Почти половина украинцев поддерживает вступление Украины в ЕС - опрос

Почти половина украинцев (48%) считает, что Украина должна вступить в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции в Киеве данные социологического опроса, проведенного совместно Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

По данным опроса, не поддерживают вступление Украины в ЕС 29% респондентов.

Вместе с тем вхождение Украины в состав Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана поддерживают 40% опрошенных, против этого высказались 37%.

Вступление Украины в НАТО поддерживают 15% респондентов, против - 60%.

Отвечая на вопрос, по какому интеграционному направлению должна идти Украина: вступать в ЕС или Таможенный союз, или не вступать ни в одну из организаций, 42% опрошенных отдали преимущество ЕС, 32% - Таможенному союзу, и еще 10,5% считают, что Украина вообще не должна присоединяться к этим организациям.

При этом выбор интеграционного пути отличается в зависимости от региона: на Западе (65%) и в Центре (50%) респондентов отдают преимущество вступлению Украины в ЕС; на Юге (50%) и на Востоке (48,5%) - вступлению в Таможенный союз.

Опрос также выявил существенные возрастные отличия в выборе желательного вектора международной интеграции: чем младше группа респондентов, тем больше поддержка европейского направления интеграции. Вступление в ЕС поддерживают 52% молодежи в возрасте до 30 лет, 51% - в возрастной группе 30-39 лет, 46,5% - в возрастной группе 40-49 лет, 37% - в возрастной группе 50-59 лет и 29% - среди людей 60 лет и старше.

Вступление в Таможенный союз поддерживают 23% молодежи в возрасте до 30 лет, 22% - в возрастной группе 30-39 лет, 31% - в возрастной группе 40-49 лет, 36% - в группе 50-59 лет и 45% - среди людей 60 лет и старше.

Кроме того, по данным опроса, население в абсолютном большинстве поддерживает условия, которые были выдвинуты Украине для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС: совершенствование избирательной системы, введение Избирательного кодекса (69%), реформирование судебной системы (76%), устранение случаев политически мотивированных судебных приговоров (70%), выполнение решения Европейского суда по правам человека (75%).

При этом лишь 23% считают, что Украина вполне способна выполнить все выдвинутые ЕС требования.

Опрос проводился с 21 по 24 декабря 2012 года. Всего было опрошено 2009 респондентов во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, которая представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Погрешность выборки не превышает 2,3%.