Герман и Скубашевский назначены внештатными советниками Президента

Президент Украины Виктор Янукович назначил Анну Герман и Станислава Скубашевского своими советниками.

Соответствующие указы, датированные 9 января, обнародованы на сайте главы государства.

Согласно документам, А.Герман и С.Скубашевский будут внештатными советниками В.Януковича.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2012 года В.Янукович освободил С.Скубашевского от должности заместителя главы Администрации Президента в связи с избранием его народным депутатом.

26 ноября В.Янукович освободил Анну Герман от должности советника Президента Украины - руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины в связи с избранием ее народным депутатом Украины.

Анна Герман является народным депутатом Украины (фракция Партии регионов).