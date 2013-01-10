ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Изменена упрощенная система налогообложения» пишет: вступил в силу ряд либеральных корректив, внесенных в Налоговый кодекс…

http://delo.ua/businessman/izmenena-uproschennaja-sistema-nalogooblozhenija-194166/

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Также «Дело» в публикации «Деловые итоги дня: Ахметов покупает завод, а у Коломойского отсудили 58 млн грн.» пишет: машиностроительный холдинг Ахметова оформил контроль над заводом «Свет шахтера», Минобороны отсудило у «Укртатнафты» 58 млн. грн. за недопоставленное топливо, зарплаты украинцев, как выяснилось, растут...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-ahmetov-pokupaet-zavod-a-u-kolomojskogo-otsu-194175/

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«Дело» в публикации «Что угрожает миру в ближайшие 10 лет» пишет: ошибки центробанков, развал пенсионных систем, непобедимые эпидемии, нехватка воды и голод, бесконтрольный интернет и распространение оружия массового поражения - эксперты Всемирного экономического форума оценили главные риски десятилетия…

http://delo.ua/world/chto-ugrozhaet-miru-v-blizhajshie-10-let-194139/

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«Сегодня» в публикации «Киев превратился в минное поле» пишет: столичные дороги «посыпались» на два месяца раньше обычного. Власти утверждают, что виноваты перепады температуры и изношенность…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Kiev-prevratilsya-v-bolshuyu-yamu.html

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Также «Сегодня» в публикации «Из-за «Аэросвита» в Украине грядет большой дерибан неба» пишет: вследствие банкротства авикомпании часть маршрутов уже готовы взять на себя МАУ и «Визз Эйр»…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Situaciya-s-Aerosvitom.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Нацбанк остается в руках «своих» пишет: Виктор Янукович решил назначить главой НБУ Игоря Соркина. Если голосование в парламенте по этой кандидатуре будет положительным, то это означает, что Президент и его окружение полностью контролируют ситуацию в стране…

http://economics.unian.net/rus/detail/152913

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Экономика-2013: пройти по краю пропасти» пишет: Украина вступила в новый, насыщенный многочисленными экономическими рисками 2013 год. Вырастет или упадет ВВП, девальвирует ли гривня, устоят ли банки, раздуется ли до угрожающего размера госдолг? Вот неполный перечень вопросов, на которые нам предстоит узнать ответы. Многие из них, очевидно, будут очень болезненными…

http://economics.unian.net/rus/detail/152790

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Военные просят возобновить создание Ил-112» пишет: вместо украинского Ан-140 летчики хотят российскую машину, которую забраковал бывший министр Сердюков…

http://izvestia.ru/news/542490

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«Ведомости» в публикации «Делом Магнитского» занялись швейцарские прокуроры» пишут: о блокировании счетов в ряде банков «на миллионы» сообщила цюрихская газета Tages-Anzeiger, когда в России отмечали новогодние праздники. «Процесс разоблачения того, как обогащались коррумпированные российские чиновники, начатый Сергеем Магнитским и стоивший ему жизни, продолжается… За рубежом начались параллельные расследования, которые неизбежно приведут к нахождению и аресту денег на многочисленных счетах российской «элиты», насквозь пропитанной коррупцией», - отметил представитель фонда Hermitage, который обратился в швейцарский Офис по борьбе с отмыванием денег по поводу «Дела Магнитского»…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/7847121/shvejcarskie_prokurory_arestovali_scheta_po_delu_magnitskogo

(УНИАН)