Кабмин намерен навести порядок в сфере внутренней торговли

Премьер-министр Николай Азаров призвал членов правительства приложить необходимые усилия для нормализации ситуации в сфере внутренней торговли, вплоть до утверждения нового профильного законопроекта, на разработку которого отведен один месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Кабмина.

«Нам необходимо, наконец, нормализовать ситуацию во внутренней торговле, я бы даже сказал – вернуть ее в цивилизованное русло. Наше правительство в предыдущем составе едва ли не впервые за время независимости серьезно занялось этим вопросом… Почему новый законопроект (в сфере внутренней торговли - УНИАН) так важен для нас? Потому что очевидны диспропорции в торговле, которые тормозят развитие внутреннего рынка и нарушают права и интересы производителей, продавцов и покупателей, особенно представителей малого бизнеса», - заявил Н.Азаров. Он поручил министру экономического развития и торговли Игорю Прасолову завершить работу над законопроектом в течение месяца.

Глава правительства подчеркнул, что в ходе наведения порядка в сфере внутренней торговли необходимо обратить внимание на ряд важнейших проблем. В частности, речь идет об урегулировании вопроса торговых наценок, которые в ряде случаев составляют от 50% до 100% цены товара, о стимулировании торговли в сельской местности, а также о паритете импортных и отечественных товаров на квадратный метр торговых площадей – сейчас диспропорция, по словам премьер-министра, составляет 80% на 20% в пользу импортных товаров.

«Внутренняя торговля на протяжении трех последних лет не только демонстрирует позитивную динамику роста розничного товарооборота (от 15 до 20% ежегодно). Она характеризуется ростом численности работников, созданием новых рабочих мест, значительным вкладом в формирование добавочной стоимости и бюджетных поступлений», - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2011 года Кабинет министров одобрил проект закона «О внутренней торговле» (№ 9443) для передачи его на рассмотрение Верховной Рады Украины. В парламенте он был зарегистрирован 10 ноября 2011 года. 8 февраля 2012 г. представитель Президента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко сообщил, что правительственный законопроект «О внутренней торговле» будет рассмотрен парламентом после доработки. Вместе с тем, 12 декабря 2012 года Кабмин отозвал этот законопроект с целью пересмотра ряда его положений.