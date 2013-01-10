США обеспокоены планами Великобритании пересмотреть отношения с Евросоюзом

Вашингтон выразил обеспокоенность по поводу планов британского правительства провести общенациональный референдум о дальнейших отношениях страны с Евросоюзом.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по словам заместителя госсекретаря США по Европе и Евразии Филипа Гордона, Америка заинтересована в "сильном британском голосе внутри ЕС", а подобные референдумы "часто приводили к тому, что страны замыкались в себе".

Ранее британский премьер Дэвид Кэмерон под давлением консерваторов заявил о возможном проведении общенационального референдума, который определит ход дальнейших отношений Британии с Евросоюзом.

Как подчеркнул Д.Кэмерон, речь пока не идет о выходе Британии из ЕС, однако возникает необходимость пересмотреть условия сотрудничества с Евросоюзом в свете дальнейшей интеграции стран-членов ЕС и использования единой валюты.

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