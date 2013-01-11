ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «В Украине вместо милиции хотят сделать национальную полицию» пишет: Министерство внутренних дел планирует создать в своем составе национальную полицию (уголовную, общественной безопасности, финансовую, транспортную, специальную) и Государственное бюро расследований…

http://delo.ua/ukraine/v-ukraine-vmesto-milicii-hotjat-sdelat-nacionalnuju-policiju-194328/

* * *

Также «Дело» в публикации «В 2012 году Нацбанк "кредитовал" банки, как в разгар кризиса» пишет: Национальный банк в прошлом году рефинансировал банки и выкупал у них гособлигации активнее, чем делал это в 2009 году...

http://delo.ua/finance/v-2012-godu-nacbank-kreditoval-banki-kak-v-razgar-krizisa-194286/

* * *

«Дело» в публикации «Деловые итоги дня: Коломойский спасает «Аэросвит» от сына Януковича?» пишет: кроме новостей об «Аэросвите», в итогах прошедшего дня - продукты дешевеют, а украинцы массово уезжают учиться за границу…

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-kolomojskij-spasaet-aerosvit-ot-syna-janukov-194294/

* * *

Издание «Экономические известия» публикует материал «Арбузова не отпустили из Нацбанка», в котором пишет: в пятницу провластные фракции парламента вновь попытаются уволить Сергея Арбузова с поста главы Нацбанка в связи с переходом в правительство, и назначить вместо него Игоря Соркина. 10 января для этого, а также для голосования по Игорю Прасолову, у них голосов не хватило…

http://politika.eizvestia.com/full/arbuzova-ne-otpustili-iz-nacbanka

* * *

Также «Экономические известия» публикуют материал «Налогом на недвижимость через два года власть обложит даже «хрущевки», в котором пишет: очень скоро налогом на недвижимость, вступившим в силу с января этого года, будут облагаться не только большие и элитные квартиры и дома, но и вся украинская недвижимость, вплоть до маленьких «хрущевок»…

http://news.eizvestia.com/news_economy/full/nalogom-na-nedvizhimost-cherez-dva-goda-vlast-oblozhat-dazhe-hrushhevki

* * *

«Сегодня» в публикации «Массовое сокращение: налоговики боятся опоздать на работу на 5 минут, таможенники пока в неведении» пишет: украинских налоговиков и таможенников ждет массовое сокращение после того, как две службы объединили в Министерство доходов и сборов. Правительство решило уволить почти 6 тысяч сборщиков податей из 71 тысячи, то есть, каждого 11-го…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Massovoe-sokrashchenie-nalogoviki-boyatsya-opozdat-na-rabotu-na-5-minut-tamozhenniki-poka-v-nevedenii.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «В Украине - новые правила покупки квартиры» пишет: новая схема регистрации сделок с недвижимостью, которая вступила в силу с 1 января, пока не облегчила, а усложнила жизнь тем, кто хочет купить, продать или подарить дом, квартиру, дачу. В отделениях созданной при Минюсте структуры - Укргосреестра - огромные очереди. Сюда нотариусы отправляют желающих совершить сделку за выпиской из единого госреестра вещевых прав на недвижимость. В БТИ теперь пусто…

http://www.segodnya.ua/economics/realty/V-Ukraine-novye-pravila-pokupki-kvartiry.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «В антитабачный закон внесены ужесточающие поправки» пишет: россиян предлагают оградить от сцен курения в кино и курилок на работе…

http://izvestia.ru/news/542713

* * *

«Ведомости» в публикации «Rolls-Royce пригласила адвоката Абрамовича для внутреннего антикоррупционного расследования» пишут: британская компания Rolls-Royce пригласила лорда Дэвида Голда, одного из адвокатов юридической команды, которая защищала российского миллиардера Романа Абрамовича от претензий Бориса Березовского в Лондонском суде, поручив ему провести внутреннее антикоррупционное расследование…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/7876591/rollsroyce_priglasila_advokata_abramovicha_dlya_vnutrennego

(УНИАН)