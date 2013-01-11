ТОП-10 (11 января)

Верховная Рада уволила Арбузова

ВР назначила Соркина главой НБУ

ВР досрочно прекратила полномочия депутата Прасолова - министра Минэкономразвития

Миссия МВФ приедет в Украину 24 января, сообщил Соркин

Главной задачей Нацбанка в 2013 году Соркин назвал укрепление гривни

Минюст предлагает упростить процедуру прекращения предпринимательской деятельности

Кабмин намерен утвердить программу развития внутреннего рынка в январе

«АэроСвит» исключен из системы BSP IATA

ВР признала действие законодательства РФ на территории Украины - Пинзеник

Индекс продовольственных цен ФАО по итогам 2012 года снизился на 7%

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Верховная Рада уволила Арбузова

Верховная Рада освободила Сергея Арбузова от должности председателя Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 237 народных депутатов из 402, зарегистрированных в сессионном зале.

«За» отставку С.Арбузова проголосовали 197 народных депутатов из фракции Партии регионов, 31 - от КПУ и 9 внефракционных.

При этом фракции “Батькивщина”, “УДАР” и “Свобода” не дали ни одного голоса.

С.Арбузов был освобожден от должности председателя НБУ в связи с назначением первым вице-премьер-министром Украины.

Как сообщалось, 10 января ВР не смогла освободить от должности председателя Нацбанка С.Арбузова, который в конце декабря был назначен первым вице-премьером. Парламенту для этого вчера не хватило голосов: "за" проголосовали 217 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Соответственно, парламент не назначил нового председателя Нацбанка Украины. На эту должность Президент Украины Виктор Янукович предложил кандидатуру Игоря Соркина.

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ВР назначила Соркина главой НБУ

Верховная Рада Украины поддержала предложение Президента Виктора Януковича и назначила на должность главы Национального банка Украины Игоря Соркина.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 231 депутат при необходимых 226.

Выступая во время представления в Верховной Раде, И.Соркин назвал укрепление гривни основной задачей Нацбанка в 2013 году. Кроме того, в числе приоритетных задач Национального банка И.Соркин назвал снижение процентных ставок по кредитам, увеличение рефинансирования банков, а также приведение банковского контроля в соответствие с требованиями Евросоюза.

Вместе с тем, сам факт назначения И.Соркина на должность вызвал неоднозначную реакцию в среде парламентариев и экспертов.

В частности, народный депутат от партии «УДАР Виталия Кличко» Павел Розенко заявил, что легитимность новоизбранного главы НБУ вызывает сомнения. А, кроме того, весьма показательно, по словам П.Розенко, что парламентарии так и не услышали ни отчета НБУ о своей деятельности за прошедшее время, ни мотивации, с которой Президент сделал выбор в пользу представленной парламенту кандидатуры. «Оппозиция была фактически лишена возможности задать вопрос и в процессе диалога понять позицию И.Соркина как главы НБУ, а также в диалоге выяснить перспективы развития финансово-кредитной политики. Но не только мы не получили ответов. Международная общественность тоже их не получила», - обратил внимание парламентарий. По его мнению, голосование стало «медвежьей услугой» для И.Соркина, и в этой связи в финансово-банковской сфере не стоит ждать улучшений. «Особенных инициатив не будет. Будет, скорее, видимость ценовой стабильности гривни и попытки управления государственными финансами в ручном режиме. Рано или поздно, все это закончится экономическим и финансовым взрывом, но пока финансовой системе Украины не доверяют – ни на Западе, ни на Востоке. А это означает, что Украина с финансовой точки зрения не интересна», - уверен парламентарий.

В свою очередь лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что оппозиция требует создания спецкомиссии для расследования факта неконституционного голосования за назначение главы НБУ, когда народные депутаты голосовали не только за себя, но и за своих коллег.

Вместе с тем, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заверяет, что новый глава Национального банка Украины Игорь Соркин является вполне легитимным, несмотря на то, что представители оппозиции ставят под сомнение процедуру голосования за принятие соответствующего решения.

Весьма сдержанными оказались комментарии участников рынка. Представитель одного из украинских банков в интервью УНИАН заявил, что назначение И.Соркина главой НБУ – вполне естественный и логичный шаг, поскольку ранее он занимал пост первого зама главы НБУ, курировал банковский надзор и поэтому хорошо разбирается в текущих проблемах банковского рынка. «Банкиры ожидают, что политика Национального банка в результате такого назначения не изменится», - заявил банкир на условиях анонимности.

С этим согласны и опрошенные УНИАН банковские аналитики, уверенные, что существенных перемен на рынке не будет, равно как не будет и других кандидатур на должность главы НБУ. «Главе НБУ в условиях нынешней ситуации в банковской системе предстоит серьезная работа и ответственность, которую никто не захочет на себя брать. Поэтому при отсутствии других желающих нынешнее назначение (И.Соркина - УНИАН) – пустая формальность, возможно даже, временный вариант, до того момента, пока не успокоится рынок и не появятся желающие», - подчеркивают эксперты.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря И.Соркин был назначен исполняющим обязанности главы Национального банка Украины, после того как 24 декабря Президент своим указом назначил тогдашнего главу Нацбанка Сергея Арбузова на должность первого вице-премьер-министра Украины.

И.Соркин с 15 июля 2010 года занимал должность заместителя главы Нацбанка, отвечая за банковский надзор. До этого назначения И.Соркин возглавлял отдел банковского надзора Управления Национального банка в Донецкой области.

И.Соркин имеет 3-й ранг госслужащего. Нового главу НБУ называют креатурой близкого к главе государства Сергея Арбузова, который с декабря назначен первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова.

Напомним, согласно Конституции, председатель НБУ назначается сроком на 7 лет и увольняется с должности Верховной Радой по представлению Президента Украины.

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ВР досрочно прекратила полномочия депутата Прасолова - министра Минэкономразвития

Верховная Рада Украины приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата от Партии регионов Игоря Прасолова.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 229 из 383 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции “Батькивщина”, “УДАР”, “Свобода”. В то же время соответствующее решение поддержали 191 депутат из фракции Партии регионов, 30 – из фракции КПУ и 8 внефракционных.

Как сообщал УНИАН, И.Прасолов в конце декабря был назначен министром экономического развития и торговли.

Верховная Рада несколько раз, в частности 25 декабря и 10 января, пыталась досрочно прекратить депутатские полномочия И.Прасолова, однако тогда не хватало необходимого количества голосов.

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Миссия МВФ приедет в Украину 24 января, сообщил Соркин

Миссия Международного валютного фонда приедет в Украину 24 января 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил новоназначенный глава НБУ Игорь Соркин в ходе его представления в новой должности.

«24 числа (24 января - УНИАН) приедет миссия (миссия МВФ - УНИАН), - сказал И.Соркин.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря прошлого года Международный валютный фонд подтвердил запланированный визит миссии Фонда в Украину во второй половине января 2013 г. Первоначально визит планировался на начало декабря 2012 г., однако был отложен.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

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Главной задачей Нацбанка в 2013 году Соркин назвал укрепление гривни

Новоназначенный председатель Национального банка Украины Игорь Соркин назвал укрепление гривни основной задачей Нацбанка в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время своего представления в Верховной Раде.

«В 2013 году мы продолжим укрепление доверия к гривне и призываем осторожнее относиться к комментариям относительно национальной валюты», - сказал И.Соркин.

В числе приоритетных задач Национального банка он назвал снижение процентных ставок по кредитам, увеличение рефинансирования банков, а также приведение банковского контроля в соответствие с требованиями ЕС.

«Национальный банк Украины приложит максимум усилий для налаживания сотрудничества с международными финансовыми организациями — МВФ и Всемирным банком», - сказал И.Соркин.

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Минюст предлагает упростить процедуру прекращения предпринимательской деятельности

Министерство юстиции предлагает упростить процедуры прекращения деятельности субъектов ведения хозяйства путем ограничения максимального срока заявления кредиторами своих требований к юридическому лицу, которое прекращает свою деятельность, и физическому лицу-предпринимателю, которое прекращает предпринимательскую деятельность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий проект закона Минюст обнародовал на своем сайте (рубрика «Обсуждаем законопроекты») для предоставления предложений и замечаний.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, законопроект разработан с целью упрощения процедуры прекращения деятельности субъектов ведения хозяйства, сокращения сроков процедуры прекращения, уменьшения расходов средств и времени субъектов ведения хозяйства, связанных с процедурой прекращения, а также сокращения времени на проведение проверок, связанных с прекращением деятельности субъекта ведения хозяйства.

Министр отметил, что обременительность процедур прекращения субъекта ведения хозяйства является общеизвестной, в государстве существует неотложная необходимость упростить такую процедуру. Одним из путей решения этого вопроса является снижение срока заявления кредиторами своих требований до двух месяцев.

Для этого проектом Закона предусматривается внести изменения в Гражданский и Хозяйственный кодексы Украины. В частности, норму Хозяйственного кодекса Украины о том, что срок для заявления претензий не может быть меньше, чем два месяца со дня объявления о ликвидации, предлагается заменить положениям, что такой срок «не может составлять менее двух и более трех месяцев».

Среди прочего, предусматривается, что законодательное урегулирование таких сроков станет дополнительными мерами для уменьшения коррупционных проявлений за счет выполнения должностными лицами соответствующих государственных органов своих полномочий в пределах, установленных законом. А также сделает невозможным давление контролирующих органов на субъектов ведения хозяйства во время проведения проверок, связанных с прекращением субъекта ведения хозяйства.

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Кабмин намерен утвердить программу развития внутреннего рынка в январе

Кабинет министров Украины намерен доработать и окончательно утвердить программу развития внутреннего рынка уже в январе 2013 года. Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook.

«В ближайшее время правительство рассмотрит Программу развития внутреннего рынка, над ней сейчас напряженно работают все министерства и аппарат Кабинета Министров. Надеюсь, что в январе мы ее окончательно утвердим», - написал Н.Азаров.

Глава правительства также сообщил, что вчера во время встречи с ведущими экономистами обсуждалась текущая финансово-экономическая ситуация в стране и перспективы на 2013-2014 годы. «В ближайшие полгода мы можем прогнозировать определенную стабилизацию внешних факторов, и очень важно, чтобы действующие в стране внутренние факторы роста были максимально задействованы, чтобы использовать эту ситуацию на внешних рынках», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в среду, 9 января, во время заседания правительства премьер-министр Николай Азаров призвал министров приложить необходимые усилия для нормализации ситуации в сфере внутренней торговли и утвердить новый закон о внутренней торговле, на разработку которого отведен один месяц. Глава правительства подчеркнул, что в ходе наведения порядка в сфере внутренней торговли необходимо обратить внимание на ряд важнейших проблем. В частности, речь идет об урегулировании вопроса торговых наценок, которые в ряде случаев составляют от 50% до 100% цены товара, о стимулировании торговли в сельской местности, а также о паритете импортных и отечественных товаров на квадратный метр торговых площадей – сейчас диспропорция, по словам премьер-министра, составляет 80% на 20% в пользу импортных товаров.

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«АэроСвит» исключен из системы BSP IATA

Авиакомпания «АэроСвит» исключена из международной системы оплаты за авиаперевозки BSP IATA.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу на брифинге сообщил глава Госавиаслужбы Украины Анатолий Колесник.

«Да, это подтверждается. «АэроСвит» исключен из BSP IATA. Поэтому они сокращают количество рейсов», - сказал он.

А.Колесник также сообщил, что BSP IATA сделала это по собственной инициативе.

«Это их инициатива, что BSP IATA прекратила обслуживать «АэроСвит». BSP IATA арестовала определенную сумму за продажу авиабилетов «АэроСвита». Она оценивается в около 6-7 миллионов долларов, и прекратила дальнейшее обслуживание «АэроСвита», - сказал он.

В то же время А.Колесник отметил, что обычно действия BSP IATA в подобных случаях «более мягкие и постепенные».

Кроме того, он сообщил, что на сегодняшний день с Госавиаслужбы не поступало заявок на направления, по которым раньше летал «АэроСвит».

Справка УНИАН. Система взаиморасчетов BSP (Billing and Settlement Plan) обеспечивает продажу пассажирских авиаперевозок аккредитованными агентами IATA.

Система взаиморасчетов позволяет упростить процесс оформления авиабилетов, подготовку отчетов о продаже и проведения взаиморасчетов между агентами и авиакомпаниями за оказанные услуги.

Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту "Борисполь". На сегодняшний день обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины. Оперирует флотом в составе 27 воздушных судов производства компании Boeing, включая 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 19 среднемагистральных Boeing 737. Также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. Является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с 1996 года и членом Ассоциации Европейских авиакомпаний с 2008 года.

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ВР признала действие законодательства РФ на территории Украины - Пинзеник

Сегодняшним голосованием за поданный правительством закон «О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых расположены объекты Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» украинский парламент признал, что на территории Украины могут действовать законы другой страны – России. Об этом говорится в комментарии народного депутата Украины (фракция «УДАР Виталия Кличко») Виктора Пинзеника, переданном агентству УНИАН.

Он заметил, что статья 5 Соглашения предусматривает распространение действия российского законодательства на военнослужащих Черноморского флота РФ, которые дислоцируются на территории Украины, включенных в состав аварийно-спасательных формирований, на время участия в действиях по предупреждение чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах Украины, в которых дислоцируются объекты ЧФ России.

В.Пинзеник также обратил внимание на статью 9 Соглашения, которая предусматривает, что в случае причинения вреда физическому или юридическому лицу Украины приглашенной стороной возмещение этого вреда осуществляется стороной, сделавшей приглашение (украинской). Комментируя данную норму, он отметил: «Один причиняет вред, а возмещать должен другой».

В.Пинзеник отметил, что есть вопрос и к перечню чрезвычайных ситуаций, которые подпадают под действие Соглашения (Приложение №1), где речь идет о пожарах, взрывах, угрозе выбросов или выбросах химически опасных веществ, авиационных авариях (катастрофах). «Абсолютно очевидно, что Соглашение должно было бы регулировать вопрос расследования причин таких ситуаций. И не только расследования, но и возмещения вреда, причиненного населенным пунктам Украины. Но Правительство «забыло» о таких важных моментах Соглашения», - сказал он.

В.Пинзеник отметил, что фракция «УДАР Виталия Кличко» предлагала вернуть Соглашение Правительства, поручить ему провести дополнительные переговоры с Правительством РФ, подготовить новый пакет Соглашения, изъяв из него норму о действии российского законодательства на территории Украины и предусмотреть ответственность за причиненный вред в населенных пунктах в результате как самих чрезвычайных ситуаций, так и действий по их предупреждению или ликвидации, порядку расследования причин чрезвычайных ситуаций. «Однако не в моде нынешнего парламента читать документы или прислушиваться к аргументам, логике», - добавил он. При этом подчеркнул: «Парламент принял беспрецедентное решение - одобряемые или уже одобренные им законы в определенное время, относительно определенных категорий лиц, на определенной территории Украины действовать не будут».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 января, Верховная Рада Украины приняла Закон “О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых расположены объекты Черноморского флота РФ на территории Украины”. За данное решение проголосовали 228 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этот вопрос ставился повторно на голосование, поскольку при первом голосовании за ратификацию соглашения проголосовали всего 222 (при необходимых 226 - УНИАН) народных депутата.

В соглашении предусмотрено, что на военнослужащих ЧФ РФ, которые дислоцируются на территории Украины, распространяется действие законодательства РФ.

На лица, включенные в состав аварийно-спасательных формирований на территории Украины, на время участия в действиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в местах дислокации объектов ЧФ РФ на территории Украины распространяется действие законодательства Украины.

В соглашении отмечается, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций РФ оказывает помощь Украине после официального обращения.

Материально-техническое обеспечение аварийно-спасательных формирований украинской стороны должно быть достаточным для ведения автономных действий на месте, по крайней мере, в течение 72 часов.

Также Соглашением предусмотрено, что украинская сторона обеспечивает “беспрепятственное передвижение в зону чрезвычайной ситуации, пожара, а также возвращение в места дислокации транспортных средств, оборудования, снаряжения и лиц, которые входят в состав аварийно-спасательных формирований российской стороны, которые дислоцируются на территории Украины”.

Соглашение заключается на срок действия соглашения между Украиной и РФ о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года.

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Индекс продовольственных цен ФАО по итогам 2012 года снизился на 7%

Среднее значение Индекса мировых продовольственных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (от англ. Food and Agriculture Organization, FAO) по итогам 2012 года составило 212 пунктов, что на 7% ниже аналогичного показателя 2011 года.

Согласно докладу ФАО, наиболее существенным в 2012 году было снижение индексов цен на сахар (17,1%), молочные продукты (14,5%) и растительные масла (10,7%).

При этом снижение цен на сахар объясняется ростом глобального производства этого товара в течение трех последних сезонов и высоким уровнем экспортных поставок сахара в сбытовом сезоне 2012-2013 годов, в особенности в Бразилии. Среднегодовое снижение цен на молочные продукты продиктовано рекордно низкими ценами на них в середине года. Отмечается, что «в целом рынок молочной продукции остается сбалансированным, вместе с тем, он все в большей степени зависит от изменений уровня предложения, обусловленных пастбищными условиями, а также от наличия и доступности кормов». Основной причиной снижения цен на растительные масла и жиры в докладе названо наращивание мировых запасов пальмового масла.

Менее значительное снижение продемонстрировали цены на зерновые культуры (2,4%) и мясо (1,1%).

Минимальное значение индекса ФАО было зафиксировано в июне 2012 года на уровне 200 пунктов. Индекс продовольственных цен ФАО снижался на протяжении последних 3 месяцев 2012 года. В частности, декабрьское снижение индекса объяснялось сокращением мировых цен на основные виды зерна, а также растительные масла и жиры.

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