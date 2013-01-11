Лукашенко намерен уволить четверть чиновников в Беларуси

Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал неизбежным сокращение государственных служащих в ближайшие полгода на четверть.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам оптимизации структуры, численности и функций госорганов.

«То, что мы должны сократиться примерно на четверть – это неизбежно. Давайте из этого сходить. Некоторые говорят: давайте мы посмотрим на функции и посмотрим, как тут сократить. Нет, дорогие, вы сократитесь на четверть, а потом в правительстве, министерствах, смотрите, какие функции вы не должны исполнять», - отметил Президент Беларуси.

По словам А.Лукашенко, в госаппарате должны остаться только те, кто верой и правдой служит народу и государству.

«Кто старается и хорошо работает, тот должен остаться в государственном аппарате. Тот, кто верой и правдой служит народу и государству, он должен работать в госаппарате. Остуда должны уйти те, кто не хочет работать, те, кто просто не туда попал», - подчеркнул А.Лукашенко.

Он уточнил, что сокращения госслужащих пройдут и в Администрации Президента, и в правительстве.

«Смотрю и удивляюсь: в правительстве и помощники, и советники – кого там только нет. У Президента только один помощник, который справляется со всей работой, и в приемной два человека. Смотрю, у своих подчиненных по десять помощников и по десять советников. Дорогие, чем они у вас занимаются?», – задал вопрос присутствующим А.Лукашенко.

При этом он выразил несогласие с предложениями о предоставлении льгот и привилегий сокращаемым чиновникам.

«Мне здесь комиссия вносит предложения по целому ряду льгот, привилегий и выплат. Никаких льгот, привилегий и выплат сокращаемым не будет», - подчеркнул А.Лукашенко.