Депутатам предлагают провести вторую сессию с 5 февраля по 19 июля

Верховной Раде Украины предлагается провести вторую сессию с 5 февраля по 19 июля, работая в пленарном режиме 11 недель.

Об этом идет речь в проекте календарного плана проведения второй сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва, зарегистрированном сегодня председателем Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины Владимиром Макеенко.

В соответствии с проектом постановления, сессию планируется открыть 5 февраля, перед этим проведя 4 февраля заседание Согласительного совета.

С 6 по 8 февраля предлагается провести пленарные заседания, кроме того, 8 февраля, в пятницу, - провести Час вопросов к правительству.

В пленарном режиме предложено провести еще десять недель: с 18 по 22 февраля, с 4 по 7 и с 18 по 22 марта, с 1 по 5 и с 15 по 19 апреля, с 13 по 17 и с 20 по 24 мая, с 3 по 7 и с 17 по 21 июня, а также с 8 по 12 июля.

При этом предлагается, что в пленарные недели в понедельник будет проходить Согласительный совет, со вторника по пятницу депутаты будут работать в пленарном режиме, в среду, после обеда, депутаты будут работать в комитетах, а каждая пленарная пятница будет начинаться Часом вопросов к правительству.

Кроме того, проектом постановления каждый месяц депутатам предлагается проводить по неделе работы в комитетах, комиссиях и фракциях и по неделе работы с избирателями.