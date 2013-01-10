Эксперты: Янукович и Путин взяли паузу из-за неопределенности Украины относительно ТС

Политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач связывает отсутствие контактов между президентами Украины и России Виктором Януковичем и Владимиром Путиным с неопределенностью позиции Украины относительно формата участия в Таможенном союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.Горбач высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Мы имеем дело с техническими отговорками, ссылкой на какие-то технические процедуры и экспертный персонал. Но на самом деле за этим кроется отсутствие политической воли и политического решения. Украинско-российские отношения в прошлом году завершились на паузе. Есть проблема, потому что Президент Янукович не может объяснить Президенту Путину в доступной форме, как именно он хотел бы вмонтировать Украину в Таможенный союз", - сказал В.Горбач.

По его мнению, объяснение причин отмены в конце прошлого года визита В.Януковича в Москву тем, что эксперты не подготовили некоторые заключения является формальным.

"Это обычная дипломатическая игра об объяснении причин, почему дело не продвигается вперед. Конечно, украинская власть права в том смысле, что ей нужно выйти и на европейские рынки, и сохранить российский рынок, рынок СНГ. Этот стратегический подход понятен, правилен и объективен. Но как так хитро все повернуть, пока еще четкого плана и ясности нет", - сказал эксперт.

"Я думаю, что сначала все-таки нужно подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом, поставить, таким образом, российское руководство перед фактом необратимости этого процесса и пытаться подбирать формулы другого сотрудничества, очевидно, через соглашение о зоне свободной торговли с СНГ. Этого для украинской стороны было бы достаточно, а о том, чтобы Таможенный союз не применил каких-то санкций - об этом нужно договариваться", - отметил В.Горбач.

По его мнению, украинское руководство рассчитывает после подписания соглашения с ЕС на большую покладистость и готовность российского руководства идти навстречу позиции Украины.

"Украинский расчет заключается в том, что участники Таможенного союза будут таким образом стимулированы к пересмотру своих внутренних взаимоотношений и документов, в том числе учредительного характера. Это в какой-то степени наивный расчет перехитрить Россию, но другого варианта у украинского руководства, очевидно, просто нет, потому и идет такая игра", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков прогнозирует, что в 2013 году правительство Украины изменит риторику относительно Таможенного союза.

"В 2013 году Таможенный союз и Европейский Союз будут существовать в параллельных мирах, но мне кажется, что у нашего руководства внешнеполитического ведомства, а возможно, и на наивысшем уровне риторика по отношению к Таможенному союзу изменится, там найдутся те позитивы, которых мы пока не видим. Может обыгрываться цифра увеличения товарооборота между Россией и Украиной, но по существу изменений в этом году я не ожидаю", - отметил он.

Напомним, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1».

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина "постепенно будет присоединяться к правилам Таможенного союза".

На 18 декабря был запланирован рабочий визит Президента в Москву для проведения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и подписания документов, однако визит перенесли.

20 декабря Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Москве, что речь о вступлении Украины в Таможенный союз не идет.

Совет иностранных дел ЕС 10 декабря принял заключения относительно ситуации в Украине, в которых заявил о готовности подписать соглашение об ассоциации с Украиной на саммите “Восточного партнерства” в ноябре 2013 года при условии осуществления Украиной реформ избирательного законодательства, продолжения судебной реформы, осуществления конституционной реформы, конкретных шагов в сфере борьбы с коррупцией, улучшения ситуации в сфере управления государственными финансами.