Рада отказалась досрочно прекратить полномочия депутата Прасолова - главы Минэкономразвития
17:28, 10 января 2013Разное
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Верховная Рада Украины отказалась досрочно прекратить полномочия народного депутата Игоря Прасолова.
Как передает корреспондент УНИАН, за постановление о прекращении его депутатских полномочий проголосовали лишь 224 из 394 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
В частности, «за» проголосовали 184 депутата из фракции Партии регионов, 1 – из “Батьківщини”, 31 - из КПУ, 8 внефракционных.
Фракции “Свобода” и «УДАР» не дали ни одного голоса “за”.
Как сообщал УНИАН, И.Прасолов был назначен министром экономического развития и торговли.
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