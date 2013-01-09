ТОП-10 (9 января)

Концепция работы Министерства доходов и сборов будет представлена 17 января

Кабмин отложил рассмотрение вопроса о LNG-терминале

Базовая инфляция в Украине в 2012 году составила 0,8%

В Раде зарегистрирован законопроект о возвращении «Укртелекома» в госсобственность

Янукович предложил назначить на должность главы НБУ Игоря Соркина

Председателем СБУ назначен Якименко

Янукович назначил Николаенко председателем Кировоградской ОГА

Компания «Укртрансгаз» реорганизована в публичное акционерное общество

«Борисполь» привлек 768 млн грн в результате досрочного размещения облигаций

Вступление в ТС может дать Украине лишь краткосрочные дивиденды - Елисеев

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Концепция работы Министерства доходов и сборов будет представлена 17 января

Концепция создания и функционирования Министерства доходов и сборов будет представлена 17 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 9 января, перед заседанием правительства заявил министр доходов и сборов Александр Клименко.

«Это (министерство - УНИАН) будет единый орган, который будет одновременно заниматься экономикой и нести правоохранительные функции. Должен быть один интерфейс для общения с бизнесом», - сказал А.Клименко. По его словам, все вопросы по уплате налогов, по упразднению уклонений от уплаты налогов должны быть решены в одном месте.

При этом, отвечая на вопрос о том, как будет трансформироваться таможенная служба, А.Клименко сказал: «Создавая министерство, мы закладываем главный принцип: плательщик не должен ощутить никаких проблем. Мы сегодня отходим от бюрократии, и делаем процесс администрирования эффективнее. Однако для плательщика не должно быть трудностей. Плательщик как видел таможенника на границе, так и будет его видеть. Главное, чтобы плательщик не почувствовал никаких неудобств».

А.Клименко также сообщил, что 8 января в Киев прибыли специалисты PriceWaterhouseCoopers для участия в процессе концептуальных основ работы Министерства доходов. «Таким образом, процесс создания министерства идет при участии специалистов налоговой службы, таможни, отечественных ученых и ведущих иностранных специалистов», - сказал А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович своим указом 24 декабря создал на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Министерство доходов и сборов. Министром доходов и сборов был назначен Александр Клименко, возглавлявший с ноября 2011 года Государственную налоговую службу.

Как заявлял премьер-министр Украины Николай Азаров, Министерство доходов и сборов создано для того, чтобы сделать невозможным уклонение от уплаты налогов.

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Кабмин отложил рассмотрение вопроса о LNG-терминале

Кабинет министров перенес рассмотрение вопроса о результатах работы комиссии по проведению служебного расследования нарушений при подписании соглашения с испанской компанией Gas Natural Fenosa о сооружении LNG-терминала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий перед началом сегодняшнего заседания правительства.

Предварительно этот вопрос был включен в повестку дня сегодняшнего заседания правительства, однако уже утром этого пункта в плане не было.

Отвечая на вопрос журналистов, Э.Ставицкий отметил, что комиссия приняла решение, но “нужно сначала лично доложить премьеру, чтобы решить все элементы, произошедшие в ходе подписания соглашения”.

Министр добавил, что, вероятнее всего, этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании Кабмина.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2012 года Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве в реализации национального проекта «LNG-терминал».

Позже оказалось, что Джорди Бонвеи, который подписал документ от испанской стороны, не имел на это полномочий.

За неделю до подписания соглашения председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив заявлял о наличии информации о подготовке «информационной атаки» с целью дискредитации проекта «LNG-терминал».

Для изучения обстоятельств подписания соглашения была создана межведомственная комиссия, которую возглавил тогдашний и.о. первого вице-премьера Валерий Хорошковский.

Результаты расследования комиссии пока неизвестны, а В.Хорошковский подал в отставку из-за несогласия с повторным назначением Николая Азарова на должность премьер-министра.

21 декабря 2012 года на закрытом заседании Кабинет министров постановлением №1178 отменил предоставление 2,305 млрд грн государственных гарантий на 2012 год для реализации проекта «LNG-терминал».

Президент Украины Виктор Янукович в интервью газете “Комсомольская правда в Украине” (4 января) заявил, что случай с сомнительным подписанием документа о строительстве LNG-терминала должен быть расследован и должны быть сделаны конкретные выводы.

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Базовая инфляция в Украине в 2012 году составила 0,8%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в декабре 2012 года против ноября составила 0,1%, с начала года (декабрь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,8%.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-декабре 2012 года к соответствующему периоду 2011 года базовая инфляция составила - 3,3%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит 3,2% ВВП темпы роста ВВП – 3,4%.

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В Раде зарегистрирован законопроект о возвращении «Укртелекома» в госсобственность

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о возвращении в государственную собственность ранее реализованного на приватизационном конкурсе 92,791% пакета акций компании "Укртелеком", а также пакетов акций ряда газовых и газораспределяющих компаний.

Как сообщает сайт ВР, регистрационный номер данного законопроекта 1213, его автором является народный депутат Сергей Власенко (фракция "Батькивщина").

Текста данного законопроекта пока нет в открытом доступе.

Справка УНИАН. Фонд госимущества 11 марта 2011 г. подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком». Реализационная цена госпакета акций компании составила 10 млрд 575,1 млн. грн.

На данный конкурс по продаже поступила всего одна заявка – от компании «ЕСУ» (ESU), в связи с чем была проведена независимая оценка предлагаемого к продаже пакета акций телекоммуникационного предприятия. По результатам оценки, стоимость 92,79% акций ОАО «Укртелекома» составила 10 млрд 575,1 млн грн, что всего на 75 млн грн было выше его стартовой цены. Согласно требованиям законодательства, ФГИУ обратился к ООО «ЕСУ» как единственному участнику конкурса с предложением приобрести этот пакет именно за такую цену.

Фондом госимущества в 2012 г. также были реализованы акции до полусотни газораспределяющих и газоснабжающих предприятий.

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Янукович предложил назначить на должность главы НБУ Игоря Соркина

Президент Украины Виктор Янукович предложил парламенту назначить Игоря Соркина на должность главы Национального банка Украины. Соответствующее представление размещено на сайте Верховной Рады.

По предварительной информации, голосование по кандидатуре И.Соркина может произойти 10 января.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря И.Соркин был назначен исполняющим обязанности председателя Национального банка Украины, после того как 24 декабря Президент своим указом назначил тогдашнего главу Нацбанка Сергея Арбузова на должность первого вице-премьер-министра Украины.

И.Соркин с 15 июля 2010 года занимал должность заместителя председателя Нацбанка, отвечая за банковский надзор.

До этого назначения на должность И.Соркин возглавлял отдел банковского надзора Управления Национального банка в Донецкой области.

И.Соркин имеет 3-й ранг госслужащего.

Нового главу НБУ называют креатурой близкого к главе государства Сергея Арбузова, который с декабря назначен первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова.

Напомним, согласно Конституции, председатель НБУ назначается сроком на семь лет и увольняется с должности Верховной Радой по представлению Президента Украины.

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Председателем СБУ назначен Якименко

Президент Украины Виктор Янукович назначил Александра Якименко председателем Службы безопасности Украины.

Текст соответствующего указа от 9 января размещен на официальном сайте главы государства.

Другим указом В.Янукович освободил А.Якименко от должности первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 января, В.Янукович освободил Игоря Калинина от должности председателя СБУ, назначив его своим советником.

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Янукович назначил Николаенко председателем Кировоградской ОГА

Президент Украины Виктор Янукович назначил Андрея Николаенко председателем Кировоградской областной государственной администрации.

Соответствующий указ был подписан сегодня, 9 января, сообщает сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, перед этим В.Янукович освободил Сергея Ларина от должности председателя Кировоградской областной государственной администрации и назначил его заместителем главы Администрации Президента Украины.

Член президиума политсовета ПР и народный депутат III-VI созывов С.Ларин был назначен председателем Кировоградской ОГА в апреле 2010 года.

После парламентских выборов в октябре 2012 года в СМИ появилась информация, что С.Ларин может занять должность заместителя главы Администрации Президента.

В то же время сам С.Ларин в конце ноября назвал преувеличенными слухи о переходе на работу в Администрацию Президента Украины и заявил, что намерен работать на благо Кировоградской области до 2015 года.

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Компания «Укртрансгаз» реорганизована в публичное акционерное общество

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, завершила в Министерстве юстиции процедуру перерегистрации в публичное акционерное общество (ПАО «Укртрансгаз»), сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, дочерняя компания «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» была реорганизована путем преобразования в ПАО «Укртрансгаз» с целью выполнения программы мер по присоединению Украины к Европейской энергетической хартии, которые предусматривали в том числе реформирование НАК «Нафтогаз Украины».

«Дата государственной регистрации ПАО «Укртрансгаз» — 27 декабря 2012 года»,- сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» относительно реформирования нефтегазового комплекса».

Законом внесены изменения в статью 7 Закона Украины «О трубопроводном транспорте».

Изменениями предусмотрено, что реорганизация (слияние, присоединение, деление, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, и НАК «Нафтогаз Украины» осуществляется по решению Кабинета министров Украины исключительно с целью и во исполнение обязательств, взятых Украиной в соответствии с Законом Украины «О ратификации Протокола о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического содружества».

Кроме того, законом установлено, что приватизация государственных предприятий, дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины», осуществляющих деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранение в подземных газохранилищах, НАК «Нафтогаз Украины», а также предприятий, учреждений, организаций, образованных в результате их реорганизации, запрещается.

13 июня 2012 г. Кабмин принял распоряжение № 360-р «О реорганизации дочерних компаний Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Распоряжение правительства предусматривает реорганизацию дочерней компании «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» путем преобразования в публичное акционерное общество «Укргазвыдобування» и реорганизацию дочерней компании «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» в ПАО «Укртрансгаз». В документе отмечается, что управление корпоративными правами относительно публичных акционерных обществ осуществляет НАК «Нафтогаз Украины» по согласованию с Министерством энергетики и угольной промышленности Украины в соответствии с законодательством.

Справка УНИАН. 100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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«Борисполь» привлек 768 млн грн в результате досрочного размещения облигаций

Международный аэропорт «Борисполь» (Киев) привлек 768,3 млн грн в результате досрочного размещения облигаций трех серий - J, К, L.

Об этом сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Борисполь» летом 2012 года сообщил о планах выпуска четырех серий облигаций - I, J, K, L на общую сумму 1 млрд грн. Размер каждой серии облигаций - 250 млн грн.

Андеррайтером выпуска стал «Укрэксимбанк».

Облигации серии I должны быть погашены в июле 2015 года, серии J – в марте 2016-го, серии K – в сентябре 2016-го, серии L – в мае 2017 года.

Процентная ставка по всем сериям долговых бумаг на первые четыре купонных периода установлена на уровне 16% годовых.

Привлеченные средства эмитент направил на развитие инфраструктуры своего терминала D.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева. Аэропорт обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Генеральный директор аэропорта Антон Волов в прошлом месяце высказал прогноз, что по итогам 2012 года «Борисполь» увеличит пассажиропоток к предыдущему году на 5%. В 2011 году аэропорт «Борисполь» увеличил прием пассажиров на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек.

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Вступление в ТС может дать Украине лишь краткосрочные дивиденды - Елисеев

Представитель Украины при ЕС Константин Елисеев заявляет, что вступление в Таможенный союз может дать Украине лишь краткосрочные дивиденды.

В частности, в своей статье «7 мифов относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС» на сайте «Украинской правды» он пишет: «Те несколько миллиардов долларов, о которых говорит Москва, – это лишь плата в обмен на утрату суверенитета Украиной в контексте осуществления собственной торговой политики и отказа от курса на интеграцию с ЕС».

В то же время, отмечает К.Елисеев, Соглашение об ассоциации с ЕС юридически фиксирует политические гарантии суверенитета, независимости и территориальной целостности Украинского государства.

Призывая мыслить прагматично, он отмечает, что Европейский Союз – это сообщество с более чем 50-летней историей, которое доказало свою жизнеспособность и эффективность. Государства ЕС традиционно занимают высшие ступени рейтингов по уровню жизни граждан, продолжительности жизни, пенсионному обеспечению и благосостоянию.

«Сегодня перед Украиной пытаются поставить выбор: куда идти – в ЕС или в Таможенный союзу? Причем, как ни парадоксально, наиболее категорически вопрос ставит именно Таможенный союз», - пишет посол.

Он подчеркивает, что плюсы и минусы европейского выбора понятны. «Достижения Евросоюза очевидны, равно как и трудности, с которыми он в настоящее время сталкивается. Вместо этого плюсы и минусы Таможенного союза – вещь более гипотетическая, в первую очередь в силу гипотетичности достижений этого объединения. Они все – в будущем, в планах и желаниях его творцов».

«Выбор между ЕС и ТС – это выбор между очевидным и гипотетическим, проверенным и рискованным. Нам предлагают забыть о "цивилизационном выборе", о политической риторике двух десятилетий украинской независимости, об усилиях, приложенных на европейском направлении, – и сделать разворот на 180 градусов в интересах относительного нового регионального проекта, к которому у украинского общества (так уж сложилось) масса вопросов политического характера. Не нужно быть большим политиком, чтобы понять рискованность таких маневров. Особенно для государства такого масштаба, как Украина», - констатирует дипломат.

По словам К.Елисеева, очевидно, что Украине необходимо искать компромисс между европейским и российским направлениями внешней политики, но так же очевидно, что этот компромисс не должен быть ценой отказа от европейского выбора. «Если же ни один компромисс не является возможным, то возникает вопрос, является ли этот союз действительно альянсом равноправных партнеров», - отмечает он.

«Стоит перестать мыслить с позиции объекта борьбы за сферы влияния и руководствоваться своим сознательным выбором в интересах европейской модели развития», - убежден посол.

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