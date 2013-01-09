Председателем СБУ назначен Якименко

Президент Украины Виктор Янукович назначил Александра Якименко председателем Службы безопасности Украины.

Текст соответствующего указа от 9 января размещен на официальном сайте главы государства.

Другим указом В.Янукович освободил А.Якименко от должности первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 января, В.Янукович освободил Игоря Калинина от должности председателя СБУ, назначив его своим советником.