частных денежных переводов из-за рубежа во втором квартале 2012 года составил 1,782 млрд долл., что соответствует 4% валового внутреннего продукта (ВВП) страны (по итогам первого квартала п.г. этот показатель был на уровне 4,4% ВВП).

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Цены производителей промпродукции в 2012 году выросли на 0,3%

В Украине цены производителей промышленной продукции в декабре по сравнению с ноябрем 2012 года снизились на 1,5%, а по сравнению с декабрем 2011 года выросли на 0,3%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, цены на продукцию добывающей промышленности в декабре против ноября снизились на 0,6% (в целом за 2012 год снизились на 11,6%). В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых продукция подешевела на 1,4% (рост цен - 4,1%), в том числе в добыче, обогащении и агломерации каменного угля - на 1,8% (рост цен - 5,8%), в добыче нефти и природного газа - на 0,3% (рост цен - 1%).

В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены в декабре против ноября выросли на 0,4%, при этом за 2012 год снизились на 29,2%.

Цены на продукцию предприятий перерабатывающей промышленности в декабре к ноябрю не изменились, за год - снизились на 0,2%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены в декабре против ноября выросли на 0,4% (за год выросли на 3,6%), в т.ч. в производстве молочных продуктов и мороженого - выросли на 0,4% (снижение цен - 3,7%), в производстве хлеба и хлебобулочных изделий - на 0,7% (рост цен - 4%), производстве мяса и мясопродуктов - 0,3% (рост цен - 3,4%).

При этом произошло снижение цен в производстве сахара на 1,9%, за год цены снизились на 11,5%.

По данным Госстата, снижение цен в производстве кокса, продуктов нефтепереработки в декабре против ноября составило 0,8% (в целом в 2012 году цены снизились на 7,3%), в химическом производстве зафиксирован спад 0,3% (рост цен - 5,2%). Цены в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий снизились на 0,4% (снижение цен - 5,1%).

Рост цен в декабре против ноября 2012 года зафиксирован в производстве транспортных средств и оборудования - на 0,3% (за год цены снизились на 2,7%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий - 0,3% (рост цен - 0,1%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования - 0,3% (рост цен - 1,%).

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в декабре против ноября зафиксировано снижение тарифов на 6,1%, при этом в целом за год тарифы выросли на 9,1%.

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в ноябре по сравнению с октябрем 2012 года не изменились, а по сравнению с декабрем 2011 года выросли на 1,8%.

Справка УНИАН. Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.

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"Нафтогаз" оплатил импортированный в декабре газ на сумму 618 млн долл.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» расплатилась с российским монополистом «Газпром» за полученный в декабре газ, уплатив около 618 млн долл. Об этом УНИАН сообщила представитель пресс-службы «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, цена природного газа для компании в 4-м квартале составляла около 430 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что объем импорта российского газа и потребления Украиной этого вида топлива в 2013 году может быть озвучен уже на этой неделе. По его словам, цена газа также остается вопросом обсуждения с российским газовым монополистом компанией «Газпром».

Вместе с тем, министр иностранных дел Украины Леонид Кожара ранее заявлял, что 13-14 января в ходе визита в Киев министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова будет продолжено обсуждение вопросов сотрудничества Украины с Таможенным союзом. Ранее представители российского правительства заявляли, что Россия может пойти на снижение цены на газ для Украины лишь после ее присоединения к Таможенному союзу.

Напомним, что Украина за 11 месяцев 2012 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 27,1% - до 30,367 млрд куб. м. Ранее вице-премьер-министр Юрий Бойко заявлял, что Украина в текущем году сократит импорт российского газа до 26 млрд куб. м, и оплата будет производиться только за данный объем.

Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа. Действующий долгосрочный контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ожидает увеличения поставок газа от немецкой компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок. Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м. Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

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13 угольных предприятий к марту подготовят к приватизации

Министерство энергетики и угольной промышленности определило 13 угольных предприятий, руководители которых должны не позднее 3 марта 2013 года провести предприватизационную подготовку вверенных им объектов государственной собственности, подлежащих приватизации.

Об этом сказано в приказе №1004, опубликованном на сайте министерства.

Согласно приказу, в число таких предприятий входят «Волыньуголь», «Донецкая энергетическая компания», «Макеевуголь», «Красноармейскуголь», «Артемуголь», «Львовуголь», «Орджоникидзеуголь», «Шахтерскантрацит», «Торезантрацит», «Снежноеантрацит», «Луганскуголь», «Первомайскуголь», «Донбассантрацит».

Руководители указанных предприятий должны теперь не позднее 3 числа каждого месяца информировать о ходе выполнения приказа Департамент имущественных отношений и управления корпоративными правами Минэнергоугля. Министерский контроль за выполнением приказа предписано осуществлять заместителю министра Сергею Чеху.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года Верховная Рада приняла Закон «Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий».К объектам приватизации относятся угледобывающие предприятия как единые имущественные комплексы; шахты (шахтоуправления) как единые имущественные комплексы; разрезы как единые имущественные комплексы; акции, принадлежащие государству в уставных капиталах акционерных обществ, образованные в процессе приватизации или корпоратизации государственных угледобывающих предприятий.

Закон предусматривает, что особыми условиями приватизации угледобывающих предприятий является продажа всех акций, принадлежащих государству (без сохранения в государственной собственности пакетов акций) в уставных капиталах акционерных обществ, созданных в процессе приватизации или корпоратизации государственных угледобывающих предприятий.

Кроме того, особенностью является установление сроков до трех лет со дня завершения приватизации моратория на применение процедуры принудительной реализации имущества объектов приватизации путем остановки исполнительного производства и моратория на возбуждение дел о банкротстве угледобывающих предприятий, которые распространяются лишь на долги, образовавшиеся на момент завершения приватизации.

Мораторий не применяется к решениям о выплате зарплаты, выходного пособия, других выплат (компенсаций), принадлежащих работнику в связи с трудовыми отношениями, возмещению материального (имущественной) ущерба, нанесенного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, взысканию алиментов и решений о взыскании задолженности по уплате взносов в фонды общеобязательного государственного социального страхования и задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в органы Пенсионного фонда Украины, а также к решениям о взыскании задолженности за электрическую энергию и услуги по ее передаче и распределению; переоформлению на покупателя (инвестора) объекта приватизации действующих специальных разрешений на добычу полезных ископаемых без проведения аукциона.

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон в начале мая 2012 года.

Напомним также, что в декабре 2012 года Минфин вышел с заявлением, согласно которому выполнение программы экономических реформ на 2010-2014 годы в части приватизации и передачи в концессию государственных угледобывающих предприятий и шахт, сумма господдержки угольной отрасли в 2013 году сократится на 4,7 млрд грн – с 14,6 до 9,9 млрд грн, в том числе расходы по себестоимости готовой угольной продукции сократятся на 2,1 млрд грн – с 9,9 до 7,8 млрд грн. Приватизация государственных угольных предприятий позволит в 2013 году сократить расходы государственного бюджета в виде дотаций угольному сектору на 4,7 млрд грн.

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ФГИУ в 2012 году существенно недовыполнил план поступлений от приватизации

Поступления от приватизации по итогам 2012 года составили 6 млрд 763 млн грн, что составляет 67,6% годового плана, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

По информации пресс-службы, поступления от аренды госимущества по итогам прошлого года составили 1 млрд 56 млн грн (127% плана), дивидендов с находящихся в госсобственности пакетов акций - 575 млн грн (208%).

Напомним, в прошлом году средства поступили от приватизационной продажи акций «Западэнерго» (1,9 млрд грн), «Донецкоблэнерго» (467,6 млн грн), «Винницаоблэнерго» (176,2 млн грн), «Закарпатьеоблэнерго» (140,7 млн грн), «Днепроэнерго» (1,179 млрд грн), «Днепрооблэнерго» (660,1 млн грн), «Крымэнерго» (256,1 млн грн), «Харьковская ТЭЦ-5» (339,9 млн грн), а также акций ряда облгазов.

Всего в 2012 г. планировалось получить от приватизации 10 млрд грн, от аренды госимущества - 830 млн грн, дивидендов - 276 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Фонд госимущества перевыполнил план поступлений от приватизации госимущества на 15%, направив в государственный бюджет Украины 11,488 млрд грн. (план 2011 г. - 10 млрд грн.).

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АМКУ подсчитал, что экономический эффект от его работы в 2012 году составил 1,2 млрд грн

Объем штрафов, наложенных Антимонопольным комитетом Украины за нарушение конкурентного законодательства в 2012 году составил 687 млн грн, а экономический эффект от предотвращенных нарушений – 1,2 млрд грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

Как сказано в сообщении, объем наложенных штрафов в 9 раз превышает показатель 2011 года. При этом объем средств, перечисленных в бюджет по наложенным штрафным санкциям, в сообщении не указывается, при этом отмечается, что их объем в 1,7 раза превышает показатели 2011 года.

Вместе с тем, по данным АМКУ, комитет рассмотрел 6,5 тыс. заявлений и ходатайств о нарушении конкурентного законодательства. По результатам выданных рекомендаций удалось предотвратить более 5,8 тыс. случаев нарушений.

Кроме того, отмечается в сообщении, комитет провел большую работу по усовершенствованию нормативно-правовой базы по защите конкуренции в Украине. В частности, принят закон о размежевании полномочий органов власти в сфере естественных монополий и в сфере связи, утвержден Порядок предоставления в комитет заявлений об освобождении от ответственности за участие в картелях, кроме того, утверждены Типовые требования к согласованным действиям субъектов хозяйствования относительно совместных научно-исследовательских и исследовательско-конструкторских работ. Сотрудники комитета также разработали ряд законопроектов о защите конкуренции и концепцию Общегосударственной программы развития конкуренции на 2014-2024 годы.

В рамках дальнейшей разработки программы, по данным комитета, запланирован обзор конкурентного права и политики со стороны Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Антимонопольный комитет Украины проводил более 500 расследований на 164 рынках, в том числе аграрном, топливном, на рынках предоставления услуг ЖКХ, в сфере охраны здоровья и мобильной связи. Кроме того, специалисты ведомства начали расследования по новым направлениям, а именно: масштабное исследование деятельности торговых сетей, рынков рыбы и морепродуктов, рынка карамели, отношений в сфере оборота товаров медицинского назначения.

АМК также пресек более 4 тыс. нарушений конкурентного законодательства и выдал 190 рекомендаций о прекращении действий, содержащих признаки нарушений конкурентного законодательства. В рамках совершенствования своей деятельности АМКУ выступил с инициативой рассмотреть в Верховной Раде законопроект об урегулировании вопросов контроля за соблюдением конкурентного законодательства, проведения экспертиз, а также расчета штрафов и порядка их наложения. Представители комитета также приняли участие в 97 судебных заседаниях.

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Владелец «Дельта Банка» Лагун хочет купить «Сведбанк»

Владелец «Дельта Банка» Николай Лагун ведет переговоры о покупке «Сведбанка», дочерней структуры Swedbank AB (Швеция) в Украине, сообщил УНИАН сотрудник «Сведбанка».

По его словам, документы относительно приобретения еще не подготовлены и не подписаны, но в настоящее время представителями сторон производится предварительная оценка, в т.ч. юридическая экспертиза правоустанавливающих документов и предварительная оценка активов.

По результатам проведенных предварительных переговоров и по итогам экспертизы документов при участии материнского банка Swedbank AB решение о сделке может быть принято уже до конца текущей недели.

Также сотрудник «Сведбанка» сообщил, что в настоящий момент реализация стратегии выхода банка с украинского рынка приостановлена.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года акционеры «Сведбанка» приняли решение увеличить уставный капитал на 800 млн грн до 6,24 млрд грн или на 14,7%.

Справка УНИАН. «Сведбанк» (ранее «ТАС-Коммерцбанк») является дочерним банком шведской финансовой группы Swedbank (доля в капитале банка составляет 99,99%), работает на рынке Украины с 1991 года.

По данным Национального банка на 1 октября 2012 года, банк входил в группу крупных банков и занимал 34-е место по объему активов. Активы банка на 1 октября составляли 5,59 млрд грн, средства клиентов – 0,38 млрд грн, собственный капитал – 0,64 млрд грн. За 9 месяцев 2012 года банк получил убыток в размере 0,25 млрд грн.

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Минфин привлек 533,6 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 8 января

Министерство финансов Украины во вторник, 8 января, привлекло в государственный бюджет 533,612 млн долл. на плановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Так, Минфин привлек 2 млн долл. от размещения ОВГЗ, номинированных в валюте, сроком обращения 2 года и доходностью 8,5% годовых, а также 531,612 млн долл. от размещения 5-летних валютных ОВГЗ с возможностью досрочного погашения и доходностью 7,5%. По каждому из указанных инструментов была подана одна заявка.

В то же время министерство не удовлетворило 1 заявку на 3-летние валютные госбумаги с доходность 9% годовых и 4 заявки на гривневые ОВГЗ сроком обращения 9 месяцев при доходности 20% годовых.

Госбумаги со сроком обращения 5 и 7 лет инвесторов не заинтересовали.

Как сообщал УНИАН, на внеплановом ОВГЗ-аукционе 3 января Минфин привлек в государственный бюджет 1,006 млрд грн, разместив 5-летние гособлигации под 14,3% годовых. Была подана только одна заявка на покупку госбумаг.

Согласно графику ОВГЗ-аукционов на январь, в текущем месяце Минфин планирует провести четыре аукциона - 8, 15, 22 и 29 января.

Справка УНИАН. По состоянию на 8 января объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 186,785 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 105,566 млрд грн, в собственности банков - 66,099 млрд грн, нерезидентов - 5,451 млрд грн.

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Кабмин создаст делегацию для переговоров с ЕБРР и Euratom по проекту повышения безопасности АЭС

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству создать делегацию для участия в переговорах с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским сообществом по атомной энергии (Euratom) по проекту повышения безопасности АЭС.

Об этом говорится в распоряжении Президента Украины №1/2013-рп от 3 января 2013 года.

Согласно документу, Президент также уполномочил министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого на подписание гарантийных соглашений с ЕБРР и Euratom.

Документом также был утвержден состав делегации, которую возглавит директор департамента стратегической политики, инвестиций и ядерно-энергетического комплекса Минэнергоугля Никита Константинов.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Кабинет министров признал целесообразным привлечение «Энергоатомом» займов в размере 600 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии для реализации инвестиционного проекта повышения безопасности атомных электростанций Украины.

После аварии на японской АЭС «Фукусима-Даичи» Украина взяла на себя дополнительные обязательства по повышению безопасности на своих АЭС.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на конец октября 2012 года банк взял на себя обязательства по предоставлению более 8 млрд евро (10 млрд долл.) в рамках 327 проектов.

Европейское сообщество по атомной энергии (Euratom) — международная организация членов Европейского союза.

Европейское сообщество по атомной энергии было создано в связи с подписанием Римских соглашений в 1957 году.

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Доходы бюджета в 2012 году выросли на 10% - до 346 млрд грн

Доходы общего и специального фондов Государственного бюджета Украины в январе-декабре 2012 года, по оперативным данным, составили 346 млрд грн (с учетом собственных доходов бюджетных учреждений и субвенций), что на 31,4 млрд грн (или на 10%) больше показателя 2011 года при плановом показателе на 2012 год - 372,331 млрд грн.

Об этом говорится в официальном сообщении Государственной казначейской службы Украины, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в общий фонд бюджета поступило 289,6 млрд грн, что на 23,8 млрд грн (или на 8,9%) больше по сравнению с прошлым годом. В специальный фонд в январе-декабре поступило 56,4 млрд грн с учетом собственных доходов бюджетных учреждений и субвенций.

В течение года объем возмещений по налогу на добавленную стоимость составил 46,0 млрд грн, что на 3,2 млрд грн (или на 7,4%) больше прошлогоднего показателя. Автоматическое возмещение НДС составило половину - 23,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон № 5513-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», который Верховная Рада приняла 4 декабря.

Закон предусматривал осуществить перераспределение расходов государственного бюджета, в частности увеличить ассигнования Министерству финансов (общегосударственные расходы) для реализации бюджетной программы «Дополнительные дотации из государственного бюджета местным бюджетам» на 1 млрд 370 млн грн за счет общего уменьшения на эту же сумму бюджетных назначений.

При этом бюджетные назначения планировалось уменьшить Министерству экономического развития и торговли - на 240 млн грн; Министерству здравоохранения - на 80 млн грн; Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - на 350 млн грн; Министерству аграрной политики и продовольствия - на 180 млн грн; Министерству чрезвычайных ситуаций - на 360 млн грн; Министерству финансов - на 20 млн грн; Центральной избирательной комиссии - на 170 млн грн.

Согласно действовавшей на начало декабря редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета составляли 372,331 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 320,598 млрд грн, расходы - 404,298 млрд грн, в частности, расходы общего фонда - 351,194 млрд грн.

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