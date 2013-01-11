В Польше в прошлом году зарегистрировано рекордное количество новых компаний

Варшава. Жители Польши в прошлом году зарегистрировали почти 30 тыс. новых фирм, что на более чем 25% больше показателей 2011 года и значительно превышает темпы роста за предыдущие годы.

Об этом пишет польская Puls Biznesu, отмечая, что количество объявленных банкротств сократилось в прошлом году в Польше в 35 раз.

«Если посмотреть на статистику Национального судебного реестра (KRS), можно говорить о рекорде Польши в сфере предпринимательства. Еще никогда в XXI веке в стране не было зарегистрировано столько новых компаний», - пишет газета.

По данным издания, в KRS в прошлом году было вписано 31 тыс. компаний, более 29 тыс. из которых – это новозарегистрированные, а остальные созданы в результате реорганизации.

Газета написала, что эти данные могут свидетельствовать о том, что кризис побуждает поляков заняться собственным делом, отметив, что ряд экспертов называют такой всплеск активности вынужденной мерой из-за ухудшающейся экономической ситуации в стране.

«Эксперты по-разному комментируют эти данные: одни считают это чудом, другие – виной правительства. Для других это всего-навсего врожденная склонность поляков к комбинациям», - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, польские власти прогнозируют снижение национального ВВП в текущем году до 2,2% с ожидаемых 2,5% в прошлом и 4,3% годом ранее.

Ряд экспертов считают, что текущий год станет самым трудным для Польши за последние 20 лет из-за спада спроса на ее товары на ключевом для нее европейском рынке и снижения внутреннего потребления из-за роста безработицы.

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