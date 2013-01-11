ВР досрочно прекратила полномочия депутата Прасолова - министра Минэкономразвития

Верховная Рада Украины приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата от Партии регионов Игоря Прасолова.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 229 из 383 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции “Батькивщина”, “УДАР”, “Свобода”. В то же время соответствующее решение поддержали 191 депутат из фракции Партии регионов, 30 – из фракции КПУ и 8 внефракционных.

Как сообщал УНИАН, И.Прасолов в конце декабря был назначен министром экономического развития и торговли.

Верховная Рада несколько раз, в частности 25 декабря и 10 января, пыталась досрочно прекратить депутатские полномочия И.Прасолова, однако тогда не хватало необходимого количества голосов.