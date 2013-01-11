ВР признала действие законодательства РФ на территории Украины - Пинзеник

Сегодняшним голосованием за поданный правительством закон «О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых расположены объекты Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» украинский парламент признал, что на территории Украины могут действовать законы другой страны – России. Об этом говорится в комментарии народного депутата Украины (фракция «УДАР Виталия Кличко») Виктора Пинзеника, переданном агентству УНИАН.

Он заметил, что статья 5 Соглашения предусматривает распространение действия российского законодательства на военнослужащих Черноморского флота РФ, которые дислоцируются на территории Украины, включенных в состав аварийно-спасательных формирований, на время участия в действиях по предупреждение чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах Украины, в которых дислоцируются объекты ЧФ России.

В.Пинзеник также обратил внимание на статью 9 Соглашения, которая предусматривает, что в случае причинения вреда физическому или юридическому лицу Украины приглашенной стороной возмещение этого вреда осуществляется стороной, сделавшей приглашение (украинской). Комментируя данную норму, он отметил: «Один причиняет вред, а возмещать должен другой».

В.Пинзеник отметил, что есть вопрос и к перечню чрезвычайных ситуаций, которые подпадают под действие Соглашения (Приложение №1), где речь идет о пожарах, взрывах, угрозе выбросов или выбросах химически опасных веществ, авиационных авариях (катастрофах). «Абсолютно очевидно, что Соглашение должно было бы регулировать вопрос расследования причин таких ситуаций. И не только расследования, но и возмещения вреда, причиненного населенным пунктам Украины. Но Правительство «забыло» о таких важных моментах Соглашения», - сказал он.

В.Пинзеник отметил, что фракция «УДАР Виталия Кличко» предлагала вернуть Соглашение Правительства, поручить ему провести дополнительные переговоры с Правительством РФ, подготовить новый пакет Соглашения, изъяв из него норму о действии российского законодательства на территории Украины и предусмотреть ответственность за причиненный вред в населенных пунктах в результате как самих чрезвычайных ситуаций, так и действий по их предупреждению или ликвидации, порядку расследования причин чрезвычайных ситуаций. «Однако не в моде нынешнего парламента читать документы или прислушиваться к аргументам, логике», - добавил он. При этом подчеркнул: «Парламент принял беспрецедентное решение - одобряемые или уже одобренные им законы в определенное время, относительно определенных категорий лиц, на определенной территории Украины действовать не будут».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 января, Верховная Рада Украины приняла Закон “О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых расположены объекты Черноморского флота РФ на территории Украины”. За данное решение проголосовали 228 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этот вопрос ставился повторно на голосование, поскольку при первом голосовании за ратификацию соглашения проголосовали всего 222 (при необходимых 226 - УНИАН) народных депутата.

В соглашении предусмотрено, что на военнослужащих ЧФ РФ, которые дислоцируются на территории Украины, распространяется действие законодательства РФ.

На лица, включенные в состав аварийно-спасательных формирований на территории Украины, на время участия в действиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в местах дислокации объектов ЧФ РФ на территории Украины распространяется действие законодательства Украины.

В соглашении отмечается, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций РФ оказывает помощь Украине после официального обращения.

Материально-техническое обеспечение аварийно-спасательных формирований украинской стороны должно быть достаточным для ведения автономных действий на месте, по крайней мере, в течение 72 часов.

Также Соглашением предусмотрено, что украинская сторона обеспечивает “беспрепятственное передвижение в зону чрезвычайной ситуации, пожара, а также возвращение в места дислокации транспортных средств, оборудования, снаряжения и лиц, которые входят в состав аварийно-спасательных формирований российской стороны, которые дислоцируются на территории Украины”.

Соглашение заключается на срок действия соглашения между Украиной и РФ о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года.