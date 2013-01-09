ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «В парламент опять направят законопроект о Фонде гарантирования страховых выплат» пишет: гарантии касаются договоров страхования жизни и подкрепляются обязательными ежегодными отчислениями страховых компаний в размере 0,4% от валовых страховых премий…

http://delo.ua/finance/v-parlament-opjat-napravjat-zakonoproekt-o-fonde-garantirovanija-s-193963/

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Также «Дело» в публикации «Еще один банк с иностранными инвестициями покидает Украину» пишет: мажоритарный акционер «Дельта Банка» Николай Лагун договорился о покупке украинской «дочки» шведского Swedbank...

http://delo.ua/finance/esche-odin-bank-s-inostrannymi-investicijami-pokidaet-ukrainu-194006/

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«Дело» в публикации «Чего ожидать от украинского авторынка в 2013 году» пишет: эксперты утверждают, что изменений на рынке новых легковых автомобилей в 2013 году ожидать не стоит, в целом картина будет зависеть от экономических и финансовых факторов…

http://delo.ua/auto/chego-ozhidat-ot-ukrainskogo-avtorynka-v-2013-godu-194027/

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«Сегодня» в публикации «Крым-2013: мегастройки, новые министры, карта скидок и свой «Голливуд» пишет: развитие инфраструктуры крымских регионов хотя и не идет семимильными шагами, но продвигается в меру финансовых возможностей…

http://www.segodnya.ua/regions/krym/Krym-2013-megastroyki-novye-ministry-karta-skidok-i-svoy-Gollivud.html

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Также «Сегодня» в публикации «Депутаты мечтают отработать без эксцессов и уйти на каникулы» пишет: первая в 2013-м рабочая неделя парламента обещает быть необычайно продуктивной - депутаты постараются отработать сразу два дня подряд…

http://www.segodnya.ua/economics/realty/Ekspert-Ukraincy-perestali-verit-bankam-i-nachali-vkladyvat-dengi-v-nedvizhimost.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Истинную картину роста цен покажет 2013 год» пишет: Украина впервые за 10 лет завершила 2012 год дефляцией, что представляет собой полный застой в развитии экономики. Эксперты прогнозируют в 2013 году инфляцию. В ожидании некоторого экономического ускорения и возобновления сотрудничества с МВФ цены могут продемонстрировать немалый рост…

http://economics.unian.net/rus/detail/152705

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Рынок недвижимости-2012: большие ожидания обернулись маленьким позитивом» пишет: ушедший год ознаменовался для рынка недвижимости очередным крушением завышенных надежд и, в то же время, позитивным ростом и стабильностью как количества возведенных объектов, так и цен. Увы, ожидаемого прорыва не произошло ни в коммерческом, ни в жилом сегменте…

http://economics.unian.net/rus/detail/152637

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «За четыре года судьи сносили одежды и обуви на 0,5 млрд рублей» пишет: однако сами служители Фемиды признаются, что избегают носить казенные ботинки и туфли…

http://izvestia.ru/news/542593

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«Ведомости» в публикации «Второй за неделю инцидент может замедлить поставки Boeing Dreamliner» пишут: под угрозой одно из главных преимуществ машины - способность безопасно летать вдали от аэропортов…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/7809391/vtoroj_za_nedelyu_incident_mozhet_zamedlit_postavki_boeing

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Также «Ведомости» в материале «Депардье предложили пост министра культуры Мордовии» пишут: французский актер, в прошедшую субботу встретившийся с Путиным и получивший российский паспорт, пока отказался от вакансии…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/7796911/deparde_vruchen_rossijskij_pasport

(УНИАН)