Янукович назначил Николаенко председателем Кировоградской ОГА

Президент Украины Виктор Янукович назначил Андрея Николаенко председателем Кировоградской областной государственной администрации.

Соответствующий указ был подписан сегодня, 9 января, сообщает сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, перед этим В.Янукович освободил Сергея Ларина от должности председателя Кировоградской областной государственной администрации и назначил его заместителем главы Администрации Президента Украины.

Член президиума политсовета ПР и народный депутат III-VI созывов С.Ларин был назначен председателем Кировоградской ОГА в апреле 2010 года.

После парламентских выборов в октябре 2012 года в СМИ появилась информация, что С.Ларин может занять должность заместителя главы Администрации Президента.

В то же время сам С.Ларин в конце ноября назвал преувеличенными слухи о переходе на работу в Администрацию Президента Украины и заявил, что намерен работать на благо Кировоградской области до 2015 года.