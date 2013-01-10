Анонс на 11 января

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Возле Администрации Президента Украины состоится пикетирование в связи с затягивания в деле защиты Беличанского леса от незаконного присвоения и застройки. Участники передадут в АПУ обращение и карту Киевской области с обозначенными на ней границами 4 тыс.га обещанного Национального природного парка «Беличанский лес». Общественность потребует от Президента выполнить свое обещание - защитить 4 тыс. га Беличанского леса от незаконной раздачи и застройки. Организаторы: Центр гражданского представительства «Жизнь», Общественный комитет сохранения Беличанского леса.

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«Левая оппозиция» и профсоюз «Защита Труда» проведут пикетирование центрального офиса ДТЭК в поддержку шахтеров, устроили акцию протеста в кабинете директора шахты «Красный партизан» (Луганская обл.). Мероприятие состоится возле бизнес-центра "Парус" (Киев, ул.Мечникова, 2-А).

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