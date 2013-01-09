Анонс на 10 января

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины. Планируется голосования по кандидатуре председателя Нацбанка.

* Пресс-конференция на тему: «ЕС или Таможенный союз? Куда хотят идти граждане?». Организатор: Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. Приглашены: Ирина Бекешкина, директор ФДИ, Игорь Жданов, президент аналитического центра «Открытая политика», Александр Сушко, научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества; Валерий Чалый, замгендиректора Центра имени Разумкова. Вопросы: Таможенный союз или ЕС: как менялось общественное мнение населения? Какие социальные группы и какие регионы предпочитают ЕС, - Таможенному союзу? Являются ли условия, которые ставит перед Украиной ЕС, приемлемыми для граждан Украины?

* Пресс-конференция на тему: «Российско-украинские отношения: "прогноз погоды" на 2013 год». Участники: политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров встретится с ведущими отечественными учеными-экономистами.

* Состоится подведение итогов публичного обсуждения предложений по совершенствованию требований безопасности к АЭС с учетом уроков аварии на АЭС Фукусима-Даичи. Мероприятие состоится в формате расширенного заседания Общественного совета при Госатомрегулирования Украины.

* Пресс-конференция директора Департамента налогообложения физических лиц ГНС Украины Вячеслава Бусарева на тему: "Особенности администрирования налога на недвижимость".

* Комитет ВРУ по вопросам культуры и духовности в порядке контроля проведет слушания на тему: «О сохранении Гостиного двора, национальных заповедников «София Киевская», «Киево-Печерская Лавра», государственного заповедника «Древний Киев» и других объектов культурного наследия». По результатам обсуждения Комитет планирует разработать механизмы законодательного прекращения практики незаконного изъятия объектов культурного наследия из Государственного реестра недвижимых памятников Украины и разрушения памятников архитектуры. Будет представлен отчет Счетной палаты о деятельности (в т.ч. и использовании бюджетных средств) заповедников "София Киевская" и "Киево-Печерская Лавра" за 2012 год.

* Пресс-конференция на тему: «Где Украина возьмет деньги на внешний долг в 2013-м?». В пресс-конференции примут участие: народные депутаты - представитель фракции Компартии Украины Оксана Калетник, представитель фракции Всеукраинского объединения «Батьківщина» Андрей Павловский, представитель фракции Партии регионов.

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