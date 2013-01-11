Заседание украинско-российского Подкомитета по сотрудничеству перенесено на 13 января

Седьмое заседание Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством министров иностранных дел Украины и РФ Леонида Кожары и Сергея Лаврова в Черновцах состоится 13 января, а не 14 января, как планировалось ранее.

О таких изменениях сообщается на сайте МИД Украины.

В рамках заседания планируется рассмотреть вопросы деятельности структурных органов Подкомитета, в частности, подкомиссий по вопросам борьбы с новыми вызовами и угрозами, пограничного и консульского сотрудничества, урегулирования региональных конфликтов в контексте председательства Украины в ОБСЕ, а также взаимодействия на международной арене.

Отдельное внимание будет уделено экономической составляющей украинско-российского партнерства, в частности, путям сотрудничества Украины с Таможенным союзом.

По итогам мероприятия предусматривается подписание итогового Протокола заседания Подкомитета и Плана взаимодействия между МИД Украины и МИД России на 2013 год.

Департамент информационной политики МИД Украины начинает аккредитацию представителей средств массовой информации на освещение этого мероприятия.

Заседание состоится в Черновицком национальном университете им. Юрия Федьковича.

Как сообщал УНИАН, 3 января министр иностранных дел Украины Л.Кожара сообщил, что во время визита в Украину министра иностранных дел РФ С.Лаврова 13-14 января будут обсуждаться вопросы сотрудничества Украины с Таможенным союзом.

"13-14 января в Украину прибывает министр иностранных дел (Российской Федерации - УНИАН). Эти первые месяцы мы активизируем диалог с РФ относительно форматов сотрудничества Украины с ТС не будучи членом Союза", - сказал Л.Кожара. При этом он не детализировал, какие дополнительные вопросы будут выноситься на обсуждение во время визита С.Лаврова в Украину. "Это (повестка дня визита - УНИАН) согласовывается", - сказал Л.Кожара.