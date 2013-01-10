ТОП-10 (10 января)

S&P прогнозирует рост ВВП Украины в 2013 году на уровне 2,5%, инфляцию - 8%

S&P прогнозирует рост расходов Украины на обслуживание внешнего долга

Кабмин требует оборудовать кассовые аппараты модулями безопасности от НБУ

Гонконг снова признан мировым лидером по свободе экономики. Украина - на 161 месте из 177

Админуслуги в сфере земельных отношений подешевеют почти на 30%

Монетарная база в Украине в 2012 году выросла на 6,4%, денежная масса – на 12,5%

ВР не смогла уволить Арбузова с должности председателя Нацбанка

Рада отказалась досрочно прекратить полномочия депутата Прасолова - главы Минэкономразвития

Минфин в 2012 году на ОВГЗ-аукционах привлек 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро

Антимонопольный комитет предоставит нефтетрейдерам обязательные рекомендации

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S&P прогнозирует рост ВВП Украины в 2013 году на уровне 2,5%, инфляцию - 8%

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует, что рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2012 году составит 1%, а в 2013-м ускорится до 2,5%, инфляция в 2013 году — 8%.

Об этом говорится в подготовленном Standard & Poor’s рейтинговом отчете, посвященном Украине.

S&P ожидает ускорения экономического роста Украины до 3,5% в 2014 году и 4% в 2015 году. При этом ВВП на душу населения вырастет с 3,695 тыс. долл. (оценка Standard & Poor’s) по итогам 2012 года до 3,952 тыс. долл. в 2013 году, 4,496 тыс. долл. и 5,481 тыс. долл. в 2014 и 2015 гг. соответственно.

«По нашим оценкам, в 2012-2015 гг. темпы роста реального ВВП на душу населения составят 2,8% (по сравнению с 2,5% в среднем в предыдущие шесть лет, в том числе в период кризиса в 2009 г., когда показатель реального ВВП на душу населения снизился на 14%). Мы ожидаем, что негативное воздействие на экономический рост, вызванное снижением чистого экспорта, сохранится, а внутренний спрос, который ранее был обусловлен в основном ростом личного потребления, будет снижаться», - говорят в S&P.

Одновременно рейтинговое агентство прогнозирует ускорение инфляции в Украине в ближайшие три года (в 2013-2015 гг.) до 8%.

Как сообщал УНИАН, Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По данным Госстата, ВВП Украины в третьем квартале 2012 года сократился по сравнению с третьим кварталом 2011 года на 1,3%, а по сравнению со вторым кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 1,2%.

Рост ВВП страны во ІІ квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 3%, в I квартале — 2%.

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит - 3,2% ВВП, темпы роста ВВП – 3,4%.

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S&P прогнозирует рост расходов Украины на обслуживание внешнего долга

По прогнозам международного рейтингового агентства Standard & Poor’s в 2013 году расходы Украины на обслуживание внешнего долга увеличатся до 7% доходов бюджета с 6% в 2012 г.

Об этом говорится в рейтинговом отчете по Украине, текстом которого располагает УНИАН.

В S&P отмечают, что сдерживающее влияние на рейтинги Украины оказывают значительные потребности во внешнем финансировании, которые правительство страны будет испытывать в 2013 г. и в последующие годы, а также неопределенные перспективы в отношении обеспечения достаточного финансирования в иностранной валюте. Позитивное влияние на рейтинги Украины оказывают значительные природные ресурсы, относительно диверсифицированная экономика и сравнительно низкий, хотя и растущий уровень долговой нагрузки правительства страны.

По мнению рейтингового агентства, в 2013 г. украинское правительство может столкнуться с более высокой стоимостью заимствований и более сложными условиями привлечения финансирования по сравнению с прошлым годом. Позитивным для правительства фактором в 2012 г. было привлечение средств с международных рынков капитала путем выпуска еврооблигаций объемом до 2,3% ВВП, хотя и с относительно высокой средней доходностью 8,8% годовых. «Изменение условий на международных рынках или настроений инвесторов может еще более увеличить стоимость заимствований в 2013 г. Кроме того, правительство Украины разместило долларовые казначейские обязательства на внутреннем рынке (2,5 млрд долл. по состоянию на ноябрь 2012 г. со средневзвешенной доходностью 8,9%) со столь же высокой стоимостью», - говорится в отчете.

В S&P считают, что в 2013 г. финансовые потребности украинского правительства останутся высокими и будут включать более значительный компонент внешнего финансирования, главным образом вследствие наступления сроков погашения кредитов Международного валютного фонда (МВФ). «Мы ожидаем, что расходы на обслуживание внешнего долга увеличатся с 6% в 2012 г. до 7% доходов бюджета в 2013 г. Национальный банк Украины (НБУ) также должен в 2013 г. выплатить МВФ 3,5 млрд долл. гарантированного правительством долга (по оценкам, 15% международных резервов) в сравнении с 2,9 млрд долл. в 2012 г. С нашей точки зрения, ухудшение фискальных и внешнеэкономических показателей, усилившееся с середины 2012 г., может осложнить доступ правительства к иностранному финансированию» - отмечают в S&P.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году планирует осуществить заимствования на уровне 135,530 миллиарда гривен для финансирования дефицита Госбюджета на уровне 50,432 миллиарда гривен.

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Кабмин требует оборудовать кассовые аппараты модулями безопасности от НБУ

Кабинет министров Украины требует оборудовать кассовые аппараты модулями безопасности, разработанными Национальным банком, для предупреждения искажения или уничтожения данных о проведенных расчетных операциях.

Соответствующие изменения Кабмин утвердил постановлением №6 от 9 января 2013 г., дополнив пункт 21 Требований относительно реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций для различных сфер применения, утвержденных постановлением №199 от 18 февраля 2002 года.

Как указано в постановлении №6, перечень функциональных узлов фискального блока дополнен «модулем безопасности, который в соответствии с технологией, разработанной Национальным банком, обеспечивает осуществление контроля отсутствия искажения или уничтожения данных о проведенных расчетных операциях для регистратора, который создает контрольную ленту в электронной форме».

Срок модернизации кассовых аппаратов постановлением не установлен.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) разработала график обучающих семинаров для предпринимателей по вопросам электронной отчетности с помощью кассовой техники. Семинары приурочены к введению с 1 января 2013 года электронной кассовой ленты регистраторов расчетных операций, которая представляет собой электронную копию расчетных документов, хранящуюся в памяти кассового аппарата или модема, присоединенного к аппарату. Раз в сутки данные электронной ленты будут передаваться на общий сервер обработки данных в ГНСУ. По мнению сотрудников налоговой, нововведение позволит свести на нет разногласия между первичной документацией и поданными данными отчетности. Завершить обучение планировалось 27 декабря 2012 года.

Несмотря на то, что требование использовать электронную кассовую ленту вводится с 1 января, предпринимателям дадут полгода на адаптацию нововведения. В течение 1-го полугодия 2013 года налоговики не будет накладывать штрафные санкции на пользователей кассовых аппаратов, не подающих отчетность в электронном виде. При этом все вопросы, которые будут возникать у предпринимателей, будут детально обсуждаться как во время тематических семинаров, так и в рамках консультаций в региональных органах ГНСУ (сейчас - Министерство доходов и сборов).

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Гонконг снова признан мировым лидером по свободе экономики. Украина - на 161 месте из 177

Гонконг (Сянган) признан мировым лидером по степени свободы экономики 19-й год подряд, возглавив соответствующий индекс, вычисляемый фондом Heritage Foundation и экспертами Wall Street Journal.

В пятерку лидеров по степени экономической свободы вошли также Сингапур (88 пунктов), Австралия (82,6 пункта), Новая Зеландия (81,4 пункта) и Швейцария (81 пункт). США заняли 10-е место с 76 пунктами. Крупнейшая европейская экономика - Германия - на 19-й строчке с 72,8 пунктами.

На 21-м месте в индексе оказалась Грузия, которая прибавила 2,8 пункта и имеет, по новой оценке, 72,2 пункта. Среди государств СНГ лидирует Армения (38-е место, 69,4 пункта), далее расположились Казахстан (68-я строчка, 63 пункта), Азербайджан (88-я позиция, 59,7 пункта), Киргизия (89-е место, 59,6 пункта), Таджикистан (131-я позиция, 53,4 пункта).

Россия, по мнению экспертов фонда, вошла в список государств с наименьшей степенью экономической свободы и занимает 139 строчку, имея 51,1 пункта. Чуть выше, на 136-м месте, в нем расположился Китай, у которого 51,9 балла.

Отсутствие экономических свобод эксперты зафиксировали в Беларуси (154-е место, 48 пунктов), в Украине (161-место и 46,3 пункта), а также в Узбекистане (162-е место, 46 пунктов).

Самую низкую, 177-ю позицию, в рейтинге имеет КНДР - у страны всего 1,5 пункта с учетом улучшения прошлогодней оценки на 0,5 пункта.

Гонконг - бывший британский анклав, перешедший под юрисдикцию Китая по формуле "одна страна - две системы", по обновленным данным на 2013 год, набрал 89,3 пункта из 100, которые начисляются на основании оценки таких показателей как открытость рынка, эффективность регулирования и исполнение законодательства, степень вмешательства государства в экономику и т.д. Между тем, обновленный показатель на 0,6 пункта хуже, чем за прошлый год из-за роста госрасходов и ускорения темпов инфляции, передает РИА "Новости".

"Гонконг обладает системой госрегулирования с высокой конкурентоспособностью, а также прозрачным законодательством. Он существенно вовлечен в систему мировой торговли. Высококвалифицированная рабочая сила является главным фактором, укрепляющим экономическую мощь", - говорится в пресс-релизе фонда.

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Админуслуги в сфере земельных отношений подешевеют почти на 30%

Административные услуги в сфере земельных отношений подешевеют почти на 30%, сообщает Государственное агентство земельных ресурсов.

По словам председателя Госземагентства Сергея Тимченко, это связано со вступлением в силу с 1 января 2013 года закона «О Государственном земельном кадастре».

В частности, регистрация земли и прав собственности на нее теперь разделены между двумя ведомствами. Органы земельных ресурсов регистрируют земельные участки в кадастре, то есть присваивают уникальный кадастровый номер и открывают поземельную книгу. Также они регистрируют ограничения (водоохранные зоны, линии электропередач, газопроводы) и бесплатно выдают выписки из кадастра.

К Укргосреестру с 1 января отошли функции регистрации прав собственности и постоянного пользования, а также договоров аренды. Вместо государственных актов ведомство будет выдавать свидетельства на право собственности недвижимым имуществом.

«Хочу заметить, что благодаря автоматизации граждане будут платить меньше. Админуслуги подешевеют почти на 30%. Соответствующее постановление правительства будет опубликовано в ближайшие дни», - сказал С. Тимченко.

По его словам, если раньше граждане за полную регистрацию платили 255 грн, то с 1 января - 184 грн (65 грн за регистрацию в кадастре и 119 грн за регистрацию права собственности).

Как сообщал УНИАН, ранее Госземагентство ожидало, что благодаря введению новой системы регистрации прав на землю плата за административные услуги в 2013 году снизится на 20% по сравнению с 2012 годом.

С 1 января 2013 года вступили в силу законы Украины "О Государственном земельном кадастре" и "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений". В связи с чем полномочия территориальных органов Госземагентства в части государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком, договоров аренды (субаренды) земельных участков, земельного сервитута, пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис), пользования чужим земельным участком для застройки (суперфиций) прекращаются.

С 1 января 2013 года для всех желающих открыт доступ к автоматизированной системе Госземкадастра через Интернет.

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Монетарная база в Украине в 2012 году выросла на 6,4%, денежная масса – на 12,5%

Монетарная база в Украине в декабре 2012 года выросла на 7,0% (с начала года – на 6,4%), денежная масса – на 5,8% (с начала года – на 12,5%).

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Национального банка Украины.

«Расширение депозитной базы банков способствовало росту денежной массы, объем которой в декабре вырос на 5,8% (с начала года – на 12,5%) – до 771,3 млрд грн. Объем монетарной базы за этот период увеличился на 7,0% (с начала года – на 6,4%) – до 255,3 млрд грн», - говорится в сообщении НБУ.

При этом указывается, что объем наличности вне банков в декабре 2012 года вырос на 6,2% (с начала года – на 5,3%) – до 202,9 млрд грн, что, как считают в Нацбанке, «является традиционным явлением для последнего месяца года».

По информации НБУ, объем обязательных резервов, сформированных банками на 1 января 2013 года согласно установленным нормативам, составил 19,8 млрд грн, из которых на отдельный счет в Национальном банке было перечислено 6,4 млрд грн.

Справка УНИАН. В Украине денежная масса в 2011 году увеличилась на 14,2% (в т.ч. в декабре 2011 г. – на 4,5%) – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3% (в т.ч. в декабре 2011 г. – на 3,8%) – до 239,9 млрд грн.

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ВР не смогла уволить Арбузова с должности председателя Нацбанка

Верховная Рада Украины не смогла уволить Сергея Арбузова с должности председателя Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, предложение о его увольнении поддержали лишь 217 народных депутатов из 393 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, «за» проголосовали 179 депутатов от Партии регионов, 30 - КПУ и 8 внефракционных.

При этом ни одного голоса “за” не дали фракции “Батьківщина”, “Свобода” и “УДАР”.

С предложением вернуться к этому вопросу выступил представитель Президента Украины Юрий Мирошниченко.

Он заметил, что несколько народных депутатов просто не успели проголосовать.

Между тем за возвращение к рассмотрению этого вопроса проголосовал лишь 221 народный депутат из 394, зарегистрированных в сессионном зале.

При этом журналистам из ложи прессы снова было заметно, что члены фракции Партии регионов голосовали за своих отсутствующих коллег.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2012 года Президент назначил председателя Нацбанка С.Арбузова на должность первого вице-премьер-министра Украины.

9 января Президент предложил парламенту назначить Игоря Соркина на должность председателя НБУ. 25 декабря И.Соркин был назначен и.о. председателя НБУ.

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Рада отказалась досрочно прекратить полномочия депутата Прасолова - главы Минэкономразвития

Верховная Рада Украины отказалась досрочно прекратить полномочия народного депутата Игоря Прасолова.

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление о прекращении его депутатских полномочий проголосовали лишь 224 из 394 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, «за» проголосовали 184 депутата из фракции Партии регионов, 1 – из “Батьківщини”, 31 - из КПУ, 8 внефракционных.

Фракции “Свобода” и «УДАР» не дали ни одного голоса “за”.

Как сообщал УНИАН, И.Прасолов был назначен министром экономического развития и торговли.

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Минфин в 2012 году на ОВГЗ-аукционах привлек 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро

Министерство финансов Украины в 2012 году привлекло в Государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже облигаций внутреннего государственного займа 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«В 2012 году по результатам проведения первичных аукционов по размещению ОВГЗ в Государственный бюджет Украины поступило: 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. США и 316,6 млн евро», - говорится в сообщении.

По информации Нацбанка, средневзвешенная доходность привлечения ОВГЗ при их первичном размещении в 2012 году составила: в национальной валюте - 13,56%, в долларах США - 8,92%, в евро - 4,80%.

Также сообщается, что в 2012 году Минфин осуществил выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на общую сумму 6 млрд грн, с доходностью 9,45%-9,95% годовых.

Кроме того, в 2012 году Минфин выпустил ОВГЗ для увеличения уставного капитала ПАО «Укргидроэнерго» на сумму 1 млрд грн, с доходностью 9,95% годовых.

В НБУ отмечают, что погашение и выплата дохода по ОВГЗ в прошлом году осуществлялись своевременно и в полном объеме, который по итогам года составил 55,5 млрд грн, в том числе основной долг - 37,8 млрд грн, выплата дохода - 17,7 млрд грн.

Кроме того, указывается, что объем приобретенных Нацбанком государственных облигаций Украины (по номинальной стоимости) в декабре 2012 года составил 7,7 млрд грн (с начала года - 38,6 млрд грн).

В тоже время, в декабре Минфин выкупил из портфеля НБУ гособлигации для их досрочного погашения объемом 1,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, с начала 2013 года Минфин провел уже два аукциона про продаже ОВГЗ - 3 и 8 января, на которых привлек в госбюджет 1 млрд грн и 533,6 млн долл. соответственно.

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Антимонопольный комитет предоставит нефтетрейдерам обязательные рекомендации

Антимонопольный комитет Украины, не добившись от нефтетрейдеров снижения цен на топливо, предоставит операторам рынка обязательные для рассмотрения рекомендации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«На 10 января 2013 г. существенного снижения цен на горючее не произошло. Поэтому наш следующий шаг - предоставление участникам этого рынка соответствующих рекомендаций», - сказано в сообщении со ссылкой на председателя комитета Василия Цушко.

Согласно требованиям конкурентного законодательства, рекомендации Комитета являются обязательными для рассмотрения субъектами, которым они предоставлены.

В случае их невыполнения, комитетом будут приняты меры, предусмотренные законодательством о защите экономической конкуренции.

Как ранее сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины требовал от представителей лидеров отечественного рынка нефтепродуктов до 10 января 2013 года установить экономически обоснованные цены на топливо, считая их завышенными.

По данным Госстата, в Украине реализация светлых нефтепродуктов, сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, в ноябре 2012 года в денежном выражении уменьшилась на 6,7% – до 6,523 млрд грн против 6,99 млрд грн в октябре 2012 года.

В ноябре прошлого года через сеть АЗС было продано 267,4 тыс. тонн бензина, что на 8% меньше, чем в октябре; 175,4 тыс. тонн дизельного топлива, что на 5% меньше, чем в предыдущем месяце; 32,7 тыс. тонн сжиженного газа (на 5,7% меньше); 12,9 тыс. тонн сжатого газа (на 5,2% меньше).

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УНИАН