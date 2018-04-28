Баланс недели: оппозиция проиграла "кадровую" партию, новый министр иностранных дел "дебютирует" на Буковине, «Аэросвит» застрял в зоне турбулентности

Основная коллизия прошедшей недели – кадровая.

Увольнение Сергея Арбузова с должности главы Нацбанка в связи с переходом в правительство в роли первого вице-премьера, назначение вместо него в НБУ Соркина и досрочное прекращение полномочий депутата Прасолова, уже возглавляющего Минэкономразвития, решались в течение двух дней в Верховной Раде и не без интриги.

В преддверии голосования по увольнению-назначению главы Нацбанка оппозиция заявила, что положительного результата «регионалы» не дождутся, «пока не будет отчета предыдущего главы НБУ и программы действий нового». Так, по крайней мере, заявил лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко. И 10 января «несогласным» удалось воплотить в жизнь свое обещание. Правда, блокировать работу ВР стали «Батьківщина» и «Свобода», а не «УДАР». И требования были озвучены несколько другие - постановление о евроинтеграции Украины, законопроект о декриминализации статьи обвинения Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, законопроект об амнистии в 2013 году. А главное, что помогло оппозиции «противостоять», - нехватка голосов у «регионалов». Некоторые из них продолжали отгуливать новогодние каникулы. Не заманила их в сессионный зал и смс-атака однопартийцев с требованием быть "как штык" в Раде.

Но 11 января все свершилось, хотя оппозиция опять угрожала блокированием работы Рады. Впрочем, «регионалы» ни на минуту не сомневались, что все пройдет, как по нотам - сработает "тушечный" метод и "карточная игра". Таким образом, Президент к началу своего рабочего дня (гарант в момент голосования ехал на Банковую) получил подарок – очередное доказательство, что он и его окружение полностью контролируют ситуацию в стране, а оппозиция – вполне управляемый механический инструмент. Даже, несмотря на то, что она потребовала создания спецкомиссии для расследования факта не персонального голосования за назначение председателя НБУ. Во власти ей пояснили – решение принято и новый глава Нацбанка считается легитимным.

Как итог: Арбузов без каких-либо отчетов (он и в должность-то главы НБУ входил через Раду без докладов и заявлений) может работать уже на законных основаниях в Кабмине. Соркин, в прошлом главный финансовый «надзиратель» и сын газпромовского высокопоставленного чиновника, будет контролировать финпотоки, а Прасолов займется экономическим развитием страны, которая практически стоит на краю долговой ямы.

Кстати, ВР так и не поддержала законопроект о декриминализации статей, по которым сидят Тимошенко и Луценко, что было вполне прогнозируемо.

Стоит добавить еще несколько кадровых новинок. Президент назначил Александра Якименко председателем Службы безопасности Украины, освободив Игоря Калинина от этой должности и назначив его своим советником. Сергей Ларин сменил кресло губернатора Кировоградской области на чин заместителя главы Администрации Президента. А регионом стал командовать Андрей Николаенко.

Однако, и так и не были назначены ни министр промышленной политики, ни министр культуры.

Не обвал, а крах

Неделя была богата статистикой, причем зачастую негативной. К примеру, Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2% - снижение потребительских цен зафиксировано впервые с 2002 года (0,6%). Проще говоря, в Украине - спад в экономике, люди перестают покупать, выпуск продукции снижается, а это означает рост безработицы. В результате получим обвал доходов бюджета, что принудит власть усилить налоговый прессинг, а также урезать все растратные статьи госказны, в том числе социальные. Эксперты считают, что истинную картину направленности и темпов роста цен покажет 2013 год. В ожидании некоторого экономического ускорения и возобновления сотрудничества с МВФ цены могут показать более высокие показатели роста, чем в 2012 году. Другими словами, этот год будет не из легких, особенно с учетом долговых обязательств, с чем согласно международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s. Агентство считает, в этом году расходы Украины на обслуживание внешнего долга увеличатся до 7% доходов бюджета.

В S&P отмечают, что сдерживающее влияние на рейтинги Украины оказывают значительные потребности во внешнем финансировании, которые правительство страны будет испытывать и в последующие годы. По мнению агентства, в текущем году украинское правительство может столкнуться с более высокой стоимостью заимствований и более сложными условиями привлечения финансирования по сравнению с прошлым годом. «С нашей точки зрения, ухудшение фискальных и внешнеэкономических показателей, усилившееся с середины 2012 года, может осложнить доступ правительства к иностранному финансированию», - отмечают в S&P.

В подтверждение вышесказанного можно привести еще один неутешительный факт – Украина заняла 161 место из 177 в рейтинге степени свободы экономики фонда Heritage Foundation и экспертов Wall Street Journal. Увы, Украина уже не один год попадает у группу "экономически несвободных стран", среди которых только две европейские - наша и Беларусь. Но Беларусь в 2012 году нас обошла, оставив на месте наиболее экономически несвободных среди стран Европы. Мировым лидером с самой свободной экономикой 19-ый год подряд признан Гонконг.

Новый министр иностранных дел "дебютирует" на Буковине

Есть новости и об украинско-российских отношениях. Анонсируемое на 14 января в Черновцах очередное заседание подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии перенесено на 13 января. Обстоятельства смещения даты МИД Украины не уточнил. Мероприятие должно состояться под председательством министра иностранных дел Украины Леонида Кожары и его российского коллеги Сергея Лаврова. Главный вопрос обсуждения – отношения Украины с Таможенным союзом. Как отмечают эксперты, стороны готовятся к встрече Януковича и Путина, которая все никак не состоится.

Аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач связывает отсутствие контактов между президентами Украины и России с неопределенностью позиции Украины относительно формата участия в Таможенном союзе.

"Мы имеем дело с техническими отговорками, ссылкой на какие-то технические процедуры и экспертный персонал. Но на самом деле за этим кроется отсутствие политической воли и политического решения. Украинско-российские отношения в прошлом году завершились на паузе. Есть проблема, потому что Президент Янукович не может объяснить Президенту Путину в доступной форме, как именно он хотел бы вмонтировать Украину в Таможенный союз", - сказал Горбач.

"Я думаю, что сначала все-таки нужно подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом, поставить, таким образом, российское руководство перед фактом необратимости этого процесса и пытаться подбирать формулы другого сотрудничества, очевидно, через соглашение о зоне свободной торговли с СНГ. Этого для украинской стороны было бы достаточно, а о том, чтобы Таможенный союз не применил каких-то санкций - об этом нужно договариваться", - отметил Горбач.

Что касается нынешнего визита Лаврова, то Горбач считает, что он будет иметь скорее ознакомительный, чем определяющий для двусторонних украинско-российских отношений характер.

"Это будет первое знакомство с Леонидом Кожарой. 14 января - день рождения нового министра иностранных дел Украины (возможно, именно в связи с этим встречу перенесли на день раньше - ред.). Я думаю, что все пройдет довольно гладко, на позитивной ноте. Обижать украинского министра российский министр не будет, но какие-то большие, прорывные договоренности достигнуты также не будут, в том числе по Таможенному союзу", - подчеркивает аналитик.

Возможно это и так. Встреча Януковича и Путина вообще может не состояться до 25 февраля. На эту дату запланирован в Брюсселе саммит Украина - ЕС.

«Аэросвит»: в зоне турбулентности

На прошедшей неделе авиаскандал с «Аэросвитом», который начался в конце декабря, продолжил накручивать обороты. Массовая отмена рейсов по всему миру и корректировка графиков полетов, нарастающее число застрявших в аэропортах пассажиров и вмешательство в ситуацию МИДа вынудило отреагировать на проблему правительство. Премьер-министр Николай Азаров поручил выделить из бюджета средства для возвращения домой украинских граждан, которые не могут вылететь из зарубежных аэропортов. Контроль ситуации поручен вице-премьер-министру Александру Вилкулу.

«Аэросвит» пояснил случившееся тем, что решение аэропортов и хендлинговых компаний о приостановке обслуживания было спровоцировано информацией в ряде интернет-изданий о якобы признании "Аэросвита" банкротом. Компания разъяснила, что ее обращение в суд с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме (размер долга перед кредиторами на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн), сейчас ведутся переговоры о возобновлении обслуживания и восстановлении графика полетов.

«Аэросвит» принес извинения пассажирам в связи с отменой полетов по большинству маршрутов, и предложил им доставку рейсами перевозчиков-партнеров или возвращение средств за билеты по месту их приобретения в соответствии с процедурой, предусмотренной правилами перевозок.

Между тем, глава Госавиаслужбы Украины Анатолий Колесник сообщил, что Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) в одностороннем порядке исключила «Аэросвит» из системы взаиморасчетов между авиакомпаниями и агентами по продаже авиаперевозок (BSP). «Это их инициатива, что BSP IATA прекратила обслуживать «Аэросвит». BSP IATA арестовала определенную сумму за продажу авиабилетов «Аэросвита». Она оценивается в порядка 6-7 миллионов долларов, и прекратила дальнейшее обслуживание компании», - сказал он, добавив, что обычно действия BSP IATA в подобных случаях «более мягкие и постепенные».

В "Аэросвите" отметили, что ведут диалог с руководством IATA и надеются на достижение компромиссного решения.

Таким образом, продолжение следует…

Нана Черная (УНИАН)